"Yine bölge ligi mi": Eski milli futbolcu, Leroy Sané'nin DFB 11'ine seçilmesini anlamıyor

1996 Avrupa Şampiyonu'na göre Sane'nin formunda çok büyük dalgalanmalar var. Babbel'in eski takım arkadaşı Mario Basler, kısa süre önce bu kanat oyuncusunun kadroya alınmasını eleştirdi ve onu "ikinci lig oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Babbel, ran'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu ifade elbette fazla polemik içeriyor, ancak konunun özünde ona yüzde yüz katılıyorum. Ne elde edeceğimi bilmediğim oyuncularla çalışmakta zorlanıyorum. Bazen en üst düzey performans gösterip, bazen de amatör lig seviyesinde kalması benim için çok büyük bir tutarsızlık."

"Herkes Leroy Sané'nin potansiyelinden bahsediyor, ama bu potansiyeli kullanamıyorsam bana ne faydası var?" diye soran Babbel, "Artık Galatasaray'da da ilk 11'de yer almıyor" diye ekledi.