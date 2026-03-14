Yıldız, istikrar ve gol yememe rekoru: Juventus fikstürün avantajını kullanıyor ve Şampiyonlar Ligi havasını soluyor. Di Gregorio yedek kulübesinde mi? Perin'in ilk 11'de yer alacağı kesin

Sonuç olarak, Spalletti yönetimindeki Juventus, not defterinde yüksek bir puan aldı. Tam olarak 10 değil, ama 10+1'lik bir takım gibi görünüyordu. Ve o "1" - gerçekten de eşsiz olan - Yıldız'dı; yeteneğini takım arkadaşlarının hizmetine sunan örnek bir performans sergiledi. Sol kanatta, "sahte 9" olarak merkezde değil, kanat 10 numarası olarak oynadı. Çapraz pozisyonundan, yaratıcılığı ve sürekliliğiyle yıkıcı bir etki yarattı. Asist üstüne asist. Dribbling üstüne dribbling. Koşular ve geri koşular. Kalite ve hatta nicelik. Kesinlikle siyah-beyazlı formayla sergilediği en iyi performanslarından biri.