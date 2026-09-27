Mancini yönetiminde ikinci dönemine başlayan ve İtalyan futbolunun son üç Dünya Kupası turnuvasını kaçırmasının yarattığı hayal kırıklığının ardından ülke futbolunun gururunu yeniden tesis etmeye çalışan İtalya Milli Takımı köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu acı seri, Mancini'nin de elemelerde takımın başında olduğu 2022 Katar edisyonunu da içeriyordu. Bu hayal kırıklığına rağmen teknik adam, İtalya'yı Euro 2020'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyarak milli takımda etkileyici bir miras bıraktı.

Tonali, "Şu anda önemli olan tepki vermek ve bunu birkaç gün içinde yapabiliriz. Grup çok sağlıklı, çok sayıda genç oyuncu var. Her şeye hemen sahip olmak zor, yıldız oyuncumuz yok" dedi. Eski AC Milan oyuncusu, bu genç kadronun özelliklerinin, aralarında daha güçlü bir bağ kurulduğunda er ya da geç ortaya çıkacağında ısrarcı. "Zaman var, birlikte zaman geçirmeli, birlikte çalışmalı ve birlikte keyif almalıyız. Sağlıklı, güçlü adamlarız. Zamanla özelliklerimiz ortaya çıkacak."