Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmanın getirdiği yüksek baskı ortamında Messi, ailesiyle geçirdiği bir izin günü sayesinde huzurlu bir an yaşadı. Inter Miami'nin yıldızı, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na karşı uzatmalarda zorlu bir mücadelenin ardından kazandığı galibiyetin ardından Antonela Roccuzzo ve üç çocuğu Thiago, Mateo ve Ciro'nun ziyaretini aldı. Miami'de elde edilen 3-2'lik galibiyet, takımın son 16 turuna yükselmesini sağladı ve kadroya kısa bir süreliğine dinlenip enerji toplamaları için fırsat verdi.

Antonela, turnuva sırasında ailenin bağını vurgulayan bir dizi fotoğraf paylaşarak bu iç açıcı anları sosyal medyada paylaştı. Gönderide, oğullarının yanında gülümseyen Messi'nin fotoğrafı yer alıyordu; bu, Kuzey Amerika topraklarında yeni uluslararası başarılar peşinde koşan sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın özel hayatına hayranlarına nadir bir bakış sunuyordu.