"Yılın Fotoğrafı": FC Bayern taraftarları şampiyonluk kutlamalarında iki net mesaj verdi

FC Bayern taraftarları, uzun zamandır hiçbir teknik direktöre Kompany'ye gösterdikleri kadar açık bir sevgi göstermemişti. Kompany'nin hemen önceki teknik direktörleri Thomas Tuchel ve Julian Nagelsmann'a kesinlikle göstermediler. Son üçlü kupayı kazanan teknik direktör Hansi Flick, 2020'de belki bu sevgiyi görebilirdi, ancak o dönemde koronavirüs salgını vardı ve toplu olarak sevgiyi göstermek o kadar kolay değildi. Niko Kovac hiçbir zaman sevilen bir isim olamadı, uluslararası yıldız antrenörler Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ise biraz ulaşılmaz görünüyordu. Muhtemelen bir karşılaştırma yapmak için 2013'ün üçlü kupayı kazanan efsanevi Jupp Heynckes'e kadar gitmek gerekiyor.

Şu anda takımda ve kulüpte genel olarak hakim olan "bu ruh", sadece yönetim kurulu başkanı Jan-Christien Dreesen'e değil, en azından "13 yıl öncesini biraz" hatırlatıyor. Kompany, sempatik ve objektif tavırlarıyla bir yandan FC Bayern'in uzun zamandır olmadığı kadar sakin olmasına ve dikkatleri dağıtan yan olayların neredeyse hiç olmamasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Öte yandan, ve en önemlisi, elbette takımının sergilediği etkileyici futbol: hem çekici, hem dominant, hem de başarılı.

FC Bayern, bu sezonun şu ana kadar oynadığı 47 resmi maçta 161 gol attı; bu, kulübün görkemli tarihinde şimdiden bir rekor. Münih'in Bundesliga'daki hakimiyetine dair son bir kanıta ihtiyaç varsa, bu tam da şampiyonluk zaferinde gerçekleşti: Bu başarı, nominal olarak B takımıyla (Çarşamba günü Real Madrid'e karşı kazanılan maça kıyasla ilk 11'de sekiz değişiklik) ve ligin üçüncü sırasındaki takıma karşı hiçbir zorluk çekmeden elde edildi. Bu kadar radikal rotasyonların işe yaraması, bu arada Kompany'nin kadro yönetimini de gösterir; onun yönetiminde her oyuncu kendini önemli hisseder.