Aslında Vincent Kompany bunu hiç istemiyor gibi görünüyordu. Takım, Güney Tribünü'nün hemen önünde taraftarlarla birlikte 35. şampiyonluk zaferini kutlarken, Kompany'nin liderliğindeki teknik ekip bu özel anı birkaç metre geride yaşıyordu. Teknik ekip, kaptan Manuel Neuer'i defalarca kendilerine doğru çağırdı; sonunda onlar da -neredeyse biraz isteksizce- öne doğru geldiler.
"Yılın Fotoğrafı": FC Bayern taraftarları şampiyonluk kutlamalarında iki net mesaj verdi
Öne çıktığında, Güney Tribünü Kompany'nin adını yüksek sesle haykırdı – ve o anda 40 yaşındaki Belçikalı oyuncu birdenbire kendini kaybetti. Coşkuyla yumruklarını havaya kaldırdı ve taraftarlar, sanki goller atıldığında ya da maçın bitiş düdüğü çaldığında olduğundan daha yüksek sesle tezahürat ettiler. Başkan Herbert Hainer, bu sahneyi daha sonra "Yılın Görüntüsü" olarak nitelendirecekti.
FC Bayern: 2013 yılına dair anılar canlanıyor
FC Bayern taraftarları, uzun zamandır hiçbir teknik direktöre Kompany'ye gösterdikleri kadar açık bir sevgi göstermemişti. Kompany'nin hemen önceki teknik direktörleri Thomas Tuchel ve Julian Nagelsmann'a kesinlikle göstermediler. Son üçlü kupayı kazanan teknik direktör Hansi Flick, 2020'de belki bu sevgiyi görebilirdi, ancak o dönemde koronavirüs salgını vardı ve toplu olarak sevgiyi göstermek o kadar kolay değildi. Niko Kovac hiçbir zaman sevilen bir isim olamadı, uluslararası yıldız antrenörler Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ise biraz ulaşılmaz görünüyordu. Muhtemelen bir karşılaştırma yapmak için 2013'ün üçlü kupayı kazanan efsanevi Jupp Heynckes'e kadar gitmek gerekiyor.
Şu anda takımda ve kulüpte genel olarak hakim olan "bu ruh", sadece yönetim kurulu başkanı Jan-Christien Dreesen'e değil, en azından "13 yıl öncesini biraz" hatırlatıyor. Kompany, sempatik ve objektif tavırlarıyla bir yandan FC Bayern'in uzun zamandır olmadığı kadar sakin olmasına ve dikkatleri dağıtan yan olayların neredeyse hiç olmamasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Öte yandan, ve en önemlisi, elbette takımının sergilediği etkileyici futbol: hem çekici, hem dominant, hem de başarılı.
FC Bayern, bu sezonun şu ana kadar oynadığı 47 resmi maçta 161 gol attı; bu, kulübün görkemli tarihinde şimdiden bir rekor. Münih'in Bundesliga'daki hakimiyetine dair son bir kanıta ihtiyaç varsa, bu tam da şampiyonluk zaferinde gerçekleşti: Bu başarı, nominal olarak B takımıyla (Çarşamba günü Real Madrid'e karşı kazanılan maça kıyasla ilk 11'de sekiz değişiklik) ve ligin üçüncü sırasındaki takıma karşı hiçbir zorluk çekmeden elde edildi. Bu kadar radikal rotasyonların işe yaraması, bu arada Kompany'nin kadro yönetimini de gösterir; onun yönetiminde her oyuncu kendini önemli hisseder.
FC Bayern, kulüp tarihindeki üçüncü üçlü kupayı kazanmayı umuyor
Hainer'e göre Kompany, "lotoda altı sayı tutturmak" gibi bir şey. Oysa iki yıl önce – bunu ne kadar hatırlansa azdır – teknik direktör aday listesinde yaklaşık altıncı sırada yer alırken transfer edilmişti. Ancak Kompany'nin FC Bayern tarihine en büyük teknik direktörlerden biri olarak geçmesi için şampiyonluklardan daha fazlası, tercihen bir üçlü kupa gerekiyor. 2020'deki son büyük zaferden bu yana, bunun gerçekleşme şansı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. DFB Kupası'nda Çarşamba günü yarı finalde Bayer Leverkusen ile, ardından Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşılacak.
Buna uygun olarak taraftarlar kutlamalarda "Avrupa Kupası" ve "Berlin, Berlin, Berlin'e gidiyoruz" sloganlarını attılar ve böylece Kompany'e olan sevgilerini ifade ettikten sonra ikinci bir net mesaj gönderdiler: Şampiyonluk güzel de, ama bu henüz yeterli değil! Teknik direktör ve oyuncuları da coşkuyla eşlik ettiler; kısa kutlamadan yaklaşan maçlara kusursuz bir geçiş oldu.
Ne bira duşu ne de şampiyonluk kupasının teslimi ya da ardından bir iç parti vardı. "Odaklandık ve bugün daha fazla kutlama yapmayacağız," diye bağırdı Joshua Kimmich, stadyumdan çıkarken bekleyen gazetecilere. Harry Kane, Kompany'nin aynı akşam "Leverkusen kliplerini" izleyeceğini garanti etti.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Maç Yarışma 22 Nisan Çarşamba Bayer Leverkusen - FC Bayern DFB Kupası 25 Nisan Cumartesi FSV Mainz 05 - FC Bayern Bundesliga 28 Nisan Salı Paris Saint-Germain - FC Bayern Şampiyonlar Ligi 2 Mayıs Cumartesi FC Bayern - 1. FC Heidenheim Bundesliga