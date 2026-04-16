"Yine arkadaş olalım!" - İngiltere'nin efsane futbolcusu Gary Lineker'in Lionel Messi hakkındaki görüşlerinin Al-Nassr'ın yıldız oyuncusuna pek hoş gelmediğini ima etmesi üzerine Cristiano Ronaldo, Instagram'da Lineker'i takipten çıkardı

Lineker'in geçen yıl, futbolun en büyük isimlerinden oluşan kişisel "Mount Rushmore" listesine Portekizli süperstarı dahil etmemesi, gerginliği daha da tırmandırmış olabilir. Modern futbolun seçkin isimlerinin inanılmaz başarılarını kabul etmekle birlikte, eski İngiltere forveti, Messi'nin eşsiz bir büyüklük seviyesinde yer aldığını savunuyor.

Messi'yi Cristiano'nun önüne koyma nedenini açıklayan Lineker, şunları ekledi: "O [Messi], benim tüm zamanların en sevdiğim oyuncusu, çünkü benim görüşüme göre o, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Cruyff, Zidane, Ronaldo gibi gerçek efsaneler arasındaki fark bile, onların üzerinde, açıkça onların üzerinde başka bir seviye olabileceği gerçeği, gerçekten olağanüstü.

"Sakatlıkları olmasaydı, bence bu tartışmada Brezilyalı Ronaldo da yer alırdı. Ama ne yazık ki sakatlandı, ancak yine de inanılmaz şeyler başardı ve neşeliydi. Yani, eğer dörtlü bir liste yapmam gerekirse, hani şu 'Mount Rushmore' gibi, evet, benim dörtlüm şu olurdu: Pele, Maradona, Messi, Fenomeno [Ronaldo].”