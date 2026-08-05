Andy Townsend, Alexander-Arnold’un Bernabeu’daki durumuna ilişkin artan belirsizlikten Liverpool’un yararlanması gerektiğine inanıyor. Geçen yaz İspanya’nın başkentine bedelsiz transferinin ardından 27 yaşındaki oyuncunun rüya hamlesi bir ölçüde hayal kırıklığına dönüştü ve bu da ses getirecek bir dönüş çağrılarına yol açtı.

Eski Chelsea orta saha oyuncusu, bu hamlenin neden Liverpool için mantıklı olduğunu, özellikle de kulübün yeni patron Andoni Iraola yönetimindeki mevcut taktik gereksinimleri göz önüne alındığında, ayrıntılı şekilde anlattı. "Her şeyden önce, sadece oyuncu olarak bakarsak, Liverpool’a geri dönse onları geliştirir mi? Yüzde yüz, evet," dedi Townsend talkSPORT'a. "[Jeremie] Frimpong’u sağ bek olarak çok benimseyebilmiş değilim. Bu beklerin bir takımın hücum niyetlerinin çok önemli bir parçası olduğu günümüzde bu çok önemli.

"İyi bir bölgeye girdiğinizde yarı yarıya düzgün bir şey bile ortaya koyamıyorsanız ve şu ana kadar ondan gördüklerime bakılırsa, Trent’in uykusunda bile yapabildiği o son ortayı gerçekten görmedim.

"Bu yüzden bence onları kesinlikle geliştirirdi. Soru, kulübün buna nasıl bakacağı. Bu, muhtemelen bazı Liverpool taraftarlarının kabullenmesi zor bir lokma olacak."



