Çeviri:
Yoane Wissa, Alan Shearer’ın 9 numaralı formasını almamalı mıydı? 55 milyon sterlinlik Newcastle forveti, sakatlıklarla boğuşarak sadece 3 gol attığı sezonun ardından yeniden formuna kavuşacağına inanılıyor
Sakatlık ve üç gol: Wissa’nın Newcastle’daki ilk sezonu
2025 yılının Eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımında görev yaparken geçirdiği talihsiz diz sakatlığı, Wissa’nın Newcastle’da yaşayacaklarının ilk işaretini verdi. Yüksek bedelli transferini tamamlamasından sadece birkaç gün sonra, çalışkan 29 yaşındaki oyuncu üç ay boyunca sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.
Magpies formasıyla ilk resmi maçına 6 Aralık'ta çıktı ve o günden bu yana 24 maçta sadece üç gol attı. Bu gollerin sadece biri Premier Lig'de geldi; oysa Londra'nın batısındaki son sezonunda İngiltere'nin en üst liginde 19 gol kaydetmişti.
Wissa, 55 milyon sterlinlik transfer ücretini haklı çıkarabilecek mi?
Newcastle’ın Wissa’nın en iyi halini henüz görmediğini söylemeye gerek yok; geçen maçta Arsenal karşısında son dakikalarda kaçırdığı büyük gol fırsatı, Eddie Howe’un takımının bir başka acı yenilgisine neden olmuştu. Peki, tam formuna ve özgüvenine kavuştuğunda gol atmaya başlayacak mı?
Bu soru M'Poku'ya yöneltildiğinde, eski Kongo milli takım oyuncusu ve şu anki Baller League UK yıldızı GOAL'a şunları söyledi: "Bence Newcastle onu transfer ettiyse, neden transfer ettiklerini biliyorlardır. Ve bence onda bazı nitelikler var.
“Onu Brentford'un kullandığı gibi mi kullanıyorlar, bilmiyorum. Brentford'un iki forvetle oynadığını hatırlıyorum. Burada ise iki forvetle pek oynamıyorlar. Bu yüzden nasıl oynamak ve değişiklik yapmak istediklerini bilmiyorum.
“Ama bence Premier League’de oynayabileceğini ve gol atabileceğini kanıtladı. Ayrıca, hızlı bir şekilde uyum sağlamasına pek yardımcı olmayan bazı ciddi sakatlıklar geçirdi. Zaten ülkede olsanız bile her zaman bir uyum süreci gerekir. Eminim ki toparlanacak ve değerini gösterecektir.”
Wissa, Newcastle'ın efsanevi 9 numaralı formasını giymekten kaçınmalı mıydı?
Wissa, Brentford’da 11 numaralı formayı giymişti, ancak Kuzey Doğu’ya geldiğinde efsanevi bir forma numarasını tercih etti. Shearer, Malcolm Macdonald ve Jackie Milburn’ün izinden gitmenin getirdiği baskıdan kaçmak yerine, bu zorlu görevi tümüyle benimsedi.
Wissa'nın Tyneside'daki en parlak forvet spot ışıklarından uzak kalmasını sağlayacak farklı bir yaklaşımı tercih etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda M'Poku şunları ekledi: "Sanmıyorum. Oraya gittiğinde ‘oh, Alan Shearer’ın çok şey başarması gerektiği baskısı var’ diye düşündüğünü sanmıyorum. Hayır, Alan Shearer bir efsanedir ve bir efsane olarak kalacaktır. Hangi 9 numara gelirse gelsin, Alan’ın başardıklarını elinden alamazsınız.”
Görkemli bir final: 2025-26 sezonunun son aşamaları
Newcastle'a katıldığında dört yıllık bir sözleşme imzalayan Wissa'nın, beklentileri karşılayabilmesi için kendini kanıtlaması gereken çok şey var. 2025-26 Premier Lig sezonunda geriye sadece dört maç kaldı ve Magpies, Cumartesi günü Brighton'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
M’Poku, Wissa’nın kısa ve uzun vadede nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip edenler arasında olacak, ancak şu anda Angry Ginge’nin Yanited takımına katılarak Copper Box Arena’da düzenlenecek altı kişilik turnuvaya katılmakla meşgul.
Baller League, her Pazartesi akşamı saat 17:00'den itibaren www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinde canlı olarak yayınlanıyor.