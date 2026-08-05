"Yılın bombası": Salah'ın Trabzonspor'a katılmasına teknik ve medyatik coşkulu karşılama

Türk medyasındaki haberler, transferi olağanüstü kılan mali ayrıntılara odaklandı; Mısırlı oyuncunun yıllık 17 milyon euro tutarında bir maaş aldığını, buna ek olarak 5 milyon euroya varan primler ve forma satışlarından bir pay elde ettiğini vurguladılar. Bu maddeler, taşıdığı yüksek pazarlama ve teknik değer nedeniyle Trabzonspor ve Türk Ligi tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak değerlendirildi.

Gözlemcilere göre bu transfer, yalnızca takımın teknik kadrosunu güçlendirmekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda özellikle Salah'ın dünya çapında sahip olduğu ezici popülariteyle birlikte, kulübün medyatik ve ticari imajına yapılan uzun vadeli bir yatırımı temsil ediyor.

Sonuç olarak Türk tepkileri; taraftar coşkusu, teknik takdir ve yoğun medya ilgisinin bir karışımını ortaya koydu. Bu da Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasının yalnızca bir oyuncu transferi olmadığını, önümüzdeki sezonlarda Türk futboluna belirgin bir iz bırakması beklenen bir olay olduğunu teyit etti.