Buna rağmen, Jude Bellingham'ın arkasında orta sahada Silva ve Federico Valverde ikilisine güvenmek genel olarak iyi bir çözüm olmadı; zira takımın Aurélien Tchouaméni benzeri, sahanın derinliğini kapatabilecek (6 numara mevkisi) daha yetenekli bir oyuncuya ihtiyacı var.

Ancak Rayo Vallecano, bu savunma boşluğunu değerlendirme fırsatını kendine tanımadı; oyuncuları Real Madrid'in hücumcuları karşısında adeta hata yapmakta yarıştı ve Kraliyet takımı ilk 17 dakikada iki gol kaydetmeyi başardı.

Real Madrid'in golleri, gerek Kylian Mbappé'nin attığı ilk gole yol açan penaltının yapılmasında, gerekse Álvaro Carreras'ın ikinci golünü hazırlayan hatalı pasta, saf bireysel hatalardan geldi.

Real Madrid ilk 17 dakikada iki gol öne geçtiğinde, karşısındaki herhangi bir takımın geri dönmesi zordur; bunu Rayo Vallecano da fark etti ve gol atmaya çalışmak yerine daha fazla gol yememek için savunmaya çekildi, ancak bunda da başarılı olamadı.