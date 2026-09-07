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'Yine aynı hatayı yapmak istemiyorum' - Xabi Alonso, Chelsea'nin Arsenal'a yenilmesinin ardından Moises Caicedo tercihindeki hatayı kabul etti
Caicedo, Arsenal yenilgisi nedeniyle kadro dışı kaldı
Chelsea teknik direktörü Alonso, takımının Arsenal'a Premier League'de 2-1 yenildiği maçın ardından Caicedo konusunda kritik bir hata yaptığını kabul etti. Chelsea, pazar günü oynanan yüksek profilli Londra karşılaşmasında etkili orta sahasından yoksundu. Caicedo daha önce kulübün Fulham'a karşı oynadığı lig açılış maçını ve Luton Town'a karşı alınan Lig Kupası galibiyetini de kaçırmıştı.
Sezonun ilk maçına sonunda Brighton'a karşı alınan heyecan verici galibiyette çıktı, ancak dönüşü planlandığı gibi gitmedi. Pedro Neto'nun yerine 68. dakikada oyuna giren Caicedo, sadece 14 dakika sahada kalabildi ve aksayarak oyundan çıktı. Daha sonra yaz transferi Valentin Barco ile değiştirildi; bu aksilik de Arsenal maçında forma giymesini tamamen imkânsız hale getirdi.
- AFP
Alonso, sakatlık konusunda hata yaptığını kabul etti
Dar mağlubiyetin ardından konuşan Alonso, Caicedo'nun durumuna ilişkin güncelleme verdi. Teknik direktör, son sorunun uzun vadeli bir problem olmadığını doğruladı ancak oyuncunun iyileşme takvimini yanlış yönettiğini itiraf etti.
Alonso, Metro'nun aktardığına göre, "Bu uzun vadeli bir durum değil ama mesele riski değerlendirmek. Muhtemelen geçen hafta onu çok erken sahaya sürdük ve aynı hatayı tekrar yapmak istemiyorum" dedi.
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Caicedo'nun yokluğunun yarattığı hayal kırıklığına rağmen Alonso, Arsenal karşısındaki yenilgiyi sakatlıklarla açıklamayı reddetti. İspanyol teknik adam, şu anda elindeki kadroya duyduğu tam güveni koruduğunu vurguladı.
Alonso, "Yenilgilerden sonra eksik olan oyuncular hakkında konuşmak kolaydır" dedi. "Ben o konuya girmeyeceğim, elimizdeki oyunculardan memnunum.
"Elbette tüm teknik direktörler sakatlıklarla ve cezalarla baş etmek zorunda. Tüm oyuncuların her maçta hazır olması imkânsız. Ama [Caicedo ve Colwill]'e ihtiyacımız var çünkü onlar üst düzey oyuncular ve onlarla daha iyi bir takımız."
- (C)Getty Images
Chelsea yeniden çıkış arıyor
Arsenal karşısında ligde alınan acı verici yenilginin ardından Chelsea, dikkatini hızla yeniden yerel kupa mücadelesine çevirmek zorunda. Alonso'nun ekibi, bu çarşamba Carabao Cup'ın üçüncü turunda Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Caicedo'nun herhangi bir rol oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor, ancak teknik direktörün son açıklamaları son derece temkinli davranılacağını gösteriyor.
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