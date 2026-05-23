Kicker dergisi, Davies'in "satışa çıkabilecek bir aday" olduğunu yazıyor. Son aylarda yaşanan yüksek maaş ve sayısız sakatlık sorunu göz önüne alındığında, Säbener Straße'de fiyat-performans dengesi konusu gündeme geliyor. Bu nedenle, habere göre kulüp yetkilileri, Kanadalı oyuncuyu sözleşmesini uzatmasından sadece bir buçuk yıl sonra takımdan göndermek "fikrini değerlendiriyor".
Yılda 15 milyon euro tasarruf edilmesi hedefleniyor! FC Bayern'de büyük bir transfer bombası patlayabilir
Bununla birlikte, bu kolay bir iş olmayacak gibi görünüyor. Zira Davies, Şubat ayında imzalanan sözleşme uzatmasıyla Münih’te 2025’ten sonra da uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor.
Medya haberlerine göre Davies, yıllık 15 milyon avroya yakın bir maaş alıyor ve bu da onu Bayern'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapıyor. Kulüp yöneticileri, bu maaş ve mevcut sakatlık sorunları göz önüne alındığında, Kanadalı milli oyuncu için bir alıcı bulmanın "zor hatta imkansız" olacağının farkında.
Alphonso Davies, Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağından endişeli
2025 ilkbaharında geçirdiği çapraz bağ yırtılmasından bu yana Davies, uzun süre formda kalmakta zorlanıyor. Birçok kez kas sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Şu anda da uyluk sakatlığı nedeniyle yine kenarda kalmak zorunda ve Cumartesi akşamı Berlin’de VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalini kaçıracak. Yaz aylarında Kanada ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı ise henüz belirsiz. Bu kararın FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından verileceği söyleniyor.
Ritim eksikliği nedeniyle, Davies'in son aylardaki performansı önceki yıllardaki kadar olağanüstü değil. Bu nedenle, baş antrenör Vincent Kompany'nin birkaç hafta önce Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinin önemli ilk maçında onu ilk on birde sahaya sürmesi oldukça sürpriz oldu. Ancak Davies, PSG'nin süperstarları Achraf Hakimi ve Desire Doue karşısında iyi bir performans sergiledi, ancak kendi ceza sahasında yaptığı talihsiz el hareketi tartışmalı bir penaltıya yol açarak şanssız bir oyuncu haline geldi.
Davies, Ocak 2019'dan beri Almanya'nın rekor şampiyonu için oynuyor ve burada yetenekli bir sol kanat oyuncusundan hızla dünyanın en iyi sol beklerinden birine dönüştü. FC ile aralarında yedi Almanya şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan birçok başarıya imza attı.
Alphonso Davies'in bu sezon FC Bayern'deki istatistikleri
Oynama süresi 90 dakikadan fazla süre alan maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 23 2 1 5 1