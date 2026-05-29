Sky ve Daily Mail'in ortak haberine göre, Liverpool ve stoper Ibrahima Konate sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varamadı. Sonuç olarak, 27 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nın ardından kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak.
Çeviri:
Yıldız oyuncu, şaşırtıcı bir transfer kararı aldı! Liverpool'da yaşanan sarsıntı, BVB için yıkıcı sonuçlar doğurabilir
Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, Merseyside'dan Konate'nin zorlu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olumlu sinyaller geliyordu. Konate de görüşmelerin "iyi yönde" ilerlediğini vurgulamıştı. L'Equipe, Nisan ayında sözleşmenin uzatılmasının an meselesi olduğunu bildirmiş ve Konate de "Kulüple görüşmeler yapıldı ve bir anlaşmaya varmak üzereyiz" demişti. Ancak şimdi durum görünüşe göre tamamen farklı bir hal aldı.
Konate, RB Leipzig'den 40 milyon euroya transfer olduktan beş yıl sonra kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Nereye gideceği henüz belli değil. Fransız milli oyuncunun sözleşme pazarlıkları uzadıkça, Real Madrid'in olası bir varış noktası olduğu sık sık gündeme geldi.
En azından David Alaba, sezon sonunda Real'den ayrılan bir stoper olacak. Ayrıca Eder Militao, 2023 ve 2024'te iki kez çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra, geçtiğimiz sezonda yine iki ciddi kas sakatlığı yaşadı, aylarca sahalardan uzak kaldı ve Dünya Kupası'nı da kaçıracak.
Bu nedenle Real, Antonio Rüdiger ile sözleşmesinin büyük olasılıkla bir yıl daha uzatılacağı öngörülse de, en azından Konate'nin transferiyle ilgilenmek zorunda kalacak. Dean Huijsen ve Raul Asencio dışında, Rüdiger ve sürekli sakatlıklarla boğuşan Militao'nun yanı sıra kadroda sadece iki stoper daha bulunuyor.
- Getty Images
BVB, Konate yüzünden sonunda Schlotterbeck'i yine de kaybedebilir
Daily Mail'inhaberine göre, Paris Saint-Germain Konate için en olası hedef gibi görünüyor, ancak bu takımda Willian Pacho ve kaptan Marquinhos zaten ilk 11'in değişmez isimleri.
Konate'nin yaklaşan ayrılışı, Liverpool FC için ise ağır bir darbe. 27 yaşındaki oyuncu, kaptan Virgil van Dijk'ın yanı sıra geçen sezon da mutlak bir as oyuncuydu ve 51 resmi maçta forma giydi. Yeni transfer Giovanni Leoni ilk maçında çapraz bağlarını yırttığı için, Reds'in geçen sezon Joe Gomez dışında sadece bir stoper yedeği vardı.
Bu nedenle Liverpool'un en az bir stoper daha transfer edeceği varsayılabilir. Ve bu durumda en büyük zararı gören taraf BVB olabilir. Zira Sky ve Sport Bild'in ortak haberine göre, Reds, Real Madrid ile birlikte yaz aylarında Nico Schlotterbeck'in 50 ila 60 milyon avroluk çıkış maddesini kullanma hakkına sahip üç kulüpten biri.
Borussia Dortmund'un gelecekteki lideri ve kaptanı, uzun süren tereddütlerin ardından Nisan ayında 2027'de sona erecek olan sözleşmesini 2031'e kadar uzatmış, ancak görünüşe göre kendine bir arka kapı bırakmıştı. Sözleşme uzatımının ardından oynanan ilk maçta BVB taraftarları, bu alibi niteliğindeki açıklamayı yuhalamalarla karşıladı.
"Elbette bu benim istediğim bir şey değildi, ama herkes ne isterse onu söyleyebilir. Bu durum sonraki maçlarda da düzeldi. Ben bunu geride bıraktım ve sözleşmemi uzattığım için sadece mutlu oldum," dedi 26 yaşındaki oyuncu Cuma günü, Herzogenaurach'ta Dünya Kupası öncesinde düzenlenen DFB antrenman kampının kenarında düzenlenen bir basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak.
Sport Bild'e göre, bu madde "Temmuz ayı içinde" - 19 Temmuz'da oynanacak "Dünya Kupası finali civarında" - sona erecek. Schlotterbeck, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde bir kez daha üst düzey kulüplere kendini kanıtlamak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.
"Şimdi bir Dünya Kupası için kendimi vitrine çıkarmak, ben bunu öyle görmüyorum. Ben açıkça Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Bir sözleşme için orada ekstra iyi oynamak gibi bir niyetim yok," dedi.