Chelsea teknik direktörü Alonso, takımının Arsenal'a Premier League'de 2-1 yenildiği maçın ardından Caicedo konusunda kritik bir hata yaptığını kabul etti. Chelsea, pazar günü oynanan yüksek profilli Londra karşılaşmasında etkili orta sahasından yoksundu. Caicedo daha önce kulübün Fulham'a karşı oynadığı lig açılış maçını ve Luton Town'a karşı alınan Lig Kupası galibiyetini de kaçırmıştı.

Sezonun ilk maçına sonunda Brighton'a karşı alınan heyecan verici galibiyette çıktı, ancak dönüşü planlandığı gibi gitmedi. Pedro Neto'nun yerine 68. dakikada oyuna giren Caicedo, sadece 14 dakika sahada kalabildi ve aksayarak oyundan çıktı. Daha sonra yaz transferi Valentin Barco ile değiştirildi; bu aksilik de Arsenal maçında forma giymesini tamamen imkânsız hale getirdi.