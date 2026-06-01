Euro Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Yılın Avrupa Teknik Direktörü: Mikel Arteta, Luis Enrique ve GOAL'un 2025-26 sezonunun en iyi 20 teknik direktörü - sıralaması

2025-26 Avrupa sezonu sona erdi ve tıpkı 12 ay önce biten 2024-25 sezonu gibi, Şampiyonlar Ligi finalinin sonunda Paris Saint-Germain’in Avrupa Kupası’nı kaldırmasıyla nokta koydu. Cumartesi günü Budapeşte'de Arsenal'e karşı alınan galibiyet, Münih'te Inter'i ezip geçtikleri maçtan çok daha çekişmeli geçti, ancak Ligue 1'i de kazanarak çifte kupayı elde eden Fransız devi ve taraftarları tarafından aynı sevinçle karşılandı.

Arsenal, Premier Lig şampiyonluğu için uzun süren bekleyişine nihayet son vererek başarıya ulaştı; Bayern Münih, Inter ve Barcelona da kendi liglerinde zafer kazandı. Öte yandan PSG’nin zaferi, Aston Villa ve Crystal Palace’ın sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanmasının ardından kıtasal kupaların tamamının İngiliz takımlarına gitmesini engelledi.

Bu kulüplerin teknik direktörleri şüphesiz muhteşem bir sezon geçirdiler, ancak masalsı bir serüven ya da beklenmedik bir kupa zaferi yaşayan tek isimler onlar değildi. Peki, bu sezonun en iyi performans gösteren teknik direktörleri kimlerdi?

Avrupa'nın dört bir yanından FootballCo yazarları ve editörleri bu soruyu yanıtlamaya çalıştı. İşte bizim seçtiğimiz ilk 20:

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    Brentford, yeni sezon öncesinde küme düşecek takımlar arasında sıkça adı geçen bir kulüptü. Yeni teknik direktör Keith Andrews, Thomas Frank’in yerini alırken, bir yandan da kaptan Christian Norgaard ile geçen sezon toplam 39 gol atan yıldız forvetler Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa’nın transferleriyle uğraşmak zorundaydı.

    Ancak Bees'i izleyenler bunu pek fark edemedi, çünkü Andrews takımı Premier League'de dokuzuncu sıraya taşıdı ve Frank yönetiminde elde ettikleri en iyi sonucu tekrarladı. Tek hayal kırıklığı, gol farkı nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmaları oldu. Son 13 maçta sadece iki galibiyet alabilmeleri, sonuçta pahalıya mal oldu.

  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    Avrupa'da Eredivisie kadar ezici bir üstünlük sergileyen başka bir lig yoktu; PSV, Peter Bosz'un yönetiminde şampiyonluğunu başarıyla korudu ve ikinci sıradaki Feyenoord'a tam 19 puan fark attı. Takım, 34 lig maçında 101 gol attı; bu rakam, ikinci sıradaki NEC Nijmegen'in (77 gol) çok gerisinde kaldı.

    Bosz, üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanmasının ödülü olarak iki yıllık sözleşme uzatması aldı. Ancak, Napoli ve Liverpool'a karşı aldığı büyük galibiyetlere rağmen PSV'nin eleme turlarına kalamaması nedeniyle, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    Evet, Sunderland geçen yaz yeni yükselmiş bir takım için büyük harcamalar yaptı ve yeni transferlerinin çoğu kendini kanıtlamış isimlerden oluşuyordu; ancak Black Cats, 2017'den bu yana ilk kez üst ligde mücadeleye başlarken çoğu gözlemci tarafından Premier Lig'den düşeceği tahmin ediliyordu. Dolayısıyla, ligin son üç sırasına hiç yaklaşmamış olmaları, Regis Le Bris için büyük bir başarıydı. Ancak sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etmeleri, kimsenin makul olarak bekleyebileceğinin ötesinde bir başarıydı.

    Le Bris'in takımı, üst lige dönüşünde hiçbir korku göstermedi ve sezonun ortasında ligde kalmayı neredeyse garantiledi. İlkbaharın başlarında alınan bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, Fransız teknik adamın yaz sonunda yine de görevden alınabileceğine dair haberlere yol açtı, ancak o, sezonu Everton ve Chelsea'yi yenerek kapatarak bu iddialara kesin bir cevap verdi ve Stadium of Light'ta coşkulu sahneler yaşattı.

    Oh, bir de Newcastle'ı hem evinde hem de deplasmanda yendiler... Wearside'da ne sezon ama!

  • Dick SchreuderqIMAGO

    17Dick Schreuder (NEC Nijmegen)

    NEC Nijmegen, bugüne kadar sadece üç kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmıştı; ancak Dick Schreuder’in takımını Eredivisie’de üçüncü sıraya taşımasıyla, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının ön eleme turlarına katılma hakkı elde ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilir.

    Schreuder, İspanya'nın Castellon takımında geçirdiği bir dönemin ardından geçen yaz Hollanda'ya geri döndü ve Excelsior Rotterdam'ı 5-0 mağlup ettiği ilk maçında, NEC'in sadece ligde başarılı olmakla kalmayıp, AZ Alkmaar'a yenilmesine rağmen Hollanda Kupası finaline de yükselmesiyle unutulmaz bir sezonun sinyalini verdi.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    Hearts'ın sezonu hayal kırıklığıyla sona ermiş olabilir, ancak Derek McInnes'in Tynecastle'da sergilediği performansa yine de hakkını vermek gerekir. 1985'te Sir Alex Ferguson'un Aberdeen takımı dışında, Celtic veya Rangers dışındaki hiçbir takım İskoçya'nın en üst liginde şampiyon olamamıştı; ancak McInnes ve takımı, son haftada Celtic'e yenilmeden önce "Old Firm" ikilisinin tekelini kırmaya dakikalar kalmıştı.

    Brighton'ın Premier Lig'de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olan scouting teknolojisi Jamestown Analytics'in sahibi Tony Bloom'un desteğiyle McInnes, pek tanınmayan yeni transferlerini Tynecastle'da daha önce yerini sağlamlaştırmış olan oyuncularla büyük bir başarıyla harmanladı ve bir iki (ya da üç dört...) tartışmalı hakem kararı olmasaydı, ödül olarak lig şampiyonluğu madalyasını boynuna asabilirdi.

  • Mauro Lustrinelli imago images / Pius Koller

    15Mauro Lustrinelli (FC Thun)

    2025-26 sezonunda Avrupa'nın en beklenmedik şampiyonu unvanı, şüphesiz İsviçre'den FC Thun'a gidiyor. Kulüp, 2020'de ikinci lige düştüğünde neredeyse kapanmanın eşiğine gelmişti, ancak büyük ölçüde Mauro Lustrinelli'nin teknik direktörlüğü sayesinde olağanüstü bir geri dönüşe imza attı.

    2022'de Thun tarafından göreve getirilmeden önce hiç kulüp düzeyinde teknik direktörlük yapmamış olan Lustrinelli, geçen sezon kulübü üst lige çıkardıktan sonra bu sezon da Thun'un 128 yıllık tarihinde ilk kez birinci lig şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledikten sonra son beş maçını da kazanamasa da, sadece beş puan farkla bitirmiş olmaları hikayenin tamamını anlatmıyor.

    Lustrinelli'nin başarıları da dikkat çekti ve bu beklenmedik başarıların ardından Bundesliga'da Union Berlin'in yeni teknik direktörü olarak atandı.

  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stuttgart)

    2023 yılının Nisan ayında Bundesliga'nın en alt sıralarında yer alan ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımı devralan Sebastian Hoeness, Stuttgart'ı ligde kalmayı başardıktan sonra son üç yılda mucizeler yarattı.

    Bu sezon dördüncü sırada bitirmeleri, üç yıl içinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları anlamına geliyor. Stuttgart ayrıca üst üste ikinci kez DFB-Pokal finaline ulaştı, ancak Bayern Münih ve Harry Kane'in Berlin'de galip gelmesiyle geçen sezon kazandıkları kupayı savunamadılar.

    Yine de Hoeness, bir kez daha Avrupa'nın en parlak genç teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtladı ve Stuttgart'tan daha büyük bir kulübün 44 yaşındaki teknik adamı kadrosuna katması sadece an meselesi.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    Real Sociedad, sezonun ilk yarısında çok zorlu bir dönem geçirdi ve Aralık ayında Pellegrino Matarazzo yeni teknik direktör olarak göreve getirildiğinde La Liga’nın küme düşme hattının sadece iki puan üzerindeydi. Amerikalı teknik adamın yönetiminde takım adeta yeniden canlandı; La Real, Matarazzo’nun yönetimindeki ilk 15 maçın sadece ikisini kaybetti ve böylece sadece tehlike bölgesinden uzaklaşmakla kalmadı, aynı zamanda Copa del Rey finaline de yükseldi.

    Matarazzo'nun takımı, Seville'de Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 4-3 galip gelerek kulüp tarihindeki yedinci büyük kupayı kazandı. O muhteşem gecenin ardından formları biraz düşse de, Matarazzo'nun İspanya'daki ilk yarım sezonunda yaptığı etkileyici işten şüphe yok.

  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster (Freiburg)

    Freiburg'u teknik direktörlükteki ilk sezonunda ligde beşinci sıraya taşıyan Julian Schuster, bu sezon da Alman ekibini tarihindeki ilk Avrupa finaline taşıyarak bu başarısını pekiştirdi. Kulüp, daha önce hiçbir Avrupa kupasında son 16 turunu geçememişti; ancak Avrupa Ligi finaline yükselme yolunda sırasıyla Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eledi.

    O gece Aston Villa karşısında açıkça geride kaldılar, ancak bu, Bundesliga'yı yedinci sırada bitirerek yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan ve DFB-Pokal'da yarı finale yükselen Schuster ve takımının başarılarını gölgelememelidir. 41 yaşındaki Schuster'in önümüzdeki yıllarda en iyi takımların ilgisini çekeceği tahmin ediliyor.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    Bu, Manchester City'nin en parlak dönemlerinden biri değildi – ligde 15 farklı maçta puan kaybettiler ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elendiler – ancak Pep Guardiola, Etihad'daki son sezonunda, geçiş sürecindeki bu takımdan kesinlikle elinden gelenin en iyisini yaptı.

    Efsanevi teknik direktör, yeni transferler Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo ve Marc Guehi'yi takıma başarıyla entegre ederken, gelecek vaat eden genç oyuncular Jeremy Doku, Nico O'Reilly ve Abdukodir Khusanov da olumlu adımlar attı.

    Geçen sezon ne kadar dramatik bir düşüş yaşadıkları göz önüne alındığında, Guardiola'nın FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanırken Arsenal'i bu kadar uzun süre sıkı bir mücadeleye zorlaması kutlanmalıdır. Guardiola, Enzo Maresca'nın üzerine inşa edebileceği güçlü bir temel bırakarak görevinden ayrılıyor.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    İster inanın ister inanmayın, Şubat ayının sonlarına doğru bir an geldi ki, Lens’in Paris Saint-Germain’i geride bırakarak Ligue 1 şampiyonluğunu kazanacağı görünüyordu. Pierre Sage’in takımı, devasa bütçeli Avrupa şampiyonu karşısında bir türlü pes etmedi ve Luis Enrique, Lens’in aldığı sonuçlar nedeniyle bazı yıldız oyuncularını istediğinden çok daha geç bir dönemde sahaya sürmek zorunda kaldı.

    Sage, yeni transferler Florian Thauvin ve Odsonne Edouard'dan en iyi şekilde yararlanmayı başardı ve şampiyonluk yarışı hayal kırıklığıyla sonuçlansa da, Lens Mayıs ayındaki finalde Nice'i yenerek ilk kez Coupe de France'ı kazanarak kutlama yapabildi. İlk sezonunda Sage, daha fazlasını yapamazdı.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Porto)

    Geçen sezon başına gelenleri düşünürsek, Francesco Farioli’nin futboldan bir süre uzaklaşması gayet anlaşılır bir durum olurdu. İtalyan teknik adam, Hollanda devi Ajax’ın Eredivisie sezonunun son beş maçında dokuz puanlık avantajını kaybedip şampiyonluğu PSV’ye kaptırmasının ardından görevinden istifa etmişti; ancak Porto’nun teknik direktörlüğünü üstlenerek hemen sahalara geri döndü.

    37 yaşındaki teknik adam doğru bir seçim yaptı ve yeni kulübünü 2022'den bu yana ilk kez Liga Portugal şampiyonluğuna taşıdı. Sporting CP ve yenilgisiz Benfica'yı geride bırakarak şampiyonluğu iki maç kala garantiledi. Farioli'nin takımı tüm sezon boyunca ligde sadece iki maç kaybetti ve Avrupa'nın en iyi genç teknik direktörlerinden biri olarak ününü bir ölçüde geri kazandı.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth, kalecisini ve ilk on birindeki savunma oyuncularının dörtte üçünü kaybetmiş olarak sezona başladı; ardından Ocak ayında en iyi hücum oyuncusu Antoine Semenyo’yu da sattı. Eğer “Cherries” ligin alt sıralarına düşseydi, daha az yetenekli bir teknik direktörün mazeretler uydurması affedilebilirdi. Ancak Andoni Iraola sıradan bir teknik direktör değil.

    Iraola, savunmasını hızla yeniden kurarken diğer pozisyonlara da kaliteli oyuncular kattı ve Bournemouth, sezonun ilk dokuz maçında sadece bir yenilgi alarak ligde ikinci sıraya kadar yükseldi. Ancak bu parlak başlangıç, 11 maçlık galibiyetsiz seri ile Bournemouth'u küme düşme mücadelesinin eşiğine getirerek uzak bir anı haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Semenyo'nun satılmak üzere olması nedeniyle Vitality Stadyumu'ndaki bazı taraftarlar en kötüsünden korkuyordu. Ancak endişelenmelerine gerek yoktu, çünkü Manchester City'ye transfer olacak olan kanat oyuncusunun Tottenham'a karşı son maçında uzatmalarda attığı galibiyet golü, sezonun sonuna kadar süren ve kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımını garantileyen 18 maçlık yenilmezlik serisini başlattı.

    Iraola'nın Anfield'da Arne Slot'un yerini alacağı varsayılırsa, Liverpool oldukça iyi bir teknik direktör kazanmış olacak.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Simone Inzaghi'nin halefi olarak Cristian Chivu, Inter'de oldukça zor bir görevi devraldı; üstelik bir önceki sezonun son ayında üçlü kupa hayalleri suya düştükten sonra Nerazzurri kadrosunu yeniden toparlamak gibi bir görevi de vardı. Hayal kırıklığı yaratan Kulüpler Dünya Kupası, pek de umut verici bir başlangıç değildi; ancak Rumen teknik adam, San Siro'da işleri yavaş yavaş doğru yöne çevirdi ve Inter, sezonu iki kupa ile tamamladı.

    Erken ilkbaharda rakiplerinden uzaklaşarak Serie A'yı 11 puan farkla zirvede tamamladılar ve Como'yu yenerek yarı finalde muhteşem bir geri dönüş sergiledikten sonra Lazio'yu mağlup ederek Coppa Italia'yı kazandılar.

    Bodo/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri hakkında ne kadar az konuşulursa o kadar iyi, ancak Chivu, Parma'da sadece dört aylık birinci lig teknik direktörlük tecrübesi olduğu göz önüne alındığında, başardıklarından dolayı çok mutlu olabilir.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcelona)

    Hansi Flick’in riskli yüksek savunma hattının, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın ulaşabileceği başarıya bir sınır getirip getirmediği konusunda tartışmalar sürecek olsa da, Alman teknik direktörün 2024’te Katalonya’ya geldiğinden bu yana elde ettiği lig başarısına itiraz etmek mümkün değil.

    Barça, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri ve Frenkie de Jong gibi oyuncuların sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına rağmen, ikinci sıradaki Real Madrid'in sekiz puan önünde bitirerek La Liga şampiyonluğunu başarıyla korudu.

    Flick'in takımı, Avrupa'nın en heyecan verici futbolunu oynuyor ve başkan Joan Laporta'nın bu yaz yatırımları ikiye katlayıp büyük harcamalar yapmaya istekli olması nedeniyle, gelecek sezon daha fazla başarı elde etmeyeceklerine bahse giren pek kimse yok.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fabregas (Como)

    O muhteşem bir oyuncuydu ve şimdi de Cesc Fabregas'ın oldukça yetenekli bir teknik direktör olduğu anlaşılıyor. Geçen sezon, göreve geldiği ilk yılında yeni yükselmiş Como'yu ligin orta sıralarında bitirmesini sağlayan eski orta saha oyuncusu, bu sezon hedefini Avrupa kupalarına katılmaya dikmişti; ancak o zaman bile Como'nun göstereceği performansı pek kimse öngörememişti.

    Fabregas, takımını Serie A'da dördüncü sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Takımı, 38 maçta sadece 29 gol yiyerek ligin en iyi savunmasına sahip olurken, olağanüstü performans gösteren Nico Paz, Fabregas'ın rehberliğinde gelişmeye devam ederek takımın hücumlarını bir araya getirdi.

    Büyük kulüplerdeki boş pozisyonların çoğu doldurulmuş durumda olduğundan, Fabregas önümüzdeki sezon Como'yu Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele etmeye hazırlarken tekrar takımın başına geçebilecek gibi görünüyor.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Aston Villa, sezonun ilk beş maçında galibiyet alamayıp gol atamayınca, Unai Emery’nin kulübü elinden gelenin en iyisini yaptığına dair ciddi endişeler ortaya çıkmıştı; yaz transfer döneminde yapılan transferlerin yetersizliği, Villa Park’ta işlerin durgunlaşmasına neden olmuş gibi görünüyordu.

    Ancak Emery, neden Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi. Sonuçlardaki dramatik iyileşme, Villa'nın yıl başında şampiyonluk yarışına girmesini sağladı ve her ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir kış dönemi geçirip gerilemiş olsalar da, toparlanarak sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüler.

    Buna bir de Avrupa Ligi zaferi eklenince, Emery kendisine şüpheyle yaklaşanları defalarca yanılttığını kanıtlamaya devam ediyor.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern Münih)

    Bayern Münih, 2024 yılında Burnley teknik direktörünü göreve getirmeden önce altı farklı teknik direktörün teklifi reddetmesi üzerine Vincent Kompany ile anlaşmaya biraz mecbur kalmıştı; ancak Allianz Arena’da heyecan dolu bir sezonun ardından takımının büyük ilerleme kaydetmesi nedeniyle Bavyeralılar, Belçikalı teknik adamdan daha memnun olamazlardı.

    Kompany'nin takımı, Avrupa'nın en iyi hücum futbolunu sergiledi ve Bundesliga şampiyonluğunu savunurken 122gol attı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 16 puan önünde bitirdi. Bunu DFB-Pokal'da da zaferle takip ettiler ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselerek Avrupa'da ilerleme kaydettiler, ancak Kompany, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'ın formunu göz önüne alındığında bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyor olabilir.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Üç sezon üst üste ikincilik ve kupa kazanamadığı beş sezonun ardından, Arsenal ve Mikel Arteta bu kez nihayet hedeflerine ulaştı ve hak ettikleri Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Arteta, Emirates’e geldiğinde Gunners’ın oynadığı Guardiola tarzı futboldan kademeli olarak uzaklaştı; ligin daha fiziksel ve duran toplara dayalı bir stile geçişini öngörmesi ve bu tempoya ayak uydurabilecek bir takım kurması nedeniyle övgüyü hak ediyor.

    Elbette bu yolda bazı engeller vardı, ancak Arsenal İngiltere liginin en göze çarpan takımıydı; Avrupa'da kaybettikleri tek maç Şampiyonlar Ligi finaliydi ve o da penaltı atışları sonucu gerçekleşti. Arteta göreve geldiğinde Gunners'ın bulunduğu durum göz önüne alındığında, İspanyol teknik adamın takımıyla kat ettiği yol oldukça etkileyici ve şu anda hak ettiği övgüyü hak ediyor.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

    Geçen sezonki üçlü zafer, Luis Enrique’yi kendi neslinin en büyük teknik direktörleri arasında sağlam bir yere oturtmamışsa bile, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını koruyarak bunu teyit etmesi kesinlikle bunu başarmıştır.

    PSG, Lens'in sonuna kadar direnişiyle ligde işleri pek de istediği gibi götürememiş ve Coupe de France'da Paris FC'ye karşı utanç verici bir şekilde elenmişti, ancak sonuçlar her şeyi haklı çıkarır ve eski Barcelona teknik direktörü, PSG'nin en iyi oyuncularının Avrupa'daki mücadelelerine en zinde şekilde çıkabilmeleri için kadrosunu kullanma şekliyle övgüyü hak ediyor.

    Luis Enrique'nin takımı, geçen sezon önlerine çıkan her şeyi silip süpüren o akıcı takım değildi, ancak yine de dünya futbolunun en tehlikeli hücumlarından birine sahipti ve Parc des Princes'te bir başka unutulmaz sezon geçirmek için bunu ön plana çıkardı.