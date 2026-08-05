"Yılın bombası": Salah'ın Trabzonspor'a katılmasına teknik ve medyatik coşkulu karşılama

Türkiye'de sosyal medya platformları, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a resmen katılmasının ön hazırlığı olarak Trabzon şehrine gelişini kutlayan büyük bir tweet dalgasına sahne oldu.
"X" platformu, "Mısırlı Kral'a hoş geldin" ve "Trabzon futbolun başkenti oldu" gibi ifadelerle doldu; binlerce taraftar, dünyanın en iyi futbolcularından birinin takımlarına katılmasından duydukları gururu dile getirdi.
Taraftar hesapları, olay için özel olarak tasarlanmış karşılama videoları ve görsellerinin paylaşıldığı dijital kutlama meydanlarına dönüştü. Bu durum, müzakerelerdeki ilerlemenin duyurulmasından bu yana şehrin yaşadığı benzeri görülmemiş beklenti ve heyecan halini yansıtıyor.
Trabzonspor taraftarları, Salah'ın Türkiye topraklarına ayak basmasının hemen ardından, başta #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda ve #EfsaneGeldi olmak üzere birçok etkileşimli etiket başlattı. Bu etiketler saatler içinde Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yerleşti.
Taraftarların tweetlere yaptığı yorumlar, bu transferin ardından takımın geleceğine dair büyük bir iyimserlik halini yansıttı. Görüşlerin çoğunluğu, Salah'ın gelişinin yalnızca bir oyuncuyla anlaşma olmadığı, bazı taraftar hesaplarının yerel gazetelere dayanarak nitelediği gibi, Süper Lig'deki güç dengelerini değiştirecek "asrın transferi" olduğu noktasında birleşti.