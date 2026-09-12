Arsenal savunması geçen sezonki başarılarının temel taşıydı; takım, zorlu Avrupa serüveni boyunca sadece yedi gol yedi ve Gabriel, onları ayakta kimin tuttuğu konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. Şunları ekledi: "Sadece taraftarlara teşekkür etmem gerekiyor. Finalden bu yana onlardan çok fazla destek gördüm. İnanılmazlardı, çok olumlu mesajlar gönderdiler. Ama söylediğim gibi, bu futbolun bir parçası. Buradayım ve bunun gibi bir şeyin yaşanması ilk kez olmuyor."

Arteta'nın kadrosu ile Kuzey Londra taraftarı arasındaki sinerji, tarihi bir iç saha kampanyasının da etkisiyle doruğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi kupası yine ulaşılamaz olsa da Arsenal, 22 yıllık hasretine son vererek Premier League şampiyonluğunu yeniden kazandı ve bu sezon da her yönüyle bir kez daha şampiyonluk adayı gibi görünüyor. Gabriel için kült kahraman statüsü hiç değişmedi; Avrupa'daki yüksek tansiyonlu drama rağmen savunmacı ile taraftarlar arasındaki bağ her zamankinden daha güçlü.