"Yine gol atacak" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, gol suskunluğunun "normal" olduğunu söylerken, AC Milan'daki takım arkadaşı, Amerikalı forvetin kulüp ve milli takımda 14 maçlık gol suskunluğunu sona erdireceğine inandığını belirtti

Ruben Loftus-Cheek, uzun süredir takım arkadaşı olan Pulisic'in zorlu bir form düşüşü yaşadığı bu dönemde onun savunmasına koştu. Daha önce Chelsea'de aynı soyunma odasını paylaşan ve daha sonra San Siro'da yeniden bir araya gelen bu iki oyuncu, geçtiğimiz bir yıl boyunca Rossoneri'nin hücumunun temel direkleri oldular.

Sportmediaset'e konuşan Loftus-Cheek, Pulisic'in şu anki performans düşüşünün, her üst düzey oyuncunun yaşadığı geçici bir dönemden ibaret olduğunu vurguladı. İngiliz orta saha oyuncusu, "Arada sırada zor anlar yaşamak normaldir, eminim ki tekrar gol atacaktır. Her halükarda, takım için çok çalışıyor, savunmaya geri dönüyor, gol atmasa bile bize çok şey katıyor," dedi.







