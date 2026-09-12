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‘Yine olursa, kullanırım!’: Arsenal savunmacısı Gabriel, PSG hayal kırıklığının ardından bir başka Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı şansı için istekli
Gabriel'in aklında kendini affettirme var
Gabriel, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeki kâbusuna rağmen yeniden penaltı noktasına geçmeye hazır olduğunu vurguladı. Brezilyalı savunmacı, geçen sezonki seri penaltı atışlarında belirleyici vuruşunda topu üstten auta gönderdi ve Eberechi Eze de Arsenal adına fırsatı değerlendiremeyince bu sonuç Paris ekibine üst üste ikinci Avrupa zaferini getirdi.
Gabriel, ESPN Brasil'e şunları söyledi: "Kaçırdığım tek bir penaltının, sezon boyunca başardığım her şeyi silip süpürmesine izin veremezdim" dedi Gabriel. "O anda orada olma fırsatını bana verdiği için sadece Tanrı'ya şükrediyorum; bu futbolun bir parçası. Yeni bir şans için kesinlikle istekliyim. Eğer yine olursa, orada olacağım ve penaltıyı kullanmam gerekirse kullanacağım. Hepsi bu."
- AFP
Arsenal taraftarlarına minnet
Arsenal savunması geçen sezonki başarılarının temel taşıydı; takım, zorlu Avrupa serüveni boyunca sadece yedi gol yedi ve Gabriel, onları ayakta kimin tuttuğu konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. Şunları ekledi: "Sadece taraftarlara teşekkür etmem gerekiyor. Finalden bu yana onlardan çok fazla destek gördüm. İnanılmazlardı, çok olumlu mesajlar gönderdiler. Ama söylediğim gibi, bu futbolun bir parçası. Buradayım ve bunun gibi bir şeyin yaşanması ilk kez olmuyor."
Arteta'nın kadrosu ile Kuzey Londra taraftarı arasındaki sinerji, tarihi bir iç saha kampanyasının da etkisiyle doruğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi kupası yine ulaşılamaz olsa da Arsenal, 22 yıllık hasretine son vererek Premier League şampiyonluğunu yeniden kazandı ve bu sezon da her yönüyle bir kez daha şampiyonluk adayı gibi görünüyor. Gabriel için kült kahraman statüsü hiç değişmedi; Avrupa'daki yüksek tansiyonlu drama rağmen savunmacı ile taraftarlar arasındaki bağ her zamankinden daha güçlü.
Londra derbisinde tartışmadan sıyrılmak
Avrupa yolculuğu gözyaşlarıyla sona ermiş olsa da Gabriel'in yurt içindeki sezonu da kendi dramından yoksun değildi. Savunmacı, kısa süre önce Chelsea galibiyetinin ardından hararetli bir tartışmanın odağında yer aldı; bu maçta oyundan atılmaktan kıl payı kurtuldu. Chelsea kalecisi Emiliano Martinez'e yaptığı sert müdahalenin ardından oyunda kalması yorumcuları şaşkına çevirdi. Wayne Rooney, Londra derbisinin ilk bölümünde Brezilyalı oyuncunun cezadan kurtulmasının büyük şans olduğunu söyleyerek olay hakkında özellikle sert konuştu.
"İlk bakışta bunu pek görmüyorsunuz ama sonra tekrarını izleyip ağır çekimde görünce," diye açıkladı Rooney, BBC'nin Match of the Day programında. "Martinez topu elleriyle kontrol etmiş durumda ve Gabriel onun kafasına tekme atıyor, ayağını savuruyor ve çok aşırıya kaçıyor. Sahada kalması inanılmaz büyük bir şans."
- (C)Getty Images
Premier League başarısının üzerine koyarak
Arteta'nın durdurulamaz Arsenal'i bu cumartesi Işık Stadyumu'na geliyor ve Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını, dirençli Sunderland karşısında riske atıyor. İspanyol teknik adam, Kuzey Londra'da gerçekleştirdiği kültürel devrim nedeniyle övgü topladı; bu dönüşüm, onun alametifarikası olan “alışılmışın dışındaki” düşünce yapısıyla şekillendi.
Arteta kısa süre önce sezon öncesi dönemde “kontrollü kaos” yarattığını, takımın zihinsel dayanıklılığını test etmek için rutinleri kasıtlı olarak sabote ettiğini itiraf etti. Şimdilik bu kumar karşılığını veriyor gibi görünüyor; Arsenal, sezonun ilk haftalarını yeni kazanılmış bir soğukkanlılıkla geçiyor.
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