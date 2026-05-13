Yıldız forvet Kylian Mbappé'ye yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte Alvaro Arbeloa, oyuncunun Real Madrid'e olan "bağlılığından" emin

Mbappé, son dönemde gösterdiği vasat performans ve kaçırdığı maçlar, özellikle de Barcelona ile oynanan son El Clásico'nun ardından mercek altına alındı. İspanyol medyasının bazı kesimleri, forvetin Madrid'e tam olarak odaklanmış olup olmadığını ya da şimdiden bu yazki milli takım maçlarını düşünmeye başlamış olup olmadığını sorguladı. Bu artan gerginlik, sosyal medyada eşi görülmemiş bir tepkiyle sonuçlandı ve milyonlarca kişinin imzaladığı "Mbappé Out" (Mbappé Dehçıl) başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Taraftarlar, Mbappé'nin hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışırken Sardunya'ya lüks bir tatile çıkmasının zamanlamasından dolayı öfkelendi.

Real Oviedo maçı öncesinde konuşan Arbeloa, durumu doğrudan ele aldı. "Bugünkü antrenmanı tamamlayabilecek mi göreceğiz. Dün antrenmanı tamamladı ve eğer oynayabilirse, kesinlikle sahada süre alacak ve kulübe olan bağlılığını göstermeye devam etme fırsatı bulacaktır," dedi teknik direktör. Mbappé'nin kulübe tam bir bağlılık gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Elbette, başka türlü düşünemem. Aksi takdirde, nerede olduğumu bilemezdim. Bu kulüp hepimiz için bir nimettir. Madrid'den uzak olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve oyuncularım ne kadar şanslı olduklarının farkında olmalılar."