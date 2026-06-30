Yine de tenis dünyası ona saygı duyuyor: Serena Williams’ın Wimbledon’daki sansasyonel geri dönüşü başarısızlıkla sonuçlandı

Taraftarlar yine de 44 yaşındaki tenisçiyi, dört yıllık aradan sonra teklerde yeniden mücadele etmeye cesaret ettiği için alkışladılar; ABD’li eski şampiyonun kazandığı her puanı coşkuyla karşıladılar ve geride kaldığında onu ileriye doğru teşvik ettiler. Sonuçta bu çabalar boşuna kaldı. Yine de: Williams, çiftlerde kız kardeşi Venus (46) ile birlikte kortlara geri dönecek; seyirciler şimdiden bir sonraki gösteriyi sabırsızlıkla bekliyor.

Salı akşamı, tenis sporunun en kutsal mekanında gerilim adeta elle tutulur hale gelmişti; tribünlerdeki taraftarlar, korttaki rakipler, mikrofon başındaki uzmanlar – hepsi şunu bilmek istiyordu: Bu yaşayan efsane, en sevdiği sahalardan birinde gerçekten rekabetçi olabilecek mi, yoksa kendi efsanesine zarar mı verecek? Serena bu soruya çabucak cevap verdi: İlk servis oyununu sıfırla kazandı ve bazı şüpheleri bir kenara attı.

Bu şüpheler, geri dönüşünü eleştirel sesler kadar yakından takip etmişti. Bunların arasında Michael Stich de vardı. 1991 Wimbledon şampiyonu, Prime kanalında “Aklım almıyor” demişti. Diğer oyuncular için bu durumun “hiç de olumlu olmadığını, çünkü dikkatlerin onlardan uzaklaştığını” belirtti. Üstelik Williams’ın “Wimbledon’u kazanma şansı zerre kadar bile yoktu”.