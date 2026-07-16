İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma hayalleri, Arjantin’in maçın son dakikalarında geri dönüş yaparak 2-1’lik galibiyeti garantilemesiyle dramatik bir şekilde suya düştü. Anthony Gordon, ikinci yarının başında Morgan Rogers’ın ortasına dokunarak Üç Aslanlar’ı öne geçirmiş olsa da, Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in son dakikalarda attığı goller maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

Bu yenilgi, özellikle kaptan Kane olmak üzere tüm takımı sarsmış durumda. Bayern Münih'in forveti, uluslararası sahnede bir kez daha şansa yakın bir mağlubiyet yaşamanın üzüntüsünü yaşarken, taraftarlara ve takım arkadaşlarına hitaben duygusal bir açıklama yaptı.