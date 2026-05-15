Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, pazar günü takımının ligin son sırasındaki West Ham United ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesindeki basın toplantısında, son dönemde kadrodan çıkarılan oyuncularla ilgili olarak, bunun sadece Gordon'un kalça sorunlarıyla ilgili olmadığını vurguladı.
Yine kadroda yok mu? Teknik direktör, FC Bayern'in gözde oyuncusunun yaz transferini ima etti
Bunun yerine, 25 yaşındaki oyuncunun transferle ilgili süregelen düşünceleri de Howe’un planlarında rol oynuyor. Bu nedenle Gordon’un Londra ekibiyle oynanacak maçta da Magpies’in kadrosunda yer almaması oldukça olası.
"Sezonun bu aşamasına geldiğimizde, elbette gözümüz kısmen gelecek yıla da dönüyor. Anthony sakatlıktan yeni döndü, bence takım onun yokluğunda iyi oynadı," diye açıkladı Newcastle teknik direktörü.
Gordon'un, gelecek sezon için halihazırda devam eden planlar nedeniyle şu anda bu kadar az süre almasının nedeni olup olmadığına dair bir soruya Howe, "Evet, gözümüz kısmen de olsa geleceğe dönük" diye yanıt verdi.
Gordon'un FC Bayern ile anlaşmaya vardığı söyleniyor
25 yaşındaki hücum oyuncusu, Nisan ortasında hafif bir kalça sakatlığı geçirmiş ve bu nedenle AFC Bournemouth ve FC Arsenal ile oynanan sonraki maçlarda forma giyememişti. Ancak Howe, Gordon'un muhtemelen çoktan iyileşip forma giymeye hazır olmasına rağmen, onu Brighton & Hove Albion ve son olarak Nottingham Forest maçlarının kadrosuna dahil etmedi.
İngiliz oyuncu, hâlâ FC Bayern München'e transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor. Gordon'un, Alman rekortmeniyle gelecek sezon için transfer konusunda anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerde hâlâ büyük bir uçurum var.
Bayern ve Newcastle transfer ücreti konusunda görüşüyor
Söylentilere göre, Magpies bu çok yönlü hücum oyuncusu için 80 milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 92 milyon avro istiyor; bu, FC Bayern'in büyük olasılıkla ödemeye hazır olmadığı bir meblağ.
Sonuçta, Münih ekibi son yıllarda tutarlı bir tasarruf politikası izlemiştir. tz'nin bilgilerine göre, spor direktörü Max Eberl ve spor müdürü Christoph Freund bu nedenle yeni sezon için kadroyu sadece noktasal olarak güçlendirme ve büyük meblağlar harcamama görevi almışlardır. Gordon'un transferi bu profile uymamaktadır.
Kulüp patronu Uli Hoeneß ise son zamanlarda İngiliz oyuncunun transferinden yana olduğunu belirtmiş olsa da, FCB'nin müzakerelerde talep edilen transfer ücretini biraz daha aşağı çekmesi gerekiyor. Her iki kulüp de bu konuda zaten görüşmelerde bulunuyor olsa da, yakın zamanda bir anlaşmaya varılması olası görünmüyor.