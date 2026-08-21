Wharton, A takıma yükselmesinden bu yana baş döndürücü bir çıkış yakaladı ve İngiltere Milli Takımı'yla dört kez forma giydi. Yıldız oyuncunun etkileyici performansları, Palace'ın 2024-25'te FA Cup'ı ve 2025-26'da UEFA Konferans Ligi'ni kazanması da dahil olmak üzere önemli kupalar elde etmesine yardımcı oldu.

Böylesi bir başarı, doğal olarak Avrupa'nın elit ekiplerinin dikkatini çekiyor ve bu durum, City'nin bu yaz kadrosunda gerçekleştirdiği düşünülmüş yenilenmeyle de örtüşüyor. Elliot Anderson'ı kadrosuna katan City, Nathan Aké, James Trafford ve Tijjani Reijnders'i içeren oyuncu geçişlerini de yönetmeyi başardı.