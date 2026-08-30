Yasser Al Mishal, yedi yıllık görev süresinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığından ayrıldı; ancak ayrılmadan önce deneyimini mercek altına almayı tercih ederek millî takımın bilançosu, ayrılma nedenleri, federasyonun mali durumu ve yeni yönetimle ilişkisi hakkında konuştu. Aynı zamanda görevlerden uzak bir şekilde Suudi futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı.
Çeviri:
Yılda bir milyar riyal: Al-Mishal geleceğini açıkladı ve Al-Ruzaiza'yı en büyük meydan okumayla karşı karşıya bıraktı
Ayrılık nedenleri
Mishal, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki sonucunun görevinden ayrılmasına yol açan başlıca nedenlerden biri olduğunu vurgulayarak, 2022 Dünya Kupası'nda elde edilenin ötesine geçmeyi hedeflediğini ancak turnuvanın sona ermesinin ardından bu hedefe ulaşılamadığını gördüğünü açıkladı.
Pazar günü düzenlediği ve Al Sharq Al Awsat'ın aktardığı basın toplantısında şunları söyledi: "Kendime her zaman 2026 Dünya Kupası'nın 2022'de elde edilenin ötesine geçmesi gerektiğini söylüyordum. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından hedefe ulaşılamadığını gördüm ve bu yüzden yeni bir kanın gelmesini tercih ettim. Millî takımın Dünya Kupası'ndaki sonucu, görevi bırakmamın başlıca nedenlerinden biriydi."
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Yeni yönetimin en büyük sınavı
Yeni yönetimi bekleyen başlıca zorluklara değinen Misehal, spor kamuoyunun büyük ölçüde A Milli Takım'ın sonuçlarına odaklandığını belirtti.
Şöyle konuştu: "Kesinlikle en büyük zorluk, spor kamuoyunun A Milli Takım'ın sonuçlarına bakması. Biz başladığımızda sıralamamız 70'ti, bugün 58'e ulaştık ve Körfez'de birinci sıradayız."
Bunun yeterli olmadığını vurgulayan Misehal, "Çünkü hedefimiz her zaman en üst seviyeler" ifadelerini kullandı; yeni yönetimin çabalarını katlayarak sürdüreceğine olan güvenini dile getirirken aynı zamanda sabır ve destek talebinde bulundu.
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Yeni yönetim için tavsiye yok
Bedr el-Reziza ile iletişimine gelince, el-Mishal yeni başkanın adaylığı düşünmeye başladığı sırada kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı ve konuyu kişisel bir rekabet olarak ele almadığını vurguladı.
Şunları söyledi: "Kardeşim Bedr, adaylığı düşündüğünde benimle iletişime geçti, birden fazla aday vardı ve aksine ben onları teşvik ettim ve destekledim; çünkü bu yolculuğu tamamlayacak birinin gelmesini diliyorum, spor kurumunda olması gereken de budur."
El-Mishal, yeni yönetim kuruluna belirli tavsiyeler sunduğunu yalanladı ve yönetimlerin işlerini uygun şekilde yaptığını vurguladı.
milyar riyal yıllık
El-Mishal, federasyonun bütçesinin yıllık yaklaşık bir milyar riyal olduğunu açıklarken, bu bütçenin onaylı bir mekanizma çerçevesinde aylık olarak harcandığını belirtti ve şu anda federasyonun karşı karşıya olduğu herhangi bir mali zorluk görmediğini ifade etti.
Şöyle konuştu: "Bütçe yıllık yaklaşık bir milyar riyal ve harcaması aylık ve onaylı bir şekilde yapılıyor, bir mekanizma çerçevesinde çalışıyoruz. Bu nedenle bu cömert destek sayesinde, Allah'a şükür, herhangi bir mali zorluk bulunmuyor."
Federasyonun mali tablolarının yıllık olarak yayımlandığını ve bunlar üzerinde yeminli mali müşavir tarafından herhangi bir gözlem bulunmadığını da ekledi; bütçenin mevcut ve onaylı olduğunu, önceki yönetimin ise gelecekteki yükümlülükleri karşılamaya yetecek bir meblağ bırakarak görevinden ayrıldığını vurguladı.
Bu mali durumun, Suudi sporunun liderlikten aldığı desteğin yanı sıra özel sektörün katkılarından kaynaklandığına dikkat çekti.
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"Futbolla ilişkim mevkilerle ilgili değil"
Federasyon başkanlığından ayrıldıktan sonraki geleceğiyle ilgili konuşan El-Mishal, Suudi futbolundan uzaklaşmayacağını vurgulayarak oyunla olan ilişkisinin bir makam elde etmeye bağlı olmadığının altını çizdi. Şunları söyledi: "Futbola hizmet etmeye devam edeceğim, beni ona bağlayan bir makam değil, işime ve görev aldığım komitelerde çalışmaya devam ediyorum, yedi yıllık tecrübemi herkesin hizmetine sunacağım." El-Mishal, Bedr el-Rezizaa'nın federasyon başkanı olarak seçilmesinin duyurulmasının ardından yeni yönetime bir veda mesajı göndermiş, geride kalan yedi yılın Suudi sporuna hizmet için ortaklaşa bir çalışmaya sahne olduğunu ve elde edilen her başarının herkesin çabalarının birleşmesinin sonucu olduğunu vurgulamıştı.
Ayrıca federasyonun dünya genelindeki futbol federasyonlarıyla geniş bir ilişki ağına sahip olduğunu açıklayarak, federasyonun 200'den fazla federasyonla ilişki içinde olduğunu ve bu federasyonların başkanları ile genel sekreterlerinin isimlerini de kapsayacak şekilde verilerinin sürekli olarak güncellendiğini belirtti.
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