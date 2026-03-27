Eski milli futbolcu Markus Babbel, Leroy Sané'nin İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak dostluk maçları için Almanya milli takım kadrosuna çağrılmasını anlayamıyor.
"Yine bölge ligi mi": Eski milli futbolcu, Leroy Sané'nin DFB 11'ine seçilmesini anlamıyor
1996 Avrupa Şampiyonu'na göre Sane'nin formunda çok büyük dalgalanmalar var. Babbel'in eski takım arkadaşı Mario Basler, kısa süre önce bu kanat oyuncusunun kadroya alınmasını eleştirdi ve onu "ikinci lig oyuncusu" olarak nitelendirdi.
Babbel, ran'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu ifade elbette fazla polemik içeriyor, ancak konunun özünde ona yüzde yüz katılıyorum. Ne elde edeceğimi bilmediğim oyuncularla çalışmakta zorlanıyorum. Bazen en üst düzey performans gösterip, bazen de amatör lig seviyesinde kalması benim için çok büyük bir tutarsızlık."
"Herkes Leroy Sané'nin potansiyelinden bahsediyor, ama bu potansiyeli kullanamıyorsam bana ne faydası var?" diye soran Babbel, "Artık Galatasaray'da da ilk 11'de yer almıyor" diye ekledi.
Dietmar Hamann: Sané'nin adaylığı "anlaşılmaz"
Aslında Sane, Türk şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı iki son 16 turu maçında da yedek kulübesinde oturdu. İlk maçta (1-0) hiç sahaya çıkmazken, rövanş maçında (0-4) en azından 45 dakika forma giyme şansı buldu. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 yendiği son maçta kırmızı kart cezasını çekiyordu.
Buna karşılık, FC Bayern'in uzun süredir forma giyen bu oyuncusu, milli takımdaki son maçlarında parlak bir izlenim bıraktı: Kasım ortasındaki önemli Dünya Kupası eleme maçında 6-0'lık galibiyette muhteşem bir performans sergiledi ve üç gol katkısı (iki gol, bir asist) sağladı. Bundan önce de Lüksemburg'da 2-0 kazanılan maçta bir golün hazırlayıcısı olmuştu.
Dietmar Hamann da, bir başka eski DFB futbolcusu olarak Sane'nin kadroya alınmasını anlayamıyor. Hamann, birkaç gün önce Sky'da "Bundan çok şaşırdım" demişti: "El Mala var, Adeyemi var, Beier var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha çok hak ediyor. Benim için anlaşılmaz bir durum."
Sane, yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası'nda eski kulüp arkadaşı Serge Gnabry ile sağ kanat pozisyonu için rekabet ediyor. 30 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 72 milli maçta forma giydi ve bu maçlarda 16 gol attı, 10 asist yaptı.
Leroy Sané'nin bu sezon Galatasaray'daki istatistikleri
Maçlar 35 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 21 Gol 6 Asist 8 Sarı kart 1 Kırmızı kart 1