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'Yildiz bir şampiyon' - Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, sakat No.10'un Alessandro Del Piero seviyesine ulaşacağına inanıyor
Yönetici, genç yıldızı geleceğin büyük ismi olmaya aday gösterdi
Trento Spor Festivali'nde sahnede konuşan Bianconeri'nin patronu, kulübün yetenekli 10 numarasını efsanevi selefi Del Piero ile aynı kategoride değerlendirdi. Türk forvet, Serie A sezonunun açılış haftasında Frosinone'a karşı oynanan maçta sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğini kırmasının ardından üç aya kadar sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaratıcılıkta takımın en önemli silahının yokluğu, sezona erken bir şampiyonluk yarışıyla başlama hedefindeki Torino ekibinin işini hemen zorlaştırdı.
- AFP
'Bunun için her türlü şansı var'
Genç yıldız adayının gerçekten de İtalyan Dünya Kupası kazananının izinden gidip gidemeyeceği doğrudan sorulduğunda, Carnevali onun adanmışlığını överken son bölgede daha kararlı olması gerektiğini vurguladı: "Yildiz bir şampiyon. Del Piero'nun seviyesine ulaşmak için hâlâ olgunlaşması gerekiyor ve bunu yapması için her türlü şansı var.
"O fedakâr bir oyuncu; artık hücum oyuncularının takım için fedakârlık yapması gerektiğini anladı. Ama elbette gol ve asist açısından da büyük rakamlar gerekiyor ve onun fark yaratma potansiyeli var."
Torino ekibi, aralıkta dönüş bekliyor
Takımın, genç oyuncunun yokluğunda yaratıcılık açısından gözle görülür şekilde eksik kaldığı ortamda Carnevali, onun ne kadar çok özlendiğini gizlemedi: "Onu çok özlüyoruz ve mümkün olan en kısa sürede dönmesini umuyoruz çünkü takımın gelişimine önemli bir katkı sağlayabileceğinden eminiz."
İkili arasındaki benzerliklere dair ilk kıvılcım, Eylül 2024'te Yildiz'in PSV Eindhoven'a karşı attığı müthiş açılış golüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihinin en genç golcüsü olarak Del Piero'yu geride bırakmasının ve ardından idolünün alametifarikası olan dil çıkarma sevincini taklit etmesinin ardından ortaya çıktı.
Sağlık ekibi, Luciano Spalletti'ye zorlu kış fikstürü öncesinde hücumdaki odak noktasını yeniden kazandırmak için oyuncunun aralık ayında sahalara dönmesini hedefliyor.
- Italy Photo Press
Güçten düşmüş devleri zorlu bir fikstür bekliyor
İtalyan devi, tılsımlı oyun kurucusundan yoksun şekilde Serie A'da yedinci sıradan çıkmaya çalışırken hücumda alternatif çözümler bulmak zorunda. Ligdeki sendeleyişleri, Avrupa'daki formlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor; Spalletti'nin ekibi, ilk maç gününde NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi aşamasında zirvede yer alıyor. 10 numarası olmadan bu acımasız keskinliği korumak, yılbaşı dönemi gelmeden önce sezonlarının gidişatını belirleyecek.
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