Yılda 120 milyon avro! Real Madrid, "futbol tarihinin en önemli transferini" gerçekleştirdi

Her neyse: Haftalardır "Los Blancos" etrafında heyecan hakim ve Çarşamba günü Başkan Perez büyük haberler dizisine devam etti. Real, ekipman tedarikçisi adidas ile zaten uzun süredir devam eden ortaklığını en az 2034 yılına kadar uzattı. "as" gazetesine göre, Madrid ekibi bu anlaşma sayesinde yılda 120 milyon euro kazanacak.

Perez, ardından ilgili basın açıklamasında bunun "futbol tarihinin en önemli anlaşması" olduğunu söyledi. Adidas ile olan ortaklık, kulübe son otuz yılda "en harika" dönemlerden birini yaşatmış. Adidas CEO'su Björn Gulden de "spordaki en uzun ve en başarılı ortaklıklardan biri" olduğunu ve bu başarı öyküsünün bir parçası olmaya devam etmekten "son derece gurur duyduğunu" belirtti.

Real Madrid, ana sponsoru Emirates ile de yakın zamanda 2031 yılına kadar sözleşmesini uzattı ve bu anlaşmadan da krallara layık bir ücret alacak. As'a göre, yeni anlaşma ile sponsorluk gelirleri 70-80 milyon avrodan 100 milyon avroya çıkacak. Emirates, gelecekte Madrid ekibinin basketbol bölümünün de ana sponsoru olacak.