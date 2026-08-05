Türk basınının haberleri, transferi olağanüstü kılan mali detaylara odaklandı; Mısırlı oyuncunun 17 milyon euro değerinde yıllık maaşın yanı sıra 5 milyon euroya varan primler ve forma satışlarından bir pay aldığı doğrulandı. Bu maddeler, taşıdığı yüksek pazarlama ve teknik değer nedeniyle Trabzonspor ve Türk futbolu tarihinin en büyük sözleşmelerinden biri olarak değerlendirildi.

Gözlemciler, transferin yalnızca takımın teknik kadrosunu güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda özellikle Salah'ın dünya çapında sahip olduğu büyük popülariteyle birlikte kulübün medya ve ticari imajına yönelik uzun vadeli bir yatırımı temsil ettiğini görüyor.

Sonuç olarak Türkiye'deki tepkiler, taraftar coşkusu, teknik övgü ve yoğun medya ilgisinin bir karışımını yansıtarak, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasının sadece bir oyuncu transferi olmadığını, önümüzdeki sezonlarda Türk futboluna belirgin bir iz bırakması beklenen bir olay olduğunu doğruladı.