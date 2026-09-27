AFP
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‘Yıldız bir oyuncumuz yok!’: Sandro Tonali, İtalya yenilgisinin ardından sabır çağrısı yaptı ve Tottenham benzetmesini reddetti
Belçika yenilgisinin ardından dürüst değerlendirme
İtalya Milli Takımı'nın etrafındaki hava, Stadio Olimpico'daki etkisiz performansın ardından ciddi darbe aldı. Roma'daki taraftarlar, Azzurri'nin cuma günü Belçika'ya yenilmesinin ardından son düdüğü ıslıklarla karşılayarak tepkilerini net şekilde ortaya koydu. Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maç öncesinde konuşan Tonali, bir önceki turda sahasında Fransa'ya 1-0 kaybederek kendi darbesini alan Türkiye karşısındaki mücadele öncesi durumun gerçekliğinden kaçmadı ve son günlerde kampı saran kasvetli havayı kabul etti.
Tonali, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bence çok sayıda insan hayal kırıklığına uğradı. Dürüst olmalı ve bu yenilginin neler getirdiğini konuşmalıyız; taraftarların ıslıklarından soyunma odasındaki üzgün yüzlere kadar" dedi. Orta saha oyuncusu, sahadaki performans seviyesi göz önüne alındığında eleştirilerin tamamen haklı olduğunu kabul etti. "Ama bunu kabul etmek zorundasınız, çünkü maç olumlu değildi ve kaybetmeyi hak ettik" diye ekledi ve kadro içinde sorumluluk almanın önemini vurguladı.
- AFP
Geçiş sürecindeki bir kadro
Mancini yönetiminde ikinci dönemine başlayan ve İtalyan futbolunun son üç Dünya Kupası turnuvasını kaçırmasının yarattığı hayal kırıklığının ardından ülke futbolunun gururunu yeniden tesis etmeye çalışan İtalya Milli Takımı köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu acı seri, Mancini'nin de elemelerde takımın başında olduğu 2022 Katar edisyonunu da içeriyordu. Bu hayal kırıklığına rağmen teknik adam, İtalya'yı Euro 2020'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyarak milli takımda etkileyici bir miras bıraktı.
Tonali, "Şu anda önemli olan tepki vermek ve bunu birkaç gün içinde yapabiliriz. Grup çok sağlıklı, çok sayıda genç oyuncu var. Her şeye hemen sahip olmak zor, yıldız oyuncumuz yok" dedi. Eski AC Milan oyuncusu, bu genç kadronun özelliklerinin, aralarında daha güçlü bir bağ kurulduğunda er ya da geç ortaya çıkacağında ısrarcı. "Zaman var, birlikte zaman geçirmeli, birlikte çalışmalı ve birlikte keyif almalıyız. Sağlıklı, güçlü adamlarız. Zamanla özelliklerimiz ortaya çıkacak."
Kuzey Londra'da zıt kaderler
Tonali için 2026-27 sezonunun başlangıcı hem kulüp hem de milli takım cephesinde zorlu geçti. Orta sahanın Newcastle United'dan yaz döneminde 100 milyon sterlinlik yüksek profilli transferinin ardından Tottenham, ilk beş maçında topladığı yalnızca iki puanla şu anda Premier League tablosunun son sırasında yer alıyor.
Londra ekibindeki kötü gidişata rağmen 26 yaşındaki oyuncu, Premier League temsilcisinin izlediği yöne ilişkin iyimserliğini koruyor. Kulüp düzeyindeki temel performansların, mevcut sonuçların gösterdiğinden daha fazla umut verdiğini de hızlıca vurguladı. Kulüpteki durumunu değerlendirirken, "Futbol çok garip. On gün içinde her şey negatiften pozitife dönebilir. Tottenham'da sonuçlar açısından an negatif ama oynadığımız futbol açısından pozitif" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kulüp ve milli takım sıkıntılarını birbirinden ayırmak
Devam eden milli ara sona erip kulüp futbolu yeniden başladığında Tottenham için işler hiç de kolaylaşmayacak. Spurs, 10 Ekim'de Manchester United ile karşılaşmak için Old Trafford'a gideceği zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Ardından 19 Ekim'de Coventry City'yi ağırlayacak ve 24 Ekim'de Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e yapacağı deplasmanla bu zorlu dönemi tamamlayacak.
Tonali, Spurs'taki hayatıyla ilgili, "İyi oynuyoruz, pozisyonlar üretiyoruz ve futbolda gol atamazsanız kaybedersiniz ama bitmiş değiliz. Hayattayız, pozitifiz" dedi. "Burada milli takımda ise durum farklı: Çok yeni ve genç bir grup, hiç birlikte oynamamış bir grup. Sadece zamana ihtiyacımız var."
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