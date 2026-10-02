Genç yıldız adayının gerçekten de İtalyan Dünya Kupası kazananının izinden gidip gidemeyeceği doğrudan sorulduğunda, Carnevali onun adanmışlığını överken son bölgede daha kararlı olması gerektiğini vurguladı: "Yildiz bir şampiyon. Del Piero'nun seviyesine ulaşmak için hâlâ olgunlaşması gerekiyor ve bunu yapması için her türlü şansı var.

"O fedakâr bir oyuncu; artık hücum oyuncularının takım için fedakârlık yapması gerektiğini anladı. Ama elbette gol ve asist açısından da büyük rakamlar gerekiyor ve onun fark yaratma potansiyeli var."