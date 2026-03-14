"Yine bambaşka bir sistem" - Alan Shearer, Pep Guardiola'yı sert bir dille eleştirdi ve Man City'nin Real Madrid'e karşı aldığı ağır yenilgiyle "hak ettiklerini bulduğunu" söyledi

Guardiola'nın taktiksel yaklaşımı Shearer'ı şaşırttı. Teknik direktörün istediği hücum futbolu işe yaramadı; Madrid, City'yi kontrataklarla vurmayı başardı. Eski Newcastle forveti Betfair'e şunları söyledi: "City'de o kadar çok değişiklik görmek beni çok şaşırttı ve böylesine hücum ağırlıklı bir kadro görmek de beni biraz şaşırttı. Sanırım Pep, rakibin son zamanlarda pek iyi oynamadığı için oraya gidip onları yenebileceğini düşündü. Real Madrid'i birkaç kez izledim. Ancak bu turnuvadaki geçmişlerine bakılırsa, muhtemelen bu maçta canlanacaklardır."

Guardiola'nın taktiklerini eleştirmesine rağmen, Shearer hâlâ teknik direktörün ikinci maçta City'nin Madrid'i ağırlayacağı zaman durumu tersine çevirecek ideal formülü bulabileceğini umuyor. Şöyle dedi: "Real Madrid için asıl önemli olan bu. Dün gece bunu kesinlikle gösterdiler ve City'yi acımasızca cezalandırdılar. Bir penaltı kaçırdılar; dört gol olsaydı her şey bitmiş olurdu. 3-0 ile bitmedi. Daha önce üç gol farkın tersine döndüğü maçlara şahit oldum. Bence her şey gelecek hafta atılacak ilk golde bitecek. Real Madrid ilk golü atarsa, her şey biter. City atarsa, maç devam eder."