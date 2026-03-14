AFP
Yine yedek kulübesinde! Formda olan Nicolas Jackson'ın yerini koruduğu için Harry Kane, üst üste ikinci maçta Bayern Münih'in yedek kadrosunda yer aldı
İngiltere kaptanı, Cumartesi günkü hayati öneme sahip karşılaşmada yedek kulübesinde başlayarak BayArena'da alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Baldır sakatlığıyla boğuşan forvet, Bavyera devlerinin hücum hattını sürüklemeye devam eden formda olan Jackson'ın yerini alamadı.
Bu, Kane'in hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde de yedek kulübesinde yer almasının ardından, üst üste ikinci maçta ilk 11'de yer almaması anlamına geliyor. Kompany'nin kararı, takımın yıldız oyuncusunun kondisyonuna karşı temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor ve ilk 11'de hemen forma giymesi yerine uzun vadede forma giyebilmesini öncelikli kılıyor.
Kompany'nin sakatlık dertleri devam ediyor
Bayern'in BayArena deplasmanına yönelik hazırlıkları, özellikle kaleci kadrosunda yer alan çok sayıda sakatlık nedeniyle aksadı. Manuel Neuer kas lifinde yırtılma nedeniyle hâlâ sahalardan uzakken, Jonas Urbig de beyin sarsıntısı geçiriyor; bu nedenle kaleci pozisyonunda tecrübeli Sven Ulreich forma giyecek.
Alphonso Davies'in hamstring sakatlığı ve Hiroki Ito'nun kas yırtığı nedeniyle iyileşme sürecinde olması nedeniyle savunma hattında da önemli oyuncular eksik. Bu durum Kompany'yi savunmada bir değişiklik yapmaya zorladı ve Josip Stanisic ile Konrad Laimer'i, Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın oluşturduğu stoper ikilisinin yanında bek olarak sahaya sürdü.
Kane'in ikinci yarıda sahaya çıkması bekleniyor
Orta sahanın lokomotifi Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic olacak; Leon Goretzka ise bir kez daha yedek kulübesinde yer alacak. Lennart Karl'ın hücum orta saha pozisyonunda kadroya alınması, Kompany'nin hem lig hem de Avrupa kupalarında yoğun geçen bu dönemde kulübün genç yeteneklerine olan güvenini sürdürüyor.
Kane ise, son İtalya maçında yedek kulübesinde kalmış olması nedeniyle, ikinci yarıda takıma canlılık katmak üzere oyuna girmesi bekleniyor.
Bayern'in kupalara olan bitmek bilmeyen tutkusu
Bayern Münih, şu anda Bundesliga'da ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 11 puan önünde lider durumda. "Die Roten", Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da da mücadele ederken, üçlü kupayı kazanma şansını sürdürüyor. Bu maçın ardından, takım dikkatini Avrupa kupalarına çevirecek ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
