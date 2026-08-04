Kamp başladı ancak ülkelerinin milli takımlarıyla Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda görev alan yıldızlardan yoksundu.

Kampın devam etmesiyle birlikte bu yıldızlar Portekiz'in başkenti Lizbon'a akın etmeye başladı, ancak son derece etkili 4 oyuncunun yokluğu bu kampın son günlerine kadar sürdü.

Listede Portekizli Cristiano ve Joao Felix, Senegalli Sadio Mane ve Suudi Arabistanlı savunmacı Abdulilah el-Amri yer aldı; her ne kadar hepsi ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu erken bir dönemde tamamlamış olsa da.

El-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla grup aşamasında veda etti, ardından son 32 turunda Mane ona katıldı ve son olarak Ronaldo ile Felix geçtiğimiz 6 Temmuz'da son 16 turunda elendi.

Buna rağmen Abdulilah el-Amri, Sadio Mane ve Joao Felix kampa ancak geçen ayın sonunda ve bu ayın başında katıldı; Ronaldo ise şu ana kadar antrenmanlara katılmadı.

Bazı raporlar tüm bu yoklukların, sezon başlamadan önce yorgunluktan kaçınmak amacıyla Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun kararıyla gerçekleştiğini teyit etse de, bu yokluklar takımı kamptan en iyi şekilde faydalanma imkânından mahrum bıraktı.