Euro Player of the Year
Tom Maston

Çeviri:

Yılın Avrupalı Futbolcusu: Harry Kane, Lamine Yamal ve GOAL'un 2025-26 sezonunun en iyi 50 futbolcusu - sıralaması

Avrupa futbol sezonu neredeyse sona eriyor. Geriye sadece bir maç kaldı: Şampiyonlar Ligi finali. Arsenal ve Paris Saint-Germain, Cumartesi günü Budapeşte’de karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Her iki takım da kendi liglerinde şampiyon olarak bu maça çıkıyor. PSG, geçen sezon ilk kez kazandığı şampiyonluk unvanını korumayı hedeflerken, Arsenal ise ilk Avrupa Kupası zaferini elde etmeyi amaçlıyor.

Her iki finalist de etkileyici bir sezon geçiren birçok oyuncuya sahip; kıtanın en iyilerinden bazıları Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Ancak 2025-26 sezonunda başarılı olan tek takımlar ya da oyuncular bunlar değil.

Bayern Münih ve Inter, sırasıyla Almanya ve İtalya'da çift kupayı kazandı, Barcelona ise La Liga'da Real Madrid'i geride bıraktı. Masalsı hikayeler de vardı; Como ve Real Betis gibi takımlar gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı, Lens ve Real Sociedad ise kupa turnuvalarını kazanarak uzun süren kupa hasretine son verdi.

Peki, tüm bu takım başarıları arasında en öne çıkan bireyler kimlerdi? Avrupa'nın dört bir yanından FootballCo yazarları ve editörleri oylarını kullandılar. İşte bu oylama sonucunda belirlenen ilk 50:

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Premier Lig'in Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Nico O'Reilly, Pep Guardiola'nın son yıllarda nadir genç oyunculara gösterdiği güven sayesinde, 18 ay gibi kısa bir sürede Manchester City'nin akademisinde pek tanınmayan bir oyuncudan, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımının muhtemel ilk 11'inde yer alacak bir isme dönüştü.

    İngiltere'nin en üst liginde en çok gol atan savunma oyuncusu olan O'Reilly, tüm turnuvalarda 9 gol attı (Carabao Kupası finalinde attığı 2 gol dahil) ve asistler yaptı. 21 yaşındaki oyuncu, ligin en güvenilir ve dinamik sol beklerinden biri haline geldi. Ayrıca kış aylarında orta sahada da başarılı performans göstererek çok yönlülüğünü kanıtladı ve gelecekte hangi pozisyonda oynayabileceğine dair ipucu verdi.

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Victor Osimhen’in 2024-25 sezonu için Galatasaray’a kiralık olarak katılması bir sürpriz olmuştu; ancak 12 ay sonra, başka kulüplerin de kendisine gösterdiği ilgiye rağmen bu transferi İstanbul’da kalıcı hale getirmesi belki de daha da şaşırtıcıydı. Nijeryalı forvet yine de gol yağmuruna devam ediyor; tüm turnuvalarda attığı 22 gol, Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu korumasına yardımcı oldu.

    Osimhen bu sezon ligde biraz yavaş bir başlangıç yaptı, ancak Aralık ayından itibaren ligde oynadığı maçların sadece üçünde gol atamadı. Eski Napoli'nin sevilen oyuncusu, Türk devinin 2014'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesinde de önemli bir rol oynadı.

    48Jonathan Tah (Bayern Münih)

    Bayern Münih'in tipik bir transfer hamlesi olarak, geçen yaz sözleşmesi sona eren Bayer Leverkusen kaptanı Jonathan Tah'ı kadrosuna katmakta hiç vakit kaybetmeyen Bundesliga şampiyonu, Alman savunma oyuncusunun Allianz Arena'ya nispeten kolay bir şekilde uyum sağlamasını sağladı.

    Tah, Dayot Upamecano ile güçlü bir stoper ikilisi oluşturdu ve Bayern'in sahanın diğer ucundaki oyuncular manşetleri süslerken, Vincent Kompany'nin iki kupa kazanan takımı, Tah'ın ilham verdiği savunma sağlamlığı olmadan bu başarıyı elde edemezdi.

    47Mile Svilar (Roma)

    Serie A, üst düzey kaleciler konusunda zengin bir geçmişe sahiptir ve Mile Svilar, İtalyan futbolunun kalelerinde bir sonraki süperstar olmaya aday görünüyor. Roma'nın kalecisi, Gian Piero Gasperini'nin takımının ligi üçüncü sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesinde 18 maçta kalesini gole kapattı.

    Svilar, ligde oynadığı 38 maçta sadece 31 gol yedi ve İtalya'nın en üst liginde en iyi kurtarış yüzdesine (%77,5) sahip olarak Serie A sezon sonu ödüllerinde En İyi Kaleci ödülünü kazandı.

    46Luka Vuskovic (Hamburg)

    Tottenham taraftarları, Kuzey Londra’da geçirilen bu kasvetli sezon boyunca pek sevinç yaşamasalar da, kiralık olarak Hamburg’da forma giyen savunma oyuncusu Luka Vuskovic’in performansları en azından gelecek için bir umut ışığı oluyor. 19 yaşındaki oyuncu, yeni yükselmiş takımın küme düşme tehlikesinden uzak durmasında büyük rol oynadı ve Vuskovic, gösterdiği performansın karşılığında Bundesliga’nın Yılın Takımı’na seçildi.

    Vuskovic, stoper pozisyonunda dominant bir varlık olduğunu kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda altı gol atarak Almanya'nın en üst liginde bir defans oyuncusu olarak en fazla gol atan isim olarak beklentileri karşıladı. Spurs, Hırvatistan milli takım oyuncusunu birinci takım kadrosuna katmaya hazırlanırken, Barcelona ve diğer kulüplerin Vuskovic'e ilgi duyduğu yönündeki haberlerin somut bir sonuca varmamasını umuyor.

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Nottingham Forest'ın Premier Lig'de kalması, özellikle yılbaşından bu yana gösterdiği performansla adeta sansasyon yaratan Morgan Gibbs-White'a büyük ölçüde borçludur. Sezonun son 10 lig maçında 9 gol atarak Vitor Pereira'nın takımını küme düşmekten kurtaran Gibbs-White, sezonu 15 golle tamamlayarak Altın Ayakkabı yarışında beşinci sırayı paylaştı. Ayrıca Forest'ın Avrupa Ligi yarı finallerine yükselme sürecinde üç gol daha attı ve tüm turnuvalarda yedi asist yaptı.

    Bu, Gibbs-White'ın sezon sonundaki patlamasından önce bile öne çıkan bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Forest'ın oyun kurucu orta saha oyuncusu için Tottenham'ın teklifini reddetme kararı büyük bir kazanç sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in Gibbs-White'ı İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almaması gibi neredeyse açıklanamaz bir karar almasına rağmen, yaz aylarında yine spekülasyonların devam etmesi bekleniyor.

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    Aston Villa için bir başka başarılı sezonun yaşandığı bu dönemde, Morgan Rogers şüphesiz takımın parlayan yıldızıydı. Orta saha oyuncusu, Unai Emery tarafından sezonun son maçında dinlendirilene kadar tüm Premier Lig maçlarında ilk 11'de yer aldı; 23 yaşındaki oyuncunun süperstarlığa doğru büyük bir adım attığı bu sezonun ardından, bu dinlenme hak ettiği bir mola oldu.

    Rogers, tüm turnuvalarda 14 gol attı ve bunların çoğu, Avrupa Ligi finalindeki muhteşem golü de dahil olmak üzere, çarpıcı uzun mesafeli vuruşlardı. Ayrıca 11 asist yaptı ve Premier Lig'de kat edilen mesafe açısından ilk beşte yer aldı. Bu performansları, bu yazki Dünya Kupası'nda Jude Bellingham'ı İngiltere kadrosunun dışında bırakmasına neden olabilir.

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla her hafta sahaya çıkamıyor olabilir, ancak sahada olduğu zamanlarda takıma önemli katkılar sağladı; Türkiye milli takım oyuncusu, Nerazzurri’nin İtalya’da çifte kupayı kazanmasında ilham kaynağı oldu. Çalhanoğlu, sadece 30 maçta 12 gol ve 7 asist kaydederken, Cristian Chivu’nun takımının orta sahasında ritmi belirleyen isim oldu.

    En unutulmaz anı, Inter'in Como ile oynadığı Coppa Italia yarı finalinin ikinci ayağında yaşandı. San Siro'da oynanan maçın bitimine 20 dakika kala ev sahibi takım 2-0 gerideyken, Çalhanoğlu maçı eline aldı ve iki gol attıktan sonra Petar Sucic'e galibiyet golünü hazırlayarak Inter'in finale yükselmesini sağladı. Inter, finalde Lazio'yu mağlup etti.

    42Fermin Lopez (Barselona)

    Sürekli hareket halinde olup şut fırsatı yakalamayı ya da takım arkadaşlarına fırsat yaratmayı umarak oynayan Fermin Lopez, İspanya dışında birçok takım arkadaşının sahip olduğu şöhrete sahip olmasa da, Barcelona kadrosunun vazgeçilmez bir üyesi haline geldi.

    Yaz aylarında Chelsea'ye transfer olmayı reddeden Fermin, tüm turnuvalarda 13 gol ve 17 asistle sezonu tamamlayarak Blues'a neyi kaçırdıklarını gösterdi. Sezon boyunca La Liga'da 23 yaşındaki oyuncudan daha fazla "büyük fırsat" yaratan tek isim Lamine Yamal (15) oldu, bu da Fermin'in ayak sakatlığı nedeniyle İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almaması durumunu daha da sinir bozucu hale getirdi.

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Feyenoord’daki ilk iki sezonunda Ayase Ueda sadece 16 gol atabilmiş ve büyük bir patlamanın yaklaştığına dair pek bir işaret yoktu. Ancak teknik direktör Robin van Persie’nin rehberliğinde Ueda, ceza sahası çevresinde durdurulamaz bir güç haline geldi; Eredivisie’de oynadığı 31 maçta 25 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibine 8 gol fark attı.

    Ueda, Dünya Kupası öncesinde bu formunu koruyabilirse, Japonya, Kuzey Amerika'ya vardığında bir iki sürpriz yapabileceğine kesinlikle inanacaktır.

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Bu sezon Ligue 1'i yakından takip etmediyseniz, Esteban Lepaul size yeni bir isim gelebilir; ancak bu forvet, Rennes formasıyla geçirdiği olağanüstü bir sezon boyunca Fransa'da büyük ilgi gördü. 26 yaşındaki oyuncu, son yıllarda liglerde yükselerek en üst seviyeye ulaştı ve 2025-26 sezonunu ligin en golcü oyuncusu olarak tamamladı. 21 gol atarak en yakın rakiplerine 5 gol fark attı.

    Ağustos sonunda Angers'ten transfer edilen Lepaul, ilk maçında eski kulübüne gol atarak kendini gösterdi, ancak sezonun son haftalarındaki performansı ile adını duyurdu. Lepaul, sezonun son 14 maçında 12 gol atarak Rennes'i altıncı sıraya taşıdı ve takımın Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı.

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Arsenal'in 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine nihayet son vermesi, Bukayo Saka'nın önceki sezonlardaki kişisel performans seviyelerine ulaşamamış olsa da, 2025-26 sezonunun kariyerinin en iyi sezonlarından biri olarak tarihe geçeceği anlamına geliyor. 11 gol ve 7 asistlik hücum istatistikleri pek de göze çarpan rakamlar olmasa da, Saka yine de önemli anlarda Gunners için sahneye çıktı.

    Örneğin, Wolves ve Brighton'a karşı kazanılan zorlu maçlarda büyük rol oynadı. Mayıs ayında sakatlığından döndükten sonra, Arsenal'in Fulham'ı yendiği ve Şampiyonlar Ligi finaline kalmasını garantileyen golü attığı maçta, takımın sezonun son dönemindeki en iyi performansına ilham verdi.

    Ayrıca, Saka'nın ligde sadece 25 maça ilk 11'de başlamasına rağmen, tüm sezon boyunca ondan daha fazla (61) gol şansı yaratan sadece beş oyuncu olduğu da belirtilmelidir.

    38Florian Thauvin (Lens)

    2025 yazında Lens'e katılmadan önce Florian Thauvin, Meksika'da Tigres formasıyla geçirdiği kısa bir dönemin ardından Udinese'de oldukça başarılı iki sezon geçirmişti. Tecrübeli bir oyuncu olan Thauvin'den liderlik göstermesi ve Pierre Sage için bir örnek teşkil etmesi bekleniyordu, ancak eski Marsilya oyuncusu beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi.

    Thauvin, sezonun sonunda 14 gol ve 10 asistle tamamladı. Lens, Ligue 1 şampiyonluk yarışında Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşatırken, 27 yıllık kupa hasretine son vererek Coupe de France'ı kazanarak unutulmaz bir sezonu taçlandırdı. Sezonun başlarında Fransa milli takımına geri çağrılan Thauvin, finalde Nice'e karşı hem gol attı hem de asist yaptı.

    37Luis Suarez (Sporting CP)

    Sporting CP’de Viktor Gyokeres’in yerini doldurmak zor bir görev gibi görünüyordu, ancak kimse bunu Luis Suarez’e söylememiş gibiydi. 2024-25 sezonunda İspanya’nın ikinci liginde gol kralı olduktan sonra Granada’dan transfer edilen Suarez, Gyokeres’in yerini aldı ve Lizbon’da İsveçli oyuncunun sansasyonel gol ortalamasına ulaşmak için hemen kolları sıvadı.

    Kolombiya milli takımı oyuncusu Suarez, ligde sadece 32 maçta attığı 28 golün yanı sıra 8 asistle birlikte tüm turnuvalarda toplam 38 golle sezonu tamamladı. Tıpkı Gyokeres'te olduğu gibi, Sporting üst liglerin dışında oynayan bir cevher bulmuş görünüyor ve bunun meyvelerini topluyor.

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Sezonu başı dik bitiren pek çok Liverpool oyuncusu yoktu, ancak Dominik Szoboszlai, Merseyside’daki kargaşanın ortasında sergilediği olağanüstü bireysel performansıyla bir istisna oluşturdu. İster orta sahada ister sağ bek pozisyonunda görev alsın, Szoboszlai hem temel görevlerini kusursuzca yerine getirirken hem de maçların kaderini belirleyen sihirli anlar yaşatarak Kırmızılar’ın en parlayan yıldızı oldu.

    13 golünün arasında Arsenal ve Manchester City'ye karşı attığı muhteşem serbest vuruşlar da vardı. Szoboszlai ayrıca tüm turnuvalarda 12 asist yaptı ve Premier League'de en fazla ikinci şansı (78) yaratan oyuncu oldu. Savunma açısından ise, top kesme (30), top kazanma (187) ve top uzaklaştırma (58) gibi birçok istatistikte İngiltere'nin en üst ligindeki ofansif orta saha oyuncuları arasında başı çekti.

    35Joan Garcia (Barselona)

    Joan Garcia, geçen yaz Espanyol'dan ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olma kararıyla tartışmalara yol açmıştı; ancak maruz kaldığı eleştirilerin kalecinin performansını etkileyeceğine dair endişeler, Garcia'nın bir dizi belirleyici performansla La Liga'nın en göze çarpan kalecisi olarak kendini kanıtlamasıyla kısa sürede ortadan kalktı.

    25 yaşındaki kaleci, Hansi Flick'in takımının lig şampiyonluğunu başarıyla savunmasında 30 maçta sadece 21 gol yedi. Garcia ayrıca İspanya'nın en üst liginde en az gol yiyen (15), en yüksek kurtarış yüzdesine (%77,9) ve en fazla gol önleyen (10,2) kaleci olarak birinci sırada yer aldı. Bu da onu, Dünya Kupası'nda La Roja'nın ilk 11'inde kim kaleci olacağı konusundaki tartışmaların odağına taşıdı.

    34Joao Neves (Paris Saint-Germain)

    Henüz 21 yaşında olan João Neves, Paris Saint-Germain’in orta sahasında hareketli oyun stilini bir kez daha sergileyerek, iki sezon üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye hazırlanıyor. Neves, sezona Toulouse karşısında attığı muhteşem bir hat-trickle başladı ve bu performansıyla L’Equipe’den 10/10 gibi nadir görülen bir puan aldı; o günden bu yana da neredeyse hiç geriye bakmadı.

    İster savunma önünde sert müdahalelerde bulunsun, ister Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Bayern Münih karşısında yaptığı gibi hücumda kritik goller atıyor olsun, Neves maçları nadiren boş geçiyor ve bu da onu Luis Enrique'nin Parc des Princes'te inşa etmeye devam ettiği takım için vazgeçilmez kılıyor.

    33Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Desire Doue, PSG’deki ilk sezonundaki performansının her zaman aynısını sergileyemese de, Ligue 1 şampiyonu takımına 13 gol ve 8 asistle katkı sağlamayı başardı.

    Rennes'ten Fransa'nın başkentine geldiğinden beri, iki ayağını da kullanabilme yeteneğiyle savunmacıları şaşkına çevirmek Doue'nin en önemli özelliği haline geldi ve Cumartesi günü Budapeşte'de sahaya çıktığında geçen Mayıs ayındaki performansını tekrarlamayı umuyor.

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    PSG'nin Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda her dakikada sahada yer alan tek isim olan Willian Pacho, Fransız devinin savunma hattının merkezinde sergilediği istikrarlı performanslarla dünyanın en iyi stoperlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

    Ekvador milli takım oyuncusu, belki de en iyi performansını en önemli anda sergiledi; Avrupa yarı finalinin ikinci ayağında Bayern Münih'in müthiş forvet hattını durdurmak için diğerlerinden daha fazla çaba gösterdi. Arsenal karşısında da aynı performansı sergilerse, Gunners'ın maçta tutunması son derece zor olacak.

    31Vedat Muriqi (Mallorca)

    Mallorca, La Liga'dan küme düşmüş olabilir, ancak 32 yaşındaki Kosovalı oyuncunun gol cephesinde geçirdiği olağanüstü sezonun ardından Vedat Muriqi, takımını ayakta tutmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. İspanya'nın en üst liginde Muriqi'nin attığı 23 golü sadece Kylian Mbappé geçebildi; bu, oyuncunun bir sezondaki önceki en iyi gol rekorunu (2022-23 sezonunda 15 gol) gölgede bıraktı.

    Muriqi sadece gol fırsatlarını değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda hava toplarında ve yerden mücadelelerde takımına yorulmak bilmeden çalıştı ve özellikle duran toplarda savunmaya katkı sağladı. Bu kahramanca bir çabaydı, ancak Muriqi için ne yazık ki sonunda ödüllendirilmedi.

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Geçen sezon Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri olarak adını duyurduktan sonra, Nuno Mendes son 12 ayda PSG'de geçirdiği bir başka mükemmel sezonla rakipleriyle arasındaki farkı daha da açtı. Mendes, özellikle dünyanın en iyi kanat oyuncularıyla karşı karşıya geldiğinde sergilediği savunma performansı kadar, dört gol ve beş asistle de takıma katkı sağladı.

    Haziran ayında 24 yaşına girecek olan Portekiz milli oyuncunun Budapeşte'de Bukayo Saka ile vereceği mücadele çok ilginç olacak ve bu mücadeleyi önümüzdeki yıllarda da defalarca izleyeceğiz.

    29Deniz Undav (Stuttgart)

    Harry Kane'in muhteşem performansı olmasaydı, Deniz Undav'ın Stuttgart formasıyla sergilediği sezon Almanya dışında çok daha fazla yankı uyandırırdı. 29 yaşındaki oyuncu, 25 gol ve 14 asistle sezonu tamamlayarak Sebastian Hoeness'in takımını gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmenin yanı sıra DFB-Pokal finaline de taşıdı.

    Undav, Premier Lig'deki kısa süreli macerasında Brighton formasıyla hiçbir zaman beklenen performansı gösteremedi, ancak MHP Arena'da şüphesiz kendine bir yuva buldu. Gösterdiği performanslar sayesinde bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda Almanya'nın forvetinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Sezonun ilk gecesinden itibaren, Antoine Semenyo’nun Anfield’da Liverpool’u perişan ettiği andan itibaren, o Premier Lig sezonunun en göze çarpan oyuncularından biri oldu; önce Bournemouth formasıyla, ardından da 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin açıklanmasının ardından yaşanan transfer savaşının ardından Ocak ayında Manchester City’ye katıldığında.

    Semenyo, seviyenin yükselmesi ve performans gösterme baskısına rağmen neredeyse hiç hız kesmedi. Pep Guardiola'nın şampiyonluk yarışındaki takımında ilk 12 maçında 7 gol attı ve sezon sonuna kadar bu gol ortalamasını sürdüremese de, City'nin kadrosunda her zaman yer aldı ve sonunda sezon toplamında 21 gol ve 6 asist kaydetti. FA Cup finalini belirleyen muhteşem vuruşu da fena değildi.

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 2025-26 sezonunda sadece 31 kulüp maçında forma giyebilmesine rağmen, Achraf Hakimi neden pek çok kişinin onu dünyanın en iyi sağ bekçisi olarak gördüğünü göstermeye devam ediyor. Bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip olan Faslı oyuncu, hem savunmada gayretle görev alırken hem de son üçte bir sahada etkili olmayı başararak saha kenarını durmaksızın bir uçtan diğer uca koşuyor.

    Hakimi şu ana kadar 3 gol ve 7 asist kaydetti; bu asistlerin 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde geldi ve final maçı henüz oynanmamışken onu bu sıralamada zirveye taşıdı. Budapeşte'de bir veya iki gol katkısı daha yapmasına da pek kimse karşı çıkmayacaktır.

    26Yan Diomande (RB Leipzig)

    Yan Diomande, Leganes’te sadece 10 kez A takımda forma giymiş olmasına rağmen geçen yaz 20 milyon avroya RB Leipzig’e transfer olmuştu. Diomande’nin Bundesliga Yılın Çaylağı seçilmesiyle taçlandırılan muhteşem bir sezonun ardından, 12 ay sonra Red Bull Arena’dan bu rakamın neredeyse beş katına yakın bir bedelle ayrılması bekleniyor.

    19 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda 13 gol ve 10 asistle sezonu tamamlarken, korkusuz driplingleri ve muhteşem gol vuruşlarıyla taraftarları heyecanlandırdı. Diomande'nin formu, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini sağlamada büyük rol oynadı ve Liverpool ile PSG'nin Dünya Kupası öncesinde Fildişi Sahili milli oyuncuyu transfer etmek için neden rekabet ettiğini anlamak hiç de zor değil.

    25Igor Thiago (Brentford)

    Sezon öncesinde birçok uzman Brentford’un küme düşeceğini öngörmüştü; bu karamsar tahminlerin başlıca nedenleri olarak golcü forvetler Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa’nın takımdan ayrılması gösteriliyordu. Ancak kimse Igor Thiago’nun bu kadar olağanüstü bir performansla sahneye çıkacağını tahmin etmemişti.

    Aslında 2024'te Ivan Toney'in yerine transfer edilen Thiago, ilk sezonunun büyük bir kısmını tedavi odasında geçirdikten sonra sansasyonel bir geri dönüş yaptı. Tüm turnuvalarda 25 gol atan Thiago, Premier Lig'de attığı 22 golle Altın Ayakkabı yarışında ikinci sıraya yerleşti ve Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı.

    24Joshua Kimmich (Bayern Münih)

    Henüz 31 yaşında olmasına rağmen, Joshua Kimmich, Bayern Münih orta sahasının kalbinde bir kez daha oyunun gidişatını belirleyen muhteşem bir sezon geçirirken, birikmiş tecrübesine rağmen hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor. 12 asist ve 2 gol, hikayenin sadece küçük bir kısmını anlatıyor; Kimmich’in üstün pas yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisi, onu dünyanın en iyi derin orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkarıyor.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kimmich'in koştuğu 157 kilometreden daha fazla mesafe kateden sadece iki oyuncu var. Ayrıca, hem Avrupa'nın en prestijli turnuvasında hem de Bundesliga'da 90 dakikada isabetli uzun pas sayısında ikinci sırada yer alıyor.

    23Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Bu sezon Julian Alvarez için iki zıt turnuvanın hikayesi yaşandı. La Liga’da en iyi formundan oldukça uzaktaydı ve Ekim ayının başından itibaren sadece iki gol attı. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde işler çok daha iyi gitti; Arjantinli yıldız, 15 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti; bunlardan 6’sı sadece eleme turlarında geldi.

    Alvarez, en iyi performansını en önemli maçlara saklama eğilimindeydi. Eylül ayında Atleti'nin Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol attı ve golleriyle Diego Simeone'nin takımının Barcelona'yı hem Şampiyonlar Ligi'nden hem de Copa del Rey'den elemesine yardımcı oldu. Bu yaz, gerçek Şampiyonlar Ligi şampiyonluk adaylarından birine transfer olması artık muhtemel görünüyor.

    22William Saliba (Arsenal)

    En klas oyunculardan biri olan William Saliba, Arsenal savunmasının merkezinde dört yıl önce ilk kez kadroya girdiğinde olduğu kadar manşetlere çıkmıyor olabilir, ancak Avrupa’nın en iyi stoperlerinden biri olmaya devam ediyor.

    Premier League şampiyonu takımda tüm turnuvalarda forma giydiği 46 maçın 25'inde kalesini gole kapatan Saliba, Gabriel Magalhaes ile kurduğu ikili, son zamanların en zorlu savunma ikililerinden biri olarak gösteriliyor.

    21Vinicius Jr (Real Madrid)

    Unutulması gereken bir 2025 yılının ardından Vinicius Jr., yılbaşından sonra etkileyici bir geri dönüş yaparak Real Madrid'deki kariyerini yeniden rayına oturtmuş görünüyor. Toplam 22 golünün 17'sini Ocak ayından itibaren atan Brezilyalı forvet, Xabi Alonso'nun sezon ortasında görevden alınmasının şüphesiz en büyük kazananı oldu.

    Vinicius ayrıca 10 asist yaptı ve Bernabeu'da çözülmesi gereken pek çok sorun olsa da, Vinicius'un formdan düşmüş olduğu günler - şimdilik - geride kalmış gibi görünüyor.

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Ocak transferleri arasında Donyell Malen kadar etkili bir isim pek az bulunur. Gian Piero Gasperini, İtalya'nın başkentinde kısa sürede kurduğu sağlam savunmaya uygun bir hücum gücü bulmaya çalışırken, Hollanda'lı forvet Aston Villa'dan kiralık olarak Roma'ya katıldı; ancak Giallorossi'nin teknik direktörü bile Malen'in Stadio Olimpico'daki hayata bu kadar iyi uyum sağlayacağını tahmin edemezdi.

    27 yaşındaki oyuncu, Serie A'da sadece 18 maçta 14 gol atarak Roma'yı üçüncü sıraya taşıdı ve takımın 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini sağladı. Sezonun ortasında takıma katılmış olmasına rağmen Malen, Capocannoniere yarışında Lautaro Martinez'in ardından ikinci sırayı paylaştı. Villa'daki performansıyla birlikte, sezon boyunca toplam 22 gol attı.

    19Raphinha (Barcelona)

    Sakatlıklar nedeniyle Raphinha’nın 2024-25 sezonunda sergilediği olağanüstü performansı tekrarlaması her zaman zor olacaktı, ancak Brezilyalı oyuncu, Barcelona’nın bir başka şampiyonluk kazandığı sezonda kadroda yer alabildiği zamanlarda eline geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi.

    Tüm turnuvalarda sadece 33 maça çıkan Raphinha, 21 gol ve 7 asist kaydetti. Bunlar arasında Real Madrid'i mağlup ettikleri Süper Kupa finalinde attığı galibiyet golü, Mart ayında Sevilla'ya karşı attığı hat-trick ve birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'ı ezip geçtikleri maçta yaptığı 4 gol katkısı da yer alıyor.

    18Federico Dimarco (Inter)

    Inter'in Scudetto zaferine yaptığı katkıdan dolayı Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilen Federico Dimarco, San Siro'da sol bek pozisyonunda yaratıcı bir güç olarak öne çıktı ve şampiyon olan takım için ligin en fazla asist sayısını (17) kaydetti.

    Buna 7 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı bir gol daha ekleyen Dimarco, kariyerinin bugüne kadarki en verimli sezonunu geçirdi. Henüz 28 yaşında olan ve Chivu'nun İtalya milli takımında bir üst seviyeye çıkmasını sağlayan Dimarco, gelecek sezon bu başarıyı daha da ileriye taşıyabilir.


    17Nico Paz (Como)

    Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Cesc Fabregas'ın liderliğinde AC Milan ve Juventus'u geride bırakarak Serie A'da dördüncü sırayı garantileyen Como, sadece iki sezon önce üst lige yükselen bir takım olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Como'nun başarısının en önemli nedenlerinden biri, üst üste ikinci kez mükemmellikle dolu bir sezonun ardından İtalya'nın en üst liginde Yılın Orta Saha Oyuncusu seçilen Nico Paz'ın performansları oldu.

    Paz, Coppa Italia yarı finallerine de yükselen Como formasıyla 13 gol attı ve 7 asist yaptı. Real Madrid'in bu yaz Arjantinli milli oyuncunun sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu kullanması artık neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Toni Kroos'un ayrılmasından bu yana Los Blancos'un orta sahada yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Paz'ın Bernabeu'ya dönüşü büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır.

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki, tutumu ve böylesine gösterişli bir oyuncunun Pep Guardiola’nın takımında uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri eşliğinde Manchester City’ye geldi. Etihad’da her zaman ilk 11’de yer almamış olsa da, Cherki ilk sezonunda Premier Lig’in en heyecan verici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Sadece rekor kıran Bruno Fernandes, Cherki'nin kaydettiği 12 asistten daha fazla asist yaptı. Cherki ise diğer turnuvalarda 4 asist daha ekledi ve 10 gol attı. Dolayısıyla, Guardiola'nın istifasının ardından bu Fransız milli oyuncunun Enzo Maresca için kilit bir figür olacağı açıktır. Henüz 22 yaşında olan Cherki'nin en iyi yılları hâlâ önünde.

    15Pedri (Barcelona)

    Avrupa'nın her yerinde izlemesi en keyifli oyunculardan biri olan Pedri, Barcelona'nın en iyi futbolunu sergilemesini sağlayan kilit isim olmaya devam ediyor. Bu sezon La Liga'da İspanyol orta saha oyuncusu Pedri'den (80,4) daha fazla pas yapan tek isim, takım arkadaşı Pau Cubarsi oldu; Barça'nın en etkili ataklarının çoğu bu eski Las Palmas yıldız adayı üzerinden gerçekleşti.

    Bu, Pedri'nin asist sayısı (12) açısından en iyi sezonu oldu ve sadece iki olan gol sayısını artırmayı ummuş olsa da, oyununda hala gelişme alanı olması, İspanya ve Avrupa'daki Barça rakipleri için korkutucu olmalı.

    14Lautaro Martinez (Inter)

    Üç sezonda ikinci kez Capocannoniere ödülünü kazanan Lautaro Martinez, Inter’in üçlü kupayı kovalayan bir takımdan kupa kazanamayan bir takıma dönüşmesinin yarattığı geçen sezonki hayal kırıklığını geride bırakarak, Nerazzurri’yi hem Serie A şampiyonluğuna hem de Coppa Italia’ya taşıdı. Serie A’da attığı 17 golle rakiplerinden üç gol farkla zirveye otururken, altı asist de yaptı.

    Inter için planların ters gittiği tek turnuva Şampiyonlar Ligi oldu; takım, play-off turunda Bodo-Glimt'e karşı utanç verici bir şekilde elendi. Ancak Lautaro, sekiz Avrupa maçında dört gol atmayı başardı ve Coppa Italia finalinde Lazio'yu 2-0 yendikleri maçta ikinci golü attı.

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26 sezonunda Arsenal'in Premier Lig'deki başarısını simgeleyen bir oyuncu seçilecek olsaydı, bu kişi büyük olasılıkla Gabriel Magalhaes olurdu. İngiltere'nin en üst liginde saha içi oyuncular arasında en fazla gol yememe rekoruna (17) katkıda bulunan, işini ciddiye alan bir savunma oyuncusu olan Magalhaes'in en belirleyici katkıları, tartışmasız sahanın diğer ucunda geldi; zira oyuncu, duran toplarda Gunners'ın bir numaralı golcüsü olduğunu kanıtladı.

    Gabriel tüm turnuvalarda sadece dört gol attı, ancak bu gollerin hepsi önemliydi. Eylül ayında Newcastle'da uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, şampiyonluk yarışını Arsenal'in lehine çeviren erken bir an oldu. Mikel Arteta, Brezilyalı oyuncunun her iki ceza sahasındaki agresifliğini takımının lehine kullanarak beş asist de yaptı.

    12David Raya (Arsenal)

    Üst üste üçüncü sezon Premier Lig'de Altın Eldiven ödülünü kazanan David Raya, Arsenal'de geçirdiği üç yıl boyunca Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri haline geldi. İspanya milli takımında forma giyen Raya, şu ana kadar çıktığı 50 maçta 28 kez kalesini gole kapattı ve sadece 30 gol yedi.

    Harika kurtarışlarla dolu bir sezonun ortasında, Raya'nın en belirleyici anı şüphesiz Mayıs ayında yaşandı. Mateus Fernandes'in West Ham'ı öne geçmesini engelleyen kurtarışı, Arsenal'in 1-0 galip gelmesini sağladı ve bu galibiyet, Arsenal'i Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı. Raya, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı şutların neredeyse yüzde90'ını kurtardı ve Arsenal'in başarısında 1 numaralı kalecisi kadar önemli bir rol oynayan çok az oyuncu var.

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland, Premier Lig sezonunun ilk yarısında 19 gol atarak gol cephesinde bir başka rekor kıran sezona doğru ilerliyor gibi görünüyordu; savunma oyuncuları, Manchester City’nin “Terminatör” benzeri 9 numarasını durdurmakta neredeyse çaresiz kalmıştı. Sezon ortasında yaşadığı düşüş, kendi tek sezon rekoruna meydan okumasını engellese de, Norveçli milli oyuncu için bu yine de başarılı bir sezon oldu.

    Son beş lig maçında attığı goller, Haaland'a dört sezonda üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü garantiledi. Tüm turnuvalarda attığı toplam gol sayısı hala göz kamaştırıcı bir rakam olan 38'e ulaşırken, oyunundaki gelişimi de dokuz asistle ortaya koydu.

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Şu anda en iyi orta saha oyuncusu kim? PSG’nin oyun kuruculuğunu üstlendiği bir başka muhteşem sezonun ardından, çoğu gözlemcinin tercihi Vitinha olurdu. Pas ustası olan Portekizli milli oyuncu, bu sezon hücumda da önemli katkı sağladı; 7 gol atarken 10 asist yaptı.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Vitinha'dan daha fazla mesafe kateden bir oyuncu da yok (184,7 km). Ayrıca, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 90 dakikada başarılı pas sayısı (90,6) sıralamasında da zirvede yer alıyor. Her yönüyle eksiksiz bir oyuncu olan Vitinha, Cumartesi günü Budapeşte'de bir kez daha muhteşem bir performans sergilemek için sabırsızlanıyor.

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes, sezonun yarısını Ruben Amorim tarafından normal pozisyonunun gerisinde, daha derin bir orta saha rolünde oynayarak geçirdi ve yine de Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu kırmayı başardı; Manchester United kaptanının 2025-26 sezonundaki performansı işte bu kadar muhteşemdi. Fernandes, diğer oyunculara 21 gol pası vererek lig tarihinin rekor kitaplarında Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'yi geride bıraktı; ayrıca kendisi de 9 gol atarak Red Devils'ın ligi üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulundu.

    Fernandes'in bu sezonki hakimiyetinden henüz ikna olmadıysanız, bu istatistik sizi ikna edecektir: Fernandes, İngiltere'nin en üst liginde oynanan sezon boyunca 136 gol şansı yarattı; Dominik Szoboszlai ise sadece 78 gol şansı ile listede ikinci sırada yer aldı. Rakip savunmalar Fernandes'i oyundan uzak tutamadı ve çoğu zaman Fernandes onlara bunun bedelini ödetti.

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Şampiyonlar Ligi'nin belki de sezonun en iyi oyuncusu, ya da en azından eleme turlarının en değerli oyuncusu olan Khvicha Kvaratskhelia, PSG'yi finale taşıyan yedi maç üst üste gol attı ya da asist yaptı. Bu zayıf yapılı Gürcü oyuncu, kıtanın dört bir yanındaki bekleri defalarca geride bıraktı ve Cumartesi günü Macaristan'da oynanacak final maçı öncesinde doğrudan gol katkısı (16) sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

    Kvaratskhelia'nın bu sıralamada daha üst sıralarda yer almasını engelleyen şey, muhtemelen Ligue 1'deki pek de etkileyici olmayan sezonu. Şampiyonluk kazanan takımda 28 maçta sadece sekiz gol attı ve dört asist yaptı. En iyi performansını en önemli maçlara saklaması kesinlikle işe yaradı, ancak Fransa'daki taraftarlar her hafta Kvaratskhelia'nın en iyi halini görmüyorlar.

    7Luis Diaz (Bayern Münih)

    Liverpool, geçen yaz Luis Diaz'ı bırakma kararından ne kadar pişman olmalı! Kolombiyalı kanat oyuncusunun Anfield'dan ayrılmak istediği bir gerçek, ancak onun Bayern Münih'te nasıl parladığını görmek, Merseyside'dakiler için acı verici olmalı; özellikle de Diaz'ın başarılı sezonu ile Arne Slot'un takımının Premier Lig şampiyonluğunu savunurken yaşadığı zorluklar arasındaki tezat göz önüne alındığında.

    Bavyera'da uçan üçlü forvetin bir parçası olan Diaz, tüm turnuvalarda 26 gol attı ve 19 asist yaptı, Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluk madalyalarını kazandı. Bazen izlemesi gerçekten heyecan vericiydi, rakip takımların bekleri ise onun hızlı ayakları ve yıkıcı driplingleri yüzünden kabuslar gördü.

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Son Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, bu sezon bazı inatçı sakatlık sorunları nedeniyle her zaman sahada yer alamadı. Ancak sahaya çıktığı zamanlarda, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmış olmanın getirdiği özgüven ve havası herkesin gözü önündeydi.

    Tüm turnuvalarda 19 gol ve 11 asistle Dembele, özellikle PSG'nin Bayern Münih'i mağlup ettiği dramatik Şampiyonlar Ligi yarı finalinin iki ayağında attığı üç golün ardından, unvanını savunma yarışına yeniden sağlam bir şekilde geri döndü. Dembele, PSG'nin şampiyonluğunda sadece 10 maça ilk 11'de başlamasına rağmen Ligue 1 Yılın Futbolcusu seçildiğinde şüphesiz bazıları şaşırmıştı, ancak hangi turnuvada olursa olsun performansının seviyesi konusunda hiç şüphe yoktu.

    5Declan Rice (Arsenal)

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Kylian Mbappé için oldukça hareketli bir sezon oldu. Sezonun büyük bir bölümünde gol üstüne gol atarak Real Madrid’i sırtında taşıdı, ancak sezonun son ayında Bernabéu’da yaşanan kaosun ortasında soyunma odasının tamamen dağılması nedeniyle suçlanan isim oldu.

    Madrid'in Mbappe'nin forvette oynadığı bir takım olarak gerçekten işleyip işleyemeyeceğine dair endişeler haklı, ancak kişisel düzeyde, Fransa kaptanı kendisine sunulan fırsatları değerlendirerek bir kez daha üzerine düşeni yaptı. Mbappe, La Liga'da attığı 25 golle üst üste ikinci kez Pichichi ödülünü kazanırken, Madrid'in çeyrek finalde elenmesinden önce sadece 11 Şampiyonlar Ligi maçında 15 gol attı.

    Bu gol ortalamasını korurken, bir kez daha kupa kazanabilecek bir takım kurmak, Jose Mourinho'nun bundan sonraki görevi olacak gibi görünüyor.

    3Lamine Yamal (Barcelona)

    Lamine Yamal henüz 19 yaşında bile değil; ancak futbol tarihinin belki de en büyük genç yeteneği olarak geçirdiği bu büyüleyici sezon boyunca, bir kez daha İspanya'nın en göze çarpan oyuncusu ve Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu.

    Yamal'ın 24 gol ve 17 asistlik nihai istatistikleri, gelişen kariyerinde ilk kez ortaya çıkan birkaç sakatlık sorunu olmasaydı daha da etkileyici olurdu. Bu sağlık sorunları, ilk kez katılacağı Dünya Kupası'nı da etkileyecek gibi görünüyor ve bu durum, Camp Nou'daki etkisine rağmen Barça'nın bu genç yeteneği koruması gerektiğini vurguluyor.

    2Michael Olise (Bayern Münih)

    Bu sezon, Michael Olise, 2024 yılında Crystal Palace'tan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra geçirdiği umut verici ilk sezonun ardından, kendisini dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak resmen kanıtladı. Olise, Almanya'da ya da Avrupa'da hiçbir savunma hattını durduramadı ve 20'den fazla gol atıp 20'den fazla asist yapma gibi nadir görülen bir başarıya imza attı (tam olarak sırasıyla 22 gol ve 26 asist).

    Olise, Allianz Arena'da bir sonraki Arjen Robben olacağının sinyallerini vermeye başladı. Sağ kanattan içeriye doğru kayarak durdurulamaz bir sol ayak şutu çekmesi, oldukça öngörülebilir ancak savunması neredeyse imkansız bir hareket. 24 yaşında hala gelişme potansiyeli olan Olise'yi transfer etmek için yarıştan galip çıkan Bayern, Vincent Kompany'nin takımında bir dönemi tanımlayabilir.

    1Harry Kane (Bayern Münih)

    Gol cephesinde geçirdiği başarılı sezon göz önüne alındığında, Harry Kane’in sezonunu arka arkaya attığı iki hat-trick ile taçlandırması son derece haklıydı; bunlardan ikincisi, Bayern Münih’e haftalar önce rahatlıkla kazandıkları Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra DFB-Pokal kupasını da kazandırdı. Kane'in sezon boyunca attığı 61 golün 36'sı bu şampiyonluk yarışında geldi; Kane bir kez daha oyununu yeni zirvelere taşıdı ve şu anda dünyanın en iyi 9 numarası olduğunu kanıtladı.

    Ayrıca, düzenli olarak geriye çekilip oyunu bağlayarak forvet arkadaşlarına paslar dağıtarak yedi asist yapması, Kane'in ne kadar çok yönlü bir forvet haline geldiğini gösteriyor. Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra, şimdi de Dünya Kupası sırasında Ballon d'Or'u kazanmayı hedefliyor.