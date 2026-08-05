Türk basınındaki haberler, transferi olağanüstü kılan mali detaylara odaklandı; Mısırlı oyuncunun 17 milyon euro değerinde yıllık maaşın yanı sıra 5 milyon euroya kadar ulaşan primler ve forma satışlarından bir pay aldığı doğrulandı. Bu maddeler, taşıdığı yüksek pazarlama ve teknik değeri sebebiyle Trabzonspor kulübünün ve Türk liginin tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olarak değerlendirildi.

Gözlemciler, transferin yalnızca takımın teknik kadrosunu güçlendirmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda özellikle Salah'ın dünya çapında sahip olduğu ezici popülerlik göz önüne alındığında, kulübün medyatik ve ticari imajına yapılan uzun vadeli bir yatırımı temsil ettiğini düşünüyor.

Sonuç olarak, Türk tepkileri taraftar coşkusunun, teknik takdirin ve yoğun medya ilgisinin bir karışımını yansıttı; bu da Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasının yalnızca bir oyuncu transferi olmadığını, önümüzdeki sezonlarda Türk futboluna belirgin bir iz bırakması beklenen bir olay olduğunu doğruladı.