El-Mishal, federasyonun bütçesinin yıllık yaklaşık bir milyar riyal olduğunu açıklarken, bu bütçenin onaylı bir mekanizma çerçevesinde aylık olarak harcandığını belirtti ve şu anda federasyonun karşı karşıya olduğu herhangi bir mali zorluk görmediğini ifade etti.

Şöyle konuştu: "Bütçe yıllık yaklaşık bir milyar riyal ve harcaması aylık ve onaylı bir şekilde yapılıyor, bir mekanizma çerçevesinde çalışıyoruz. Bu nedenle bu cömert destek sayesinde, Allah'a şükür, herhangi bir mali zorluk bulunmuyor."

Federasyonun mali tablolarının yıllık olarak yayımlandığını ve bunlar üzerinde yeminli mali müşavir tarafından herhangi bir gözlem bulunmadığını da ekledi; bütçenin mevcut ve onaylı olduğunu, önceki yönetimin ise gelecekteki yükümlülükleri karşılamaya yetecek bir meblağ bırakarak görevinden ayrıldığını vurguladı.

Bu mali durumun, Suudi sporunun liderlikten aldığı desteğin yanı sıra özel sektörün katkılarından kaynaklandığına dikkat çekti.

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