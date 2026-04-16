AFP
Çeviri:
"Yine arkadaş olalım!" - İngiltere'nin efsane futbolcusu Gary Lineker'in Lionel Messi hakkındaki görüşlerinin Al-Nassr'ın yıldız oyuncusuna pek hoş gelmediğini ima etmesi üzerine Cristiano Ronaldo, Instagram'da Lineker'i takipten çıkardı
Sosyal medyada yaşanan soğuk muamele ortaya çıktı
"The Rest Is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Portekizli efsanenin Instagram'da kendisini takip etmeyi bıraktığını belirtti; bu hareketin, iki oyuncunun kariyerlerine ilişkin yaptığı dürüst değerlendirmeden kaynaklanmış olabileceğini de ekledi. Bu soğuk muameleye rağmen, eski Barcelona forveti, Messi'nin bu sporun zirvesini temsil ettiği yönündeki görüşünden hiç sapmadı.
Messi, Lineker'in "tüm zamanların en sevdiği oyuncusu"
Lineker'in geçen yıl, futbolun en büyük isimlerinden oluşan kişisel "Mount Rushmore" listesine Portekizli süperstarı dahil etmemesi, gerginliği daha da tırmandırmış olabilir. Modern futbolun seçkin isimlerinin inanılmaz başarılarını kabul etmekle birlikte, eski İngiltere forveti, Messi'nin eşsiz bir büyüklük seviyesinde yer aldığını savunuyor.
Messi'yi Cristiano'nun önüne koyma nedenini açıklayan Lineker, şunları ekledi: "O [Messi], benim tüm zamanların en sevdiğim oyuncusu, çünkü benim görüşüme göre o, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Cruyff, Zidane, Ronaldo gibi gerçek efsaneler arasındaki fark bile, onların üzerinde, açıkça onların üzerinde başka bir seviye olabileceği gerçeği, gerçekten olağanüstü.
"Sakatlıkları olmasaydı, bence bu tartışmada Brezilyalı Ronaldo da yer alırdı. Ama ne yazık ki sakatlandı, ancak yine de inanılmaz şeyler başardı ve neşeliydi. Yani, eğer dörtlü bir liste yapmam gerekirse, hani şu 'Mount Rushmore' gibi, evet, benim dörtlüm şu olurdu: Pele, Maradona, Messi, Fenomeno [Ronaldo].”
Ronaldo, Lineker'i 'sevmiyor'
Ronaldo’nun Instagram’da kendisini takipten çıkarma kararını değerlendiren Lineker, bu hayal kırıklığını “atlatacağını” söyleyerek şaka yaptı: “Cristiano Ronaldo beni pek sevmiyor. Onun hakkında söylediğim hiçbir şeyle onu kızdırmadım; sadece dürüstüm ve genel olarak Messi’nin daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram’da takipten çıkardı. Bunu atlatacağım. Onu her zaman seveceğim. Onunla birçok kez tanıştım. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama sorun değil. Bu arada... Lütfen Cristiano... beni ara. Tekrar arkadaş olalım."
- Getty Images Sport
Ronaldo, Dünya Kupası'nda iz bırakmayı hedefliyor
Al-Nassr, 29 maçta topladığı 76 puanla Suudi Pro Ligi’nde liderlik koltuğunda otururken, Ronaldo sahada konsantrasyonunu kaybetmedi. 42. yaş gününe yaklaşmasına rağmen, bu tecrübeli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor ve 2026 Dünya Kupası'nda DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya'nın bulunduğu grupta Portekiz'i liderlik etmesi bekleniyor. Bu sezon ligde 25 maçta 24 gol atan forvet, muhtemelen profesyonel kariyerinin son sezonuna girmeden önce ulusal kupayı kazanmayı hedefliyor.