Real Madrid'in eline gelince, Araplar eskiden kişinin bir işi başkasını beklemeden bizzat kendisinin yapmasını anlatmak için "Kendi elimle, Amr'ın eliyle değil" sözünü kullanırdı; oysa bu, Kraliyet ekibinin son iki maçta gösteremediği bir şeydi.
Kraliyet ekibi bu geceki maçta Rayo Vallecano'nun düştüğü hatalardan açıkça faydalandı; kendi bariz hatalarına rağmen. Bu, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında yaşananın aynısıydı.
Mourinho, Inter maçına da yanlış başladı; orta sahada Arnold'un yanında Valverde'ye güvendi ve bu, İtalyan ekibine büyük bir üstünlük sağladı, ancak Inter oyuncularının saf hataları yüzünden bu üstünlüğü kendi eliyle kaybetti.
İlk gol, Inter Milan savunmacısı Aurel Bisseck'in saf bir hatasından geldi; tehlikeli bir bölgede topu kaybetti, Brahim Diaz durumu değerlendirerek Kylian Mbappe'ye ilk golü hazırladı.
Ardından kaleci Josep Martinez daha da saf bir hata yaptı; Federico Valverde'yi çalımlamaya çalıştı, ancak topu Real Madrid oyuncusunun önünde kaybetti ve top doğrudan filelere giderek ikinci golü getirdi.
Inter'in ikinci yarıda bir gol atıp beraberliğe yaklaştığı doğru, ancak tıpkı Rayo Vallecano'da olduğu gibi, kendi kendini düşürdüğü mağlubiyetten dönmeyi başaramadı.