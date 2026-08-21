Sebastian Frej
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Yıldızımızdan elinizi çekin! Crystal Palace, patronunun yıldız orta sahanın hiçbir yere gitmediğinde ısrar etmesiyle Manchester City'nin yüzüne kapıyı çarptı
Yıldız orta sahayı savunmak
Crystal Palace, orta saha oyuncusu Wharton için Manchester City'den gelen teklifi geri çevirerek tavrını net biçimde ortaya koydu. City, Rodri'nin £65,4 milyonluk anlaşmayla Barcelona'ya yüksek profilli ayrılığının ardından orta sahaya olası takviyeleri değerlendirdi.
Ancak Palace'ın transfer yetkilileri bu girişimi hemen geri çevirdi ve değerli oyuncularının satışta olmadığını açıkça bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun, 2024'te Blackburn Rovers'tan £22,5 milyon karşılığında gelmesinin ardından Selhurst Park'taki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.
- Getty Images Sport
Sage, Wharton'ın yerinde kalmasında ısrarcı
Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Pierre Sage, oyuncusunun gelecek sezon da Güney Londra'da kalmasına güçlü şekilde destek verdi. Sage, kulüpteki yeni yapı altında geçireceği bir tam gelişim sezonunun İngiltere milli oyuncusuna büyük fayda sağlayacağına inanıyor.
Olası ilgiyle ilgili konuşan Sage, gazetecilere, “Şimdi bunu yapmak için doğru zaman değil” dedi. “Bence burada ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde başka bir kulüpte, büyük bir kulüpte oynayabilir. Ama bence bizimle bir yıl, yeni bir dinamikle bir yıl onun için iyi olacak. Ona ihtiyacımız var ve bu yüzden bizimle kalacağını düşünüyorum.”
Hızlı yükseliş ve kupa sevinci
Wharton, A takıma yükselmesinden bu yana baş döndürücü bir çıkış yakaladı ve İngiltere Milli Takımı'yla dört kez forma giydi. Yıldız oyuncunun etkileyici performansları, Palace'ın 2024-25'te FA Cup'ı ve 2025-26'da UEFA Konferans Ligi'ni kazanması da dahil olmak üzere önemli kupalar elde etmesine yardımcı oldu.
Böylesi bir başarı, doğal olarak Avrupa'nın elit ekiplerinin dikkatini çekiyor ve bu durum, City'nin bu yaz kadrosunda gerçekleştirdiği düşünülmüş yenilenmeyle de örtüşüyor. Elliot Anderson'ı kadrosuna katan City, Nathan Aké, James Trafford ve Tijjani Reijnders'i içeren oyuncu geçişlerini de yönetmeyi başardı.
- Getty Images Sport
Yeni sezon öncesinde
Palace'ın bonservis beklentisi ve geleceğe yönelik planları konusunda geri adım atmaması nedeniyle, Wharton'ın önümüzdeki maçlarda merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Sage'in net desteği, orta sahanın süregelen transfer gündeminin dikkati dağıtmadan tamamen kulüp görevlerine odaklanmasını sağlıyor.
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Palace'ın kararlı tutumu ana kadrosunun bozulmadan kalmasını sağlayacak. Taraftarlar, yıldız oyun kurucularının en az bir yıl daha orta sahada oyunu yönlendirmesini izlemeyi dört gözle bekleyebilir.
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