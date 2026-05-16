Sport1'in haberine göre, Davies'i konu alan karmaşık pazarlık sürecinde Almanya'nın rekor şampiyonu, Kanada Futbol Federasyonu ile gerginliğin yeniden tırmanmasını her ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor ve bu nedenle hedefli ve sert bir önlem almaya karar verdi: Buna göre, kanat bekinin Kanada milli takımıyla ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair nihai karar, öncelikle Säbener Straße'deki sağlık departmanı tarafından verilecek ve kesinlikle profesyonel oyuncunun kendisi veya federasyon tarafından değil.
Yine kavga mı çıktı? FC Bayern München, yıldız oyuncunun Dünya Kupası'na katılımı konusunda kendi kararını vermek istiyor
Sorun, iki tarafın birbiriyle çelişen tıbbi tahminlerinde yatıyor. Davies, sol uyluk arka kısmında ciddi bir kas sakatlığıyla boğuşuyor. Münih kulübü, 25 yaşındaki oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreyi iç kaynaklara göre yaklaşık altı hafta olarak tahmin ediyor.
Bu acı teşhisle, oyuncunun Dünya Kupası'na katılması imkansız hale gelir. Kanadalılar ise, futbolun yüzü olan oyuncunun çok daha kısa bir süre dinleneceğini tahmin ediyor. Atlantik'in diğer tarafında ise, Davies'in finallerde oynayabileceğinden kesin olarak emin oldukları söyleniyor.
Eberl şu açıklamayı yaptı: "Bunun için Davies'in iyileşmesi gerekiyor"
FCB'nin spor yönetimi, turnuva başlamadan önce alevlenen çatışmanın patlak vermemesi için resmi olarak diplomatik bir üslup benimsemeye çalışıyor. Spor direktörü Max Eberl, Cuma günü 1. FC Köln ile oynanacak Bundesliga sezon finali öncesinde düzenlenen FC Bayern maç günü basın toplantısında, Davies ve Kanadalı yetkililerle birlikte "en iyi yolu bulmak" istediklerini vurguladı.
Sol bek oyuncunun Dünya Kupası'na katılma olasılığına değinen Eberl, "bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Ancak spor direktörü, turnuva için yeşil ışık yakarken kesin bir şart koştu: "Bunun için önce iyileşmesi gerekiyor."
Bayern ile Kanada arasındaki geçmiş
Münih kulübü yönetiminin Davies konusunda sert bir tavır sergilemesi ve son sözü tıbbi ekibe bırakmak istemesi hiç de tesadüf değil, zira bu konunun bir geçmişi var.
Mart 2025'te bu bek oyuncusu ciddi bir çapraz bağ yırtığı geçirdiğinde, Kanada Futbol Federasyonu ile FC Bayern arasında şiddetli ve kamuoyuna yansıyan bir tartışma patlak vermişti. Münih kulübü, o dönemde Kanadalılara ciddi hatalar yaptıkları yönünde suçlamalarda bulunmuştu. Federasyonun, zaten sakatlığı bulunan Davies'i, spor açısından hiçbir önemi olmayan CONCACAF Uluslar Ligi üçüncülük maçı olan ABD karşılaşmasında anlaşılmaz bir şekilde sahaya sürerek yıprattığı iddia ediliyordu.
Bavyera yasal işlem başlatmakla tehdit etti
Buna ek olarak, Kanadalıların kriz yönetimi de yangına körükle gitti. Federasyon, söz konusu maçın ardından ilk başta yanlış bir şekilde her şeyin yolunda olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Davies'in dizindeki sakatlığın gerçek ciddiyeti, ancak Münih'e döndükten sonra yapılan ayrıntılı muayenelerde teşhis edildi. O zamanlar federasyon başkanı Jan-Christian Dreesen'in sabrı taşmıştı. Bu nedenle federasyona kamuoyu önünde hukuki işlem başlatmakla tehdit etmişti.
Eş ev sahibi Kanada, 12 Haziran'da Bosna-Hersek ile kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası turnuvasına başlayacak. Takımın diğer grup rakipleri Katar (19 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran).
