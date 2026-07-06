Getty Images Sport
Çeviri:
"Yine bir aradalar" - Arjantinli "tüm zamanların en iyisi", Dünya Kupası zaferi için bir kez daha mücadeleye hazırlanırken, Lionel Messi eşi Antonela ve üç oğluyla yeniden bir araya geldi
Arjantin kaptanının ailesiyle geçirdiği zaman
Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmanın getirdiği yüksek baskı ortamında Messi, ailesiyle geçirdiği bir izin günü sayesinde huzurlu bir an yaşadı. Inter Miami'nin yıldızı, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na karşı uzatmalarda zorlu bir mücadelenin ardından kazandığı galibiyetin ardından Antonela Roccuzzo ve üç çocuğu Thiago, Mateo ve Ciro'nun ziyaretini aldı. Miami'de elde edilen 3-2'lik galibiyet, takımın son 16 turuna yükselmesini sağladı ve kadroya kısa bir süreliğine dinlenip enerji toplamaları için fırsat verdi.
Antonela, turnuva sırasında ailenin bağını vurgulayan bir dizi fotoğraf paylaşarak bu iç açıcı anları sosyal medyada paylaştı. Gönderide, oğullarının yanında gülümseyen Messi'nin fotoğrafı yer alıyordu; bu, Kuzey Amerika topraklarında yeni uluslararası başarılar peşinde koşan sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın özel hayatına hayranlarına nadir bir bakış sunuyordu.
Antonela'dan dokunaklı bir mesaj
Antonela, 41 milyon takipçisiyle bu yeniden bir araya gelmeyi paylaşmak üzere Instagram’a bir dizi fotoğraf yükledi; bu fotoğraflar arasında Mateo’nun şakacı bir şekilde başparmağını kaldırdığı bir kare ve Messi’nin iş girişimlerine atıfta bulunan bir “Havanna” alfajor da yer alıyordu. İş kadını, fotoğraflara basit ama etkileyici bir mesaj ekledi: “Seni seviyoruz, @leomessi. Yine bir aradayız.”
Gönderi kısa sürede viral oldu ve taraftarlar Arjantinli yıldızın duygusal olarak yeniden toparlanmasını kutlarken milyonlarca beğeni topladı. Antonela ve çocuklar bu Dünya Kupası boyunca tribünlerde sürekli olarak yer alsa da, bu samimi buluşma, turnuvanın “kazan ya da eve dön” aşamasına geçmeden önce Messi’ye ihtiyaç duyduğu duygusal desteği sağladı.
Saha içinde rekor kıran performans
Saha dışındaki rahat tavırlarına rağmen Messi, sahada her zamanki gibi kusursuz bir performans sergiliyor. 39 yaşındaki oyuncu muhteşem bir formda ve turnuvada şu ana kadar yedi gol attı. Bu turnuvanın her maçında fileleri havalandırarak, Katar 2022’deki efsanevi şampiyonluk serisindeki gol sayısına şimdiden ulaştı.
Yeşil Burun Adaları'na attığı golle de inanılmaz kişisel rekorunu daha da genişleten Messi, 20 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunu pekiştirdi. Ailesinin izlediği maçlarda, tecrübeli forvet yaşın getirdiği sınırları aşmaya devam ediyor ve Lionel Scaloni'nin takımının dünya hakimiyetini tekrarlamayı hedeflediği bu süreçte, hâlâ kadrodaki en etkili oyuncu olduğunu kanıtlıyor.
- Getty Images Sport
Gözler 16'lı Turda
Turnuvanın kritik aşaması yaklaşırken, kutlamalar ve aileyle geçirilen zamanlar artık bir kenara bırakılmalı. Arjantin, 7 Temmuz Salı günü Atlanta Stadyumu’nda Mısır ile büyük bir karşılaşmaya çıkacak. Bu maç, Messi ile bir diğer dünya çapında ikon olan Mohamed Salah’ın nadir görülen bir rekabet karşılaşması olması nedeniyle özellikle önem taşıyor. Salah, ülkesini tarihinde ilk kez eleme turlarına taşıyan kaptan olarak sahaya çıkacağı için, bu maç Afrika takımı için tarihi bir an niteliğinde.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun