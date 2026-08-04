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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yıldızsız, transfersiz ve sonuçsuz: Nassr kampı yeni sezonun hayallerini bitirdi mi?

FEATURES
Al Nassr FC
Premier Lig
A. Postecoglou
C. Ronaldo
J. Felix
S. Mane
A. Al Amri
AFC Şampiyonlar Ligi 1
King Cup
Super Cup
Suudi Arabistan
Avustralya
Portekiz
Senegal

"El Alemi" zorlu bir sezona giriyor

Futbol dünyasında, yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık kampı; ister performans ister sonuçlar açısından, ister teknik ister fiziksel açıdan olsun, takımın sezon boyunca ortaya koyacağı verimde büyük bir rol oynar.

İşte bu nedenle Al Nassr takımı, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanma umuduyla, yeni Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetiminde bazı hazırlık maçları da oynadığı uzun bir kamp dönemi geçirdi.

  • Ertelemeler ve değişiklikler

    Ne var ki bu hazırlıklar, kampın başlamasından çok önce, erken bir dönemden itibaren birçok krizle karşı karşıya kaldı. Dar en-Nasr Stadı'nda süren bazı bakım çalışmaları nedeniyle bu başlangıç yaklaşık 48 saat ertelendi.

    Kampın başlamasına saatler kala bile Nasr, Portekizli Jorge Jesus'un ayrılığının ardından oyuncuları yönetecek bir teknik direktöre sahip değildi. Nihayetinde Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou'nun göreve getirilmesi kararlaştırıldı.

    Krizler hazırlığın ikinci aşamasında da, özellikle Abha kentinde sürdü. Kulübün yaşadığı mali kriz nedeniyle Portekiz'deki üçüncü aşamanın iptal edileceğine dair şüpheler bulunurken, bu aşama hızla kesintiye uğradı.

    Ancak üçüncü aşama normal şekilde gerçekleştirildi ve Abha'daki ikinci aşamadan iptal edilen bölümü telafi etmek amacıyla öne çekilerek geçtiğimiz 19 Temmuz'da başladı.

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  • Yıldızsız kamp

    Kamp başladı ancak ülkelerinin milli takımlarıyla Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda görev alan yıldızlardan yoksundu.

    Kampın devam etmesiyle birlikte bu yıldızlar Portekiz'in başkenti Lizbon'a akın etmeye başladı, ancak son derece etkili 4 oyuncunun yokluğu bu kampın son günlerine kadar sürdü.

    Listede Portekizli Cristiano ve Joao Felix, Senegalli Sadio Mane ve Suudi Arabistanlı savunmacı Abdulilah el-Amri yer aldı; her ne kadar hepsi ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu erken bir dönemde tamamlamış olsa da.

    El-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla grup aşamasında veda etti, ardından son 32 turunda Mane ona katıldı ve son olarak Ronaldo ile Felix geçtiğimiz 6 Temmuz'da son 16 turunda elendi.

    Buna rağmen Abdulilah el-Amri, Sadio Mane ve Joao Felix kampa ancak geçen ayın sonunda ve bu ayın başında katıldı; Ronaldo ise şu ana kadar antrenmanlara katılmadı.

    Bazı raporlar tüm bu yoklukların, sezon başlamadan önce yorgunluktan kaçınmak amacıyla Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun kararıyla gerçekleştiğini teyit etse de, bu yokluklar takımı kamptan en iyi şekilde faydalanma imkânından mahrum bıraktı.

  • Transferlerin olmadığı bir kamp

    Sorun sadece mevcut yıldızların yokluğunda değildi; Nasr, kampa hiçbir transferi kadrosuna katmadan başladı ve yine öyle bitirdi.

    Doğru, "El-Alemi" İspanyol kulübü Real Mallorca ile Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı kadrosuna katmak konusunda anlaşmaya vardı, ancak transfer, Suudi kulübe şu an uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle sonuçlandırılamadı.

    Böylece Nasr, yeni sezon hazırlıklarını takviyesiz, hatta eksik bir kadroyla tamamlıyor. Zira Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, geçen sezonun bitiminin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

    Nasr üzerindeki kısıtlamaları kaldırıp Samu Costa ile anlaşmasını tamamlasa bile, yeni sezon hazırlıklarına sezonun başlamasından yaklaşık yalnızca bir hafta önce başlamış olacak. Bu da onun teknik açıdan uyum sağlamasını ve fiziksel seviyesini geri kazanmasını engelleyecek.

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  • Olumsuz sonuçlar

    Daha da kötüsü, Al Nassr'ın mevcut oyuncuları, taraftarları takımın gelecek sezondaki geleceği konusunda rahatlatacak beklenen seviyeyi ve sonuçları ortaya koyamadı.

    Al Nassr kampa mümkün olan en kötü şekilde başladı; Benfica'nın yedek takımına 2-1 mağlup olmasının ardından, Portekiz ekibi Estrela Amadora'ya 4-2, son olarak da İspanyol Almeria'ya farksız iki golle yenildi.

    "El Alemi" yalnızca tek bir galibiyet elde etti; o da İspanya Üçüncü Lig'inde mücadele eden Merida karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti ki bu da takımın gelecek sezon karşılaşacağı gerçek seviyeyi yansıtmıyor.

    Suudi Arabistan ekibinin hem hücumda hem de savunmada karşılaştığı bazı sorunlar açıkça görüldü; zira takım maç başına birin biraz üzerinde bir ortalamayla 5 gol atarken, maç başına iki gol ortalamasıyla 8 gol yedi.

  • Unutulmayı hak eden bir sezon mu?

    Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Nassr taraftarını endişeye sevk ediyor; özellikle de geçen sezon 7 yıllık aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunun kazanılmasının ardından hedeflerin göklere yükselmesinin akabinde.

    Nassr taraftarı, takımının ligdeki şampiyonluğunu üst üste ikinci sezon da korumasını umut ediyor; ancak bu sezonun en büyük umudu, kulüp tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak olacak.

    Bunlara ek olarak Nassr, iki yerel kupada daha mücadele edecek; bunlardan birini yalnızca iki maç sonra kaldırabilir ki o da Suudi Süper Kupası'dır. Ayrıca İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası da bulunuyor.

    Ancak tüm bu hedefler, Postecoglou, Ronaldo ve arkadaşlarının aksi yönde bir görüşü olmadığı sürece onları büyük ölçüde aksatabilecek bir dizi engelle karşı karşıya.

Premier Lig
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