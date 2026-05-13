Yıldız forvet Kylian Mbappé'ye yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte Alvaro Arbeloa, oyuncunun Real Madrid'e olan "bağlılığından" emin
Mbappe'nin forma giyme durumu ve bağlılığı sorgulanıyor
Mbappé, son dönemde gösterdiği vasat performans ve kaçırdığı maçlar, özellikle de Barcelona ile oynanan son El Clásico'nun ardından mercek altına alındı. İspanyol medyasının bazı kesimleri, forvetin Madrid'e tam olarak odaklanmış olup olmadığını ya da şimdiden bu yazki milli takım maçlarını düşünmeye başlamış olup olmadığını sorguladı. Bu artan gerginlik, sosyal medyada eşi görülmemiş bir tepkiyle sonuçlandı ve milyonlarca kişinin imzaladığı "Mbappé Out" (Mbappé Dehçıl) başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Taraftarlar, Mbappé'nin hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışırken Sardunya'ya lüks bir tatile çıkmasının zamanlamasından dolayı öfkelendi.
Real Oviedo maçı öncesinde konuşan Arbeloa, durumu doğrudan ele aldı. "Bugünkü antrenmanı tamamlayabilecek mi göreceğiz. Dün antrenmanı tamamladı ve eğer oynayabilirse, kesinlikle sahada süre alacak ve kulübe olan bağlılığını göstermeye devam etme fırsatı bulacaktır," dedi teknik direktör. Mbappé'nin kulübe tam bir bağlılık gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Elbette, başka türlü düşünemem. Aksi takdirde, nerede olduğumu bilemezdim. Bu kulüp hepimiz için bir nimettir. Madrid'den uzak olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve oyuncularım ne kadar şanslı olduklarının farkında olmalılar."
Dünya Kupası'nın dikkat dağınıklığıyla başa çıkmak
2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, bazı oyuncuların sakatlıktan kaçınmak için performanslarını kısıtladıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. Arbeloa, Mbappé dahil olmak üzere kadrosundaki hiçbir oyuncunun milli takımlar için güçlerini saklamak amacıyla sahada kendini geri tuttuğu yönündeki iddiaları hemen reddetti.
"Bana böyle bir şey olmadı ve umarım olmaz da. Oyunculara karşı çok dikkatli davrandım; vakaların %95'inde risk almamaya çalıştım, sakatlıktan dönen oyuncuların sürelerini kademeli olarak artırdım," diye açıkladı Arbeloa. Kulüp düzeyinde risklerin çok yüksek olduğunu ve bu nedenle rehavete yer olmadığını vurgulayan Arbeloa, "Kimsenin Dünya Kupası'nı düşündüğü için sert bir müdahale yapmaktan çekineceğini sanmıyorum. Bu üç maçta kanıtlamamız gereken çok şey var" dedi.
Arbeloa'nın yönetim felsefesi ve geleceği
Jose Mourinho’nun bu yaz geri döneceğine dair haberler ve La Liga’da şampiyonluk yarışından erken kopmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey’den elenmelerle damgalanan, kupa kazanamayan bir sezonun ortasında Arbeloa’nın konumu mercek altına alınmış durumda. Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında yaşanan son çatışma da ortaya koyduğu gibi, parçalanmış bir soyunma odasını yönetememesi, liderlik otoritesini daha da zayıflatmış durumda.
Arbeloa, medyadaki imajıyla ilgili olarak, "Aldığım kararlarla ilgili eleştirileri anlıyorum," dedi. "Çoğu zaman düşündüğümü söylüyorum, bazen de söylemem gerekeni söylüyorum. Ama oyuncularla ilişkilerim böyle; gençlik akademisinde de böyle yaptım. Bir teknik direktör, oyuncuları için bir kalkan olmalı. Onlarla birlikteyken, burada söylememem gereken şeyler söylüyorum. Her zaman saygılı bir şekilde. Zorlu davrandım, onları zorladım... Burada oyuncularımı savunma şeklimi değiştirmezdim." Geleceğine değinen Arbeloa, sözlerini şöyle bitirdi: "Soruları anlıyorum, ama lütfen maça odaklanma kararımına saygı gösterin. Lig sezonu bittiğinde bu soruları cevaplayabileceğim."
Carvajal'ın dışlanması ve İspanya milli takımı
Dani Carvajal'ın İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusuna değinen Arbeloa, bu kararı saygıyla karşıladı ancak şunları söyledi: "Saha içinde ve dışında yaptığı katkılar nedeniyle onu her zaman takımımda görmek isterim; milli takımda oynayamaması çok yazık." Mevcut kadroda Real Madrid'den hiçbir oyuncunun yer almamasına rağmen Arbeloa, kadroya desteğini sürdürdü ve oyuncularının "ne tür oyuncular olduklarını gösterdikleri bir sezon geçirdiklerini" belirtti.