Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın, Trabzonspor'a resmen katılmak üzere Trabzon'a gelmesi, Türkiye'de sosyal medya platformlarını saran büyük bir kutlama dalgasına yol açtı.
"X" platformu "Mısırlı Krala hoş geldin" ve "Trabzon futbolun başkenti oldu" gibi ifadelerle doldu; binlerce taraftar, dünyanın en iyi oyuncularından birinin takımlarına katılmasından duydukları gururu dile getirdi.
Taraftar hesapları dijital birer kutlama alanına dönüştü; olay için özel olarak hazırlanmış karşılama videoları ve görselleri paylaşıldı. Bu durum, müzakerelerin ilerlediğinin açıklanmasından bu yana şehrin yaşadığı benzeri görülmemiş bekleyiş ve heyecan halini yansıtıyor.
Trabzonspor taraftarları, Salah'ın Türkiye topraklarına ayak basmasının hemen ardından birçok etkileşimli etiket başlattı. Bunların başında gelen #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda ve #EfsaneGeldi etiketleri, saatler içinde Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yerleşti.
Taraftarların tweetlere yaptığı yorumlar, bu transferin ardından takımın geleceğine dair büyük bir iyimserlik halini yansıttı. Görüşlerin büyük çoğunluğu, Salah'ın gelişinin yalnızca bir oyuncuyla anlaşma olmadığı, bazı taraftar hesaplarının yerel gazetelerden aktardığı ifadeyle "Süper Lig'deki güç dengelerini değiştirecek asrın transferi" olduğu noktasında birleşti.