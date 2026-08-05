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Yine geri mi döndü?! Liverpool'a, Real Madrid kabusunun ardından Trent Alexander-Arnold'u evine geri getirmek için sansasyonel bir teklif yapması çağrısı yapıldı
Liverpool'a sürpriz dönüş ihtimali gündemde
Andy Townsend, Alexander-Arnold’un Bernabeu’daki durumuna ilişkin artan belirsizlikten Liverpool’un yararlanması gerektiğine inanıyor. Geçen yaz İspanya’nın başkentine bedelsiz transferinin ardından 27 yaşındaki oyuncunun rüya hamlesi bir ölçüde hayal kırıklığına dönüştü ve bu da ses getirecek bir dönüş çağrılarına yol açtı.
Eski Chelsea orta saha oyuncusu, bu hamlenin neden Liverpool için mantıklı olduğunu, özellikle de kulübün yeni patron Andoni Iraola yönetimindeki mevcut taktik gereksinimleri göz önüne alındığında, ayrıntılı şekilde anlattı. "Her şeyden önce, sadece oyuncu olarak bakarsak, Liverpool’a geri dönse onları geliştirir mi? Yüzde yüz, evet," dedi Townsend talkSPORT'a. "[Jeremie] Frimpong’u sağ bek olarak çok benimseyebilmiş değilim. Bu beklerin bir takımın hücum niyetlerinin çok önemli bir parçası olduğu günümüzde bu çok önemli.
"İyi bir bölgeye girdiğinizde yarı yarıya düzgün bir şey bile ortaya koyamıyorsanız ve şu ana kadar ondan gördüklerime bakılırsa, Trent’in uykusunda bile yapabildiği o son ortayı gerçekten görmedim.
"Bu yüzden bence onları kesinlikle geliştirirdi. Soru, kulübün buna nasıl bakacağı. Bu, muhtemelen bazı Liverpool taraftarlarının kabullenmesi zor bir lokma olacak."
- Getty Images Sport
Mourinho'nun taktik değişikliği sürtüşmeye yol açıyor
Alexander-Arnold'un Madrid'deki durumu, sağ bek pozisyonu için farklı fikirleri olduğu görülen Jose Mourinho'nun gelişiyle daha da karmaşık hale geldi. Haberler, "Special One" lakaplı teknik adamın, Alexander-Arnold'un sunduğu geniş oyun kurma becerilerinden ziyade savunma disiplinine öncelik verdiğini öne sürüyor. Bu nedenle Mourinho, Denzel Dumfries'i ilk 11'de başlatmaya daha yakın duruyor ve eski Inter oyuncusunu katı sistemi için daha güvenilir bir seçenek olarak görüyor.
Dumfries artık doğrudan bir rakip olarak kendini kabul ettirmişken, İngiliz oyuncunun ilk 11'e giden yolu giderek daha fazla tıkanmış görünüyor. Townsend de bu gelişmeye dikkat çekerek, diğer çok yönlü yıldızların varlığının savunmacıyı Mourinho'nun gözünde gözden çıkarılabilir hale getirdiğini öne sürdü.
"Real Madrid, Jose Mourinho'nun profiline hiç şüphesiz biraz daha fazla uyacak olan Denzel Dumfries'i Inter'den transfer etti" diye ekledi. "Ellerinde [Federico] Valverde var. Başka oyuncuları da var. O bölgede fazlasıyla alternatifleri var. Dolayısıyla Trent iseniz, sezon öncesinin bu aşamasında oynama ve yola devam etme konusunda her türlü şansa sahip olduğunuzu düşünmek istersiniz."
İspanya'da zorlu bir ilk sezon
Alexander-Arnold’un La Liga’daki ilk yılının istatistikleri, Anfield’daki zirve dönemleriyle kıyaslandığında iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Sakatlıklar ve teknik direktörlük koltuğundaki sürekli değişiklikler, onun ligde sadece 14 maça ilk 11’de başlamasıyla sınırlı kalmasına yol açtı ve İspanya’nın başkentinde gerçek bir ivme yakalamasını engelledi.
Oyuncunun zihinsel durumunu değerlendiren Townsend, bir sezonluk kiralık transferin, yeniden değer gördüğünü hissetmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu için mükemmel bir çıkış yolu olabileceğine inanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu onun için büyük bir hayal kırıklığı olurdu. İçten içe, bunun hiç gerçekleşmemiş olmasından, işlerin gerçekten hiç yoluna girmemiş olmasından biraz incinmiş olurdu.
"Liverpool onun için bir sezonluğuna kiralık herhangi bir anlaşma yapabilirse, bugünlerde bu rakamlar neyse, ister £5 milyon ister £10 milyon olsun, o çocuğu yeniden geri getirmek için buna burun kıvırmazdım, çünkü o üst düzey bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Özel Biri'nin yönetiminde antrenman yapmak
Geleceğine dair spekülasyonlara rağmen Alexander-Arnold, İspanya'da sıkı şekilde çalışıyor. Yazın ilk günlerinde savunma oyuncusu, yeni dönemin yoğunluğu ve son derece yüksek standartları hakkında konuştu.
Ayrıca ilk 11'deki yerini tehdit etme ihtimaline rağmen Mourinho'ya duyduğu saygıyı da dile getirdi. Liverpool altyapısından yetişen oyuncu şunları söyledi: "Mourinho ile mi? Çok iyi, çok iyi. Teknik direktöre her zaman hayranlık duydum. Ona karşı birkaç kez oynadım ve kendisiyle ve ekibiyle çalışmak büyük bir zevk.
Yoğun biri. Prensipler ve beklenti seviyesi çok yüksek, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıdıkça, daha fazla şey öğrendikçe ve onun bize daha fazlasını öğretebildiğini gördükçe neler olacağını görmeyi dört gözle bekliyorum. Hepimiz öğrenmeye ve gelişmeye istekli ve hevesliyiz. Eminim bu yıl bize çok şey öğretecek ve kupa kazanmamıza yardımcı olacak."
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