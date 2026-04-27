Yoane Wissa, Alan Shearer’ın 9 numaralı formasını almamalı mıydı? 55 milyon sterlinlik Newcastle forveti, sakatlıklarla boğuşarak sadece 3 gol attığı sezonun ardından yeniden formuna kavuşacağına inanılıyor

Newcastle’ın Wissa’nın en iyi halini henüz görmediğini söylemeye gerek yok; geçen maçta Arsenal karşısında son dakikalarda kaçırdığı büyük gol fırsatı, Eddie Howe’un takımının bir başka acı yenilgisine neden olmuştu. Peki, tam formuna ve özgüvenine kavuştuğunda gol atmaya başlayacak mı?

Bu soru M'Poku'ya yöneltildiğinde, eski Kongo milli takım oyuncusu ve şu anki Baller League UK yıldızı GOAL'a şunları söyledi: "Bence Newcastle onu transfer ettiyse, neden transfer ettiklerini biliyorlardır. Ve bence onda bazı nitelikler var.

“Onu Brentford'un kullandığı gibi mi kullanıyorlar, bilmiyorum. Brentford'un iki forvetle oynadığını hatırlıyorum. Burada ise iki forvetle pek oynamıyorlar. Bu yüzden nasıl oynamak ve değişiklik yapmak istediklerini bilmiyorum.

“Ama bence Premier League’de oynayabileceğini ve gol atabileceğini kanıtladı. Ayrıca, hızlı bir şekilde uyum sağlamasına pek yardımcı olmayan bazı ciddi sakatlıklar geçirdi. Zaten ülkede olsanız bile her zaman bir uyum süreci gerekir. Eminim ki toparlanacak ve değerini gösterecektir.”