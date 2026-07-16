AFP
Çeviri:
"Yine yapbozun son parçası eksik" - İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından duygusal bir açıklama yapan Harry Kane, "içinde bir boşluk hissi"yle kaldı
Yarı finalde yaşanan hayal kırıklığı
İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma hayalleri, Arjantin’in maçın son dakikalarında geri dönüş yaparak 2-1’lik galibiyeti garantilemesiyle dramatik bir şekilde suya düştü. Anthony Gordon, ikinci yarının başında Morgan Rogers’ın ortasına dokunarak Üç Aslanlar’ı öne geçirmiş olsa da, Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in son dakikalarda attığı goller maçın gidişatını tamamen değiştirdi.
Bu yenilgi, özellikle kaptan Kane olmak üzere tüm takımı sarsmış durumda. Bayern Münih'in forveti, uluslararası sahnede bir kez daha şansa yakın bir mağlubiyet yaşamanın üzüntüsünü yaşarken, taraftarlara ve takım arkadaşlarına hitaben duygusal bir açıklama yaptı.
Kane'in duygusal konuşması
Kane, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda elenmenin acısını samimi bir şekilde dile getirdi. “Şu anda midemdeki bu boşluk hissini aşacak kadar güçlü hiçbir kelime yok,” diye yazdı. “Başka bir finale çok yakındık, gerçekten çok yakındık, ama bu yeterli olmadı. Son 7 hafta boyunca elimizden gelen her şeyi verdik ve başarısız olmak kabul edilmesi zor bir durum! Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve haklı olarak öyle; 8 yıldır kapıyı çalıyoruz ama yine de yapbozun son parçasını bulamıyoruz!”
İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan forvet, takımın şampiyonluk adayı olmakla şampiyon olmak arasındaki uçurumu kapatmanın bir yolunu bulması gerektiğini vurguladı. “Şimdi buradan ayrılıp, yaşananları sindirmeli ve daha iyi olmanın bir yolunu bulmalıyız. Takım arkadaşlarımla ve bu turnuva boyunca sergilediğimiz performanstan çok gurur duyuyorum – üstesinden geldiğimiz zorlu maçlar ve zorlu koşullar oldu,” diye ekledi.
Dayanıklılık mesajı
32 yaşında olan Kane’in, bu turnuvanın Dünya Kupası’nı kaldırmak için son şansı olup olmadığına dair sorular gündeme geldi. Ancak yaptığı açıklamada, gelecekteki başarılar için hazırlıklarına devam etme kararlılığını ortaya koydu ve özellikle futbolun en üst seviyesinde başarılı olmak için gereken azmi vurguladı.
“Zaferin peşinden gitmek, her zaman onu elde edeceğiniz anlamına gelmez. Bunun için mücadele etmelisiniz, yere düşmeli, tekrar ayağa kalkmalı ve yeniden denemelisiniz; biz de bunu yapacağız. İnanmaya ve çabalamaya devam etmekten başka bir yol yok,” dedi Kane. Mesajını, İngiltere taraftarlarına teşekkür ederek sonlandırdı: “Seyahate çıkıp stadyumlarda desteklerini gösteren her bir taraftara teşekkür ederim. Bize inanan ülkedeki tüm taraftarlara da teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe verdikleri her şey için teşekkür ederim. Her zamanki gibi, kazansak da kaybetsak de derslerimizi alıp yeniden deneriz!”
- Getty Images Sport
Hâlâ oynanacak bir maç var
Yarı finalde elenmenin yarattığı hayal kırıklığının atlatılması zaman alacaktır, ancak İngiltere’nin turnuvası henüz resmi olarak sona ermedi; takım, Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Mağlubiyetin ardından konuşan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, her iki tarafın da oynamak istemeyeceği bir maça hazırlanmanın zorluğunu kabul etti. Tuchel, gazetecilere, "Ne bizim oyuncularımız ne de Fransız oyuncular bu maçı oynamak istiyor," dedi. "Onlar finalde oynamak istiyor. Biz de bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes Dünya Kupası’nı kazanmak için oynar, ama durum bu. Fransa’ya göre bir gün daha az dinlenme süremiz var, ancak bunu profesyonellikle halledeceğiz.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun