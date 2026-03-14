Goal.com
Canlı
CM Grafica Sabatini Juventus Udinese Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Sandro Sabatini

Çeviri:

Yıldız, istikrar ve gol yememe rekoru: Juventus fikstürün avantajını kullanıyor ve Şampiyonlar Ligi havasını soluyor. Di Gregorio yedek kulübesinde mi? Perin'in ilk 11'de yer alacağı kesin

Juventus'un Udinese'yi mağlup etmesinin ardından yapılan analiz.

Juve kazandı ve en azından bir geceliğine Şampiyonlar Ligi potasında kaldı.

Lazio-Milan maçından çok Como-Roma maçını bekleyen Bianconeri, sırasıyla şunların tadını çıkarıyor: 1) süper Yıldız; 2) oyunun sürekliliği; 3) gol yememe. Sanki altın, gümüş ve bronz madalya gibi, bunlar Bianconeri'nin geleceğine güven veren birbirini tamamlayan üç özellik.

Olumsuz sonuçların fırtınası geçtikten sonra, Juve fikstürü iyi değerlendirerek gelecek yıl için hayati önem taşıyan dördüncü sırayı yeniden solumaya başladı.

  • GREGORIO VE PERIN'DEN...

    Vurgulanması gereken dördüncü bir nokta daha var: Di Gregorio’nun yedek kulübesinde kalması ve artık kesinleşen bir gerçek olan Perinin ilk on birde yer alması. Tıpkı kendinden emin tavırları gibi: bu da apaçık ortada. Savunma üçlüsünde Kalulu, zaman zaman zorlanmakla birlikte sık sık Atta ile karşı karşıya geldi. Enerji tasarrufu modundaki Bremer, Davis’i kontrol etme görevini sık sık Kelly’ye devretti. Bununla birlikte, İngiliz oyuncu bu görevi gayet iyi yerine getirdi ve sadece Zaniolo'nun çılgın koşularından biraz zorlandı.

    • Reklam

  • ÖZÜNE İNEN MCKENNIE

    Orta sahada McKennie her zamanki gibi sağlam bir performans sergiledi; ilk yarıda Thuram’ın isabetsizliğini, ikinci yarıda ise Koopmeinersin tereddütlerini telafi etti. Sol kanatta Cambiaso yeniden canlılığını kazandı; son dönemdeki performanslarına kıyasla çok daha az dağınıktı. Spalletti’nin karakteristik pas-top oyununda Locatelli öne çıktı; sahadan sahaya sağlam ve güven veren bir liderlik sergiledi.

  • BOGA BUNDAN FAYDA SAĞLADI

    Hücum üçlüsü, artık gözden düşen David'in yerine Boga'nın kadroya alınmasından fayda sağladı. Ocak ayında transfer edilen oyuncu, 1-0'lık golü atmanın yanı sıra, maça sessiz bir başlangıç yaptıktan sonra giderek yükselişe geçti: Juventus'taki serüveninin gidişatını özetledi. Conceicao da iyi bir performans sergiledi, ancak Koopmeiners'ın tartışmalı bir ofsayt kararı nedeniyle ikinci golü atamadı. Onu öfkelendiren bu olay bir yana, minyon Portekizli oyuncu muhteşem hareketler de sergiledi. Ve ikinci golü kaçıran Miretti ile değiştirildiğinde, onun yokluğu hissedildi.

  • YILDIZ'IN NE KADAR BÜYÜK BİR KANIT

    Sonuç olarak, Spalletti yönetimindeki Juventus, not defterinde yüksek bir puan aldı. Tam olarak 10 değil, ama 10+1'lik bir takım gibi görünüyordu. Ve o "1" - gerçekten de eşsiz olan - Yıldız'dı; yeteneğini takım arkadaşlarının hizmetine sunan örnek bir performans sergiledi. Sol kanatta, "sahte 9" olarak merkezde değil, kanat 10 numarası olarak oynadı. Çapraz pozisyonundan, yaratıcılığı ve sürekliliğiyle yıkıcı bir etki yarattı. Asist üstüne asist. Dribbling üstüne dribbling. Koşular ve geri koşular. Kalite ve hatta nicelik. Kesinlikle siyah-beyazlı formayla sergilediği en iyi performanslarından biri.

  • "KISA BURUN" İYİ BİR İŞARETTİR

    Genç Türk yıldızın sürüklediği Juve, yoluna devam ediyor. Puan tablosunda yükselişe geçiyor ve hiç de önemsiz olmayan bir istatistiğin tadını çıkarıyor: Önceki yedi maçta (Galatasaray maçları dahil) 20 gol yedikten sonra, geçen hafta Pisa karşısında elde ettiği “gol yememe” başarısını ikiye katladı. Bu iyiye işaret. Ve Udinese'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet, eski ama her zaman geçerli olan "kısa burun" taktiğini hatırlatıyorsa, bu belki de daha da iyi bir işarettir. Spalletti için de öyle.

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0