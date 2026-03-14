"Yine bambaşka bir sistem" - Alan Shearer, Pep Guardiola'yı sert bir dille eleştirdi ve Man City'nin Real Madrid'e karşı aldığı ağır yenilgiyle "hak ettiklerini bulduğunu" söyledi
Manchester City, Real Madrid'e yenildi
Maçın ardından Guardiola'nın taktikleri ve oyuncu seçimi mercek altına alındı. İkinci yarıda maça yeniden ortak olsalar da, İspanyol teknik direktörün deneysel dizilişi istenen sonucu veremedi ve takımını Madrid'in hedef tahtasına oturttu. City, en azından Gianluigi Donnarumma'nın Vinicius'un penaltısını kurtarması ve rövanş maçı öncesinde gol farkını dört yerine üçte tutması nedeniyle memnun olacaktır.
Guardiola'nın taktikleri fazla cesur bulundu
Guardiola'nın taktiksel yaklaşımı Shearer'ı şaşırttı. Teknik direktörün istediği hücum futbolu işe yaramadı; Madrid, City'yi kontrataklarla vurmayı başardı. Eski Newcastle forveti Betfair'e şunları söyledi: "City'de o kadar çok değişiklik görmek beni çok şaşırttı ve böylesine hücum ağırlıklı bir kadro görmek de beni biraz şaşırttı. Sanırım Pep, rakibin son zamanlarda pek iyi oynamadığı için oraya gidip onları yenebileceğini düşündü. Real Madrid'i birkaç kez izledim. Ancak bu turnuvadaki geçmişlerine bakılırsa, muhtemelen bu maçta canlanacaklardır."
Guardiola'nın taktiklerini eleştirmesine rağmen, Shearer hâlâ teknik direktörün ikinci maçta City'nin Madrid'i ağırlayacağı zaman durumu tersine çevirecek ideal formülü bulabileceğini umuyor. Şöyle dedi: "Real Madrid için asıl önemli olan bu. Dün gece bunu kesinlikle gösterdiler ve City'yi acımasızca cezalandırdılar. Bir penaltı kaçırdılar; dört gol olsaydı her şey bitmiş olurdu. 3-0 ile bitmedi. Daha önce üç gol farkın tersine döndüğü maçlara şahit oldum. Bence her şey gelecek hafta atılacak ilk golde bitecek. Real Madrid ilk golü atarsa, her şey biter. City atarsa, maç devam eder."
Manchester City'nin Premier Lig'deki şansı
Guardiola'nın sözleşmesi önümüzdeki yaza kadar devam ediyor. Ancak City'nin Premier Lig'in zirvesinde Arsenal'e yetişmekte zorlanması nedeniyle, sezon sonunda ayrılacağına dair söylentiler yaygınlaşıyor. Shearer, "Çok fazla söylenti var ve Pep her zaman bunları yalanlıyor gibi görünüyor, ancak söylentiler dinmiyor" diye ekledi. "Tahmin yürütüyoruz. Ancak şunu söylemeliyim ki, hala bir kupa turnuvasının finalindeler ve FA Cup'ta çeyrek finalde yer alıyorlar. Hala Arsenal ile evlerinde oynayacakları bir maç var. Yedi puan gerideler, ancak bir maç eksikleri var. Gelecek hafta işler planlandığı gibi gitmese bile, yine de gerçekten büyük bir sezon geçirme şansları var. Ancak, ve burada bir 'ancak' var, ligde zor bir durumdalar."
Şehir artık daha fazla hatayı kaldıramaz
Ligde geriye dokuz maç kalırken, City geçen hafta Nottingham Forest ile berabere kaldıkları maçtaki hataları tekrarlamamalıdır. Üstelik Cumartesi günü karşılaşacakları West Ham, son dönemdeki yükselişini göz önüne alındığında hafife alınabilecek bir takım değildir.
Shearer, "Sezonun bu döneminde her maç önemlidir, yaptığınız her hata, her yanlış önemlidir" dedi. "Evlerinde Forest ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçta, özellikle de Forest'ın ligdeki konumunu göz önüne alırsak, büyük bir hata yaptılar. Ve bu hafta sonu West Ham deplasmanında bir başka zorlu maça çıkacaklar. West Ham gerçekten formunu buldu. Sezonun kritik dönemi başladı."
