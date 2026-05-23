Yılda 15 milyon euro tasarruf edilmesi hedefleniyor! FC Bayern'de büyük bir transfer bombası patlayabilir

2025 ilkbaharında geçirdiği çapraz bağ yırtılmasından bu yana Davies, uzun süre formda kalmakta zorlanıyor. Birçok kez kas sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Şu anda da uyluk sakatlığı nedeniyle yine kenarda kalmak zorunda ve Cumartesi akşamı Berlin’de VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalini kaçıracak. Yaz aylarında Kanada ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı ise henüz belirsiz. Bu kararın FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından verileceği söyleniyor.

Ritim eksikliği nedeniyle, Davies'in son aylardaki performansı önceki yıllardaki kadar olağanüstü değil. Bu nedenle, baş antrenör Vincent Kompany'nin birkaç hafta önce Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinin önemli ilk maçında onu ilk on birde sahaya sürmesi oldukça sürpriz oldu. Ancak Davies, PSG'nin süperstarları Achraf Hakimi ve Desire Doue karşısında iyi bir performans sergiledi, ancak kendi ceza sahasında yaptığı talihsiz el hareketi tartışmalı bir penaltıya yol açarak şanssız bir oyuncu haline geldi.

Davies, Ocak 2019'dan beri Almanya'nın rekor şampiyonu için oynuyor ve burada yetenekli bir sol kanat oyuncusundan hızla dünyanın en iyi sol beklerinden birine dönüştü. FC ile aralarında yedi Almanya şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan birçok başarıya imza attı.