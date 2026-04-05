"Yine gol atacak" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, gol suskunluğunun "normal" olduğunu söylerken, AC Milan'daki takım arkadaşı, Amerikalı forvetin kulüp ve milli takımda 14 maçlık gol suskunluğunu sona erdireceğine inandığını belirtti
Loftus-Cheek, Amerikalı yıldızı savundu
Ruben Loftus-Cheek, uzun süredir takım arkadaşı olan Pulisic'in zorlu bir form düşüşü yaşadığı bu dönemde onun savunmasına koştu. Daha önce Chelsea'de aynı soyunma odasını paylaşan ve daha sonra San Siro'da yeniden bir araya gelen bu iki oyuncu, geçtiğimiz bir yıl boyunca Rossoneri'nin hücumunun temel direkleri oldular.
Sportmediaset'e konuşan Loftus-Cheek, Pulisic'in şu anki performans düşüşünün, her üst düzey oyuncunun yaşadığı geçici bir dönemden ibaret olduğunu vurguladı. İngiliz orta saha oyuncusu, "Arada sırada zor anlar yaşamak normaldir, eminim ki tekrar gol atacaktır. Her halükarda, takım için çok çalışıyor, savunmaya geri dönüyor, gol atmasa bile bize çok şey katıyor," dedi.
Olağanüstü bir sakatlıktan sonra iyileşme
Pulisic sahada formunu bulmaya çalışırken, Loftus-Cheek ise saha kenarında kendi hayal kırıklıklarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Eski İngiltere milli oyuncusu, çenesinin kırılması sonucu son zamanlarda tribünden izlemek zorunda kaldı; bu talihsiz sakatlık, Milan’ın orta sahasındaki ritmini kesintiye uğrattı.
Ancak, sakatlığın niteliği, güçlü orta saha oyuncusunun kondisyon seviyesini korumasına olanak sağladı. Geçmişte kariyerini gölgeleyen kas sorunlarının aksine, çene kırığı kısıtlayıcı bir rehabilitasyon süreci gerektirmedi, bu da Loftus-Cheek'in atletik çalışmalarına devam edebilmesi ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi hedeflemesi anlamına geliyor.
San Siro'daki gelecek planları
Saha içindeki acil sorunların ötesinde, Loftus-Cheek şimdiden İtalyan deviyle olan uzun vadeli geleceğine odaklanmış durumda. Premier Lig'den ayrıldıktan sonra Serie A'da yeni bir soluk bulan 30 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki aylarda sözleşme durumunu netleştirmek istiyor.
Orta saha oyuncusu, mevcut çevresine olan sevgisini teyit etti ve olası sözleşme yenileme görüşmeleriyle ilgili bir ipucu verdi. "2027'nin sonuna kadar sözleşmem var, yaz aylarında kulüple bunu görüşeceğimizi düşünüyorum. AC Milan'ı ve Milano'yu seviyorum, ancak şu anda sezonun sonuna odaklanmış durumdayım," dedi Loftus-Cheek.
- Getty Images Sport
Milan’ın sezon sonu hamlesi
Scudetto yarışı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi kızışırken, Milan’ın hem Loftus-Cheek’e hem de Pulisic’e en iyi formlarında olması gerekiyor. Amerikalı oyuncunun savunmadaki çalışkanlığı, teknik ekibin gözünde değerini korumasını sağladı; ancak Rossoneri, sezonun son düzlüğüne girerken onun gol atmasını çaresizce bekliyor olacak.
Loftus-Cheek'in maç kadrosuna geri dönmesi, onun dikey hareketleri ve fiziksel varlığından yoksun kalan orta sahaya önemli bir destek sağlayacaktır. Kulüp yoğun bir yaz transfer dönemi için hazırlık yaparken, eski Chelsea'li yıldız ikilisinin performansları, transfer dönemine girerkenki havayı büyük ölçüde belirleyecektir.