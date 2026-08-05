Türkiye'deki sosyal medya platformları, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a resmen katılmak üzere Trabzon'a gelmesini karşılayan büyük bir paylaşım dalgasıyla çalkalandı.
"X" platformu, "Mısırlı Kral'a hoş geldin" ve "Trabzon futbolun başkenti oldu" gibi ifadelerle doldu; binlerce taraftar, dünyanın en iyi futbolcularından birinin takımlarına katılmasından duydukları gururu dile getirdi.
Taraftar hesapları, özel olarak etkinlik için tasarlanmış karşılama videoları ve fotoğraflarının paylaşıldığı dijital kutlama alanlarına dönüştü. Bu durum, müzakerelerdeki ilerlemenin duyurulmasından bu yana şehrin yaşadığı benzeri görülmemiş beklenti ve heyecan halini yansıtıyor.
Trabzonspor taraftarları, Salah'ın Türkiye topraklarına ayak basmasının hemen ardından birçok etkileşimli etiket başlattı; bunların başında #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda ve #EfsaneGeldi geliyordu ve bu etiketler saatler içinde Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yerleşti.
Taraftarların paylaşımlara yaptığı yorumlar, bu transferin ardından takımın geleceğine yönelik büyük bir iyimserlik havasını yansıttı. Görüşlerin büyük çoğunluğu, Salah'ın gelişinin yalnızca bir oyuncuyla anlaşma olmadığı, bazı taraftar hesaplarının yerel gazetelerden aktardığı ifadeyle Süper Lig'deki güç dengelerini değiştirecek "asrın transferi" olduğu konusunda birleşti.