Emeklilikten geri döndüğünde, bir zamanların olağanüstü tenisçisi Wimbledon’un Merkez Kortu’nda eski klasını birden fazla kez sergiledi, şansını elde etmek için azimle mücadele etti ve kendisinden 24 yaş küçük Avustralyalı Maya Joint’e karşı ancak 2 saat 22 dakika süren maçın ardından 3:6, 7:6 (8:6), 3:6’lık skorla yenildi.
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Yine de tenis dünyası ona saygı duyuyor: Serena Williams’ın Wimbledon’daki sansasyonel geri dönüşü başarısızlıkla sonuçlandı
Taraftarlar yine de 44 yaşındaki tenisçiyi, dört yıllık aradan sonra teklerde yeniden mücadele etmeye cesaret ettiği için alkışladılar; ABD’li eski şampiyonun kazandığı her puanı coşkuyla karşıladılar ve geride kaldığında onu ileriye doğru teşvik ettiler. Sonuçta bu çabalar boşuna kaldı. Yine de: Williams, çiftlerde kız kardeşi Venus (46) ile birlikte kortlara geri dönecek; seyirciler şimdiden bir sonraki gösteriyi sabırsızlıkla bekliyor.
Salı akşamı, tenis sporunun en kutsal mekanında gerilim adeta elle tutulur hale gelmişti; tribünlerdeki taraftarlar, korttaki rakipler, mikrofon başındaki uzmanlar – hepsi şunu bilmek istiyordu: Bu yaşayan efsane, en sevdiği sahalardan birinde gerçekten rekabetçi olabilecek mi, yoksa kendi efsanesine zarar mı verecek? Serena bu soruya çabucak cevap verdi: İlk servis oyununu sıfırla kazandı ve bazı şüpheleri bir kenara attı.
Bu şüpheler, geri dönüşünü eleştirel sesler kadar yakından takip etmişti. Bunların arasında Michael Stich de vardı. 1991 Wimbledon şampiyonu, Prime kanalında “Aklım almıyor” demişti. Diğer oyuncular için bu durumun “hiç de olumlu olmadığını, çünkü dikkatlerin onlardan uzaklaştığını” belirtti. Üstelik Williams’ın “Wimbledon’u kazanma şansı zerre kadar bile yoktu”.
Serena Williams, sanki yıllardır ortalarda yokmuş gibi görünüyor
Böylece Stich haklı çıktı, ancak yine de Williams ikna ediciydi. Bazen sanki yıllardır sahalardan uzak kalmamış gibi görünüyordu, oysa 2022’de Wimbledon’daki son maçını oynamıştı. Geçtiğimiz dört yıl içinde ikinci kızını dünyaya getirdi, “Serena Ventures” adlı yatırım şirketini yönetti, ancak sahadaki heyecanı açıkça özlemişti.
Centre Court’un kapalı çatısı altında bu heyecanı yeniden hissetti. Her halükarda Williams sadece eğlence için gelmemişti; başarılı vuruşlarının ardından kendini tebrik ediyordu ve oyununda her şey akıcı görünmese de: Aurası gözden kaçmazdı, servisi bazen geri döndürülmesi neredeyse imkansızdı, ayak hareketleri de uzun süre şaşırtıcı derecede iyi işledi.
Williams’ın tribününde kızları Alexis Olympia ve Adira, babaları Alexis Ohanian’a sokulmuştu; tüm aile bu maçı keyifle izliyor gibiydi – modern tenis tarihinin en başarılı oyuncusu da kortun aşağısında dahil. Ancak 2006 yılında, Williams’ın yedi Wimbledon şampiyonluğundan ikisini kazandığı sırada doğan Maya Joint, rahat bir oyun sergiledi. Avustralyalı tenis efsanesi Sam Stosur onu mükemmel bir şekilde hazırlamıştı.
Ancak Williams, yenilgiyi kabullenmiş olsaydı Williams olmazdı. İkinci sette iki kez bir kırılma farkını kapattı, tiebreak’te bir maç topunu savuşturdu ve birdenbire, her zaman yüksek seviyede olmayan bu maça tam anlamıyla dahil oldu. Ancak dünya sıralamasında 87. sırada yer alan Joint, tekrar performansını yükseltti ve Williams’ın mucizevi geri dönüşünün ilk bölümünü sona erdirdi.