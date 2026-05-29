Yıldız oyuncu, şaşırtıcı bir transfer kararı aldı! Liverpool'da yaşanan sarsıntı, BVB için yıkıcı sonuçlar doğurabilir

Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, Merseyside'dan Konate'nin zorlu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olumlu sinyaller geliyordu. Konate de görüşmelerin "iyi yönde" ilerlediğini vurgulamıştı. L'Equipe, Nisan ayında sözleşmenin uzatılmasının an meselesi olduğunu bildirmiş ve Konate de "Kulüple görüşmeler yapıldı ve bir anlaşmaya varmak üzereyiz" demişti. Ancak şimdi durum görünüşe göre tamamen farklı bir hal aldı.

Konate, RB Leipzig'den 40 milyon euroya transfer olduktan beş yıl sonra kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Nereye gideceği henüz belli değil. Fransız milli oyuncunun sözleşme pazarlıkları uzadıkça, Real Madrid'in olası bir varış noktası olduğu sık sık gündeme geldi.

En azından David Alaba, sezon sonunda Real'den ayrılan bir stoper olacak. Ayrıca Eder Militao, 2023 ve 2024'te iki kez çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra, geçtiğimiz sezonda yine iki ciddi kas sakatlığı yaşadı, aylarca sahalardan uzak kaldı ve Dünya Kupası'nı da kaçıracak.

Bu nedenle Real, Antonio Rüdiger ile sözleşmesinin büyük olasılıkla bir yıl daha uzatılacağı öngörülse de, en azından Konate'nin transferiyle ilgilenmek zorunda kalacak. Dean Huijsen ve Raul Asencio dışında, Rüdiger ve sürekli sakatlıklarla boğuşan Militao'nun yanı sıra kadroda sadece iki stoper daha bulunuyor.