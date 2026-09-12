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Yılanlar'dan Rayo Vallecano'ya: Real Madrid'i çıkmaz kuyudan çıkaran "Amr'ın eli"

FEATURES
Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
A. Guler
İspanya
Portekiz
Türkiye

Kraliyet ekibi La Liga'da galibiyete döndü

Real Madrid, İspanya Ligi'nin geçtiğimiz haftasında Real Betis karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle yaşadığı şoku, Rayo Vallecano kapısından atlatmayı başardı.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiği maçtan 4-1 galip ayrıldı.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sihirbazın dönüşü

    Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, karşılaşmaya Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Inter Milan'a karşı çıkardığı kadroya benzer bir on birle, iki köklü değişiklikle başladı.

    Mourinho, sağ kanat mevkiinde Türk oyuncu Arda Güler yerine Fildişili oyuncusu Yan Diomande'yi sahaya sürerken, orta sahada Alexander-Arnold yerine Portekizli Bernardo Silva'ya görev verdi.

    Bernardo'nun orta sahada yeniden yer alması Real Madrid'e büyük bir akıcılık kazandırdı; topu ilk ve ikinci bölgeden çıkarıp kaleye kadar taşıma noktasında takım arkadaşları için adeta sihirli bir çözümdü.

    Portekizli yıldızın doğrudan bir gol ya da asist kaydetmediği doğru, ancak Real Madrid'in oyundan çıkmadan önce attığı tüm gollerde başından itibaren onun imzası vardı.

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  • "Vallecas"ın günahı

    Buna rağmen, Jude Bellingham'ın arkasında orta sahada Silva ve Federico Valverde ikilisine güvenmek genel olarak iyi bir çözüm olmadı; zira takımın Aurélien Tchouaméni benzeri, sahanın derinliğini kapatabilecek (6 numara mevkisi) daha yetenekli bir oyuncuya ihtiyacı var.

    Ancak Rayo Vallecano, bu savunma boşluğunu değerlendirme fırsatını kendine tanımadı; oyuncuları Real Madrid'in hücumcuları karşısında adeta hata yapmakta yarıştı ve Kraliyet takımı ilk 17 dakikada iki gol kaydetmeyi başardı.

    Real Madrid'in golleri, gerek Kylian Mbappé'nin attığı ilk gole yol açan penaltının yapılmasında, gerekse Álvaro Carreras'ın ikinci golünü hazırlayan hatalı pasta, saf bireysel hatalardan geldi.

    Real Madrid ilk 17 dakikada iki gol öne geçtiğinde, karşısındaki herhangi bir takımın geri dönmesi zordur; bunu Rayo Vallecano da fark etti ve gol atmaya çalışmak yerine daha fazla gol yememek için savunmaya çekildi, ancak bunda da başarılı olamadı.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'nun günahı

    Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte Mourinho, maçın bittiğini hissetti ve Valverde'nin yerine Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı oyuna sürmeye karar verdi; bu değişikliğin ardından Real Madrid orta sahayı tamamen kaybetti.

    Rayo Vallecano oyuncuları ve teknik direktörleri Iñigo Pérez, sahalarından çıkma cesaretini gösterdiler; Real Madrid'in aşırı derecede geri çekilmesi, topu sık sık kaybetmesi ve sahanın ikinci üçlük bölgesinden çıkamaması da onlara bu konuda yardımcı oldu.

    Konuk takım, Real Madrid'in savunma derinliğindeki bariz açığı değerlendirdi ve kraliyet ekibinin kalesine şutlar göndermeye başladı; Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın parlak performansı olmasaydı birden fazla gol atarlardı.

    Portekizli teknik direktör durumu telafi etmeye çalıştı ve Bernardo Silva'nın yerine Tchouaméni'yi savunmada oynatarak derinlikteki açığı kapatmaya çalıştı; ancak bu değişikliğin, topu kontrol edebilen ve takımının oyuncularının ayakları arasında topu daha uzun süre tutabilen son unsurunu kaybetmek anlamına geleceğini biliyordu.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Çözüm Güler'de

    Bunun için hemen ardından şu değişiklik geldi: Diomande'nin yerine Arda Güler oyuna dahil edildi ve bu, oyunun akışını tamamen değiştirmeye yardımcı oldu.

    Saha Courtois'nın kalesine doğru eğilimliyken, topu yeniden Real Madrid oyuncularının ayaklarına döndüren ve oyunun temposunu mümkün olan en iyi şekilde kontrol eden Türk oyuncu sayesinde denge geri geldi.

    Arda Güler büyüsünü sahaya yaydı; penaltı kazanmaya çok yaklaştı, ardından Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin kaydettiği dördüncü golü hazırladı.

    Güler'in, Real Betis karşısında düştüğü tuzağa düşmeye çok yaklaşmışken Real Madrid'i elinden tutup güvenli limana taşıyan oyuncu olduğunu söylemek mümkün.

  • Amr'ın elinde, Madrid'in değil

    Real Madrid'in eline gelince, Araplar eskiden kişinin bir işi başkasını beklemeden bizzat kendisinin yapmasını anlatmak için "Kendi elimle, Amr'ın eliyle değil" sözünü kullanırdı; oysa bu, Kraliyet ekibinin son iki maçta gösteremediği bir şeydi.

    Kraliyet ekibi bu geceki maçta Rayo Vallecano'nun düştüğü hatalardan açıkça faydalandı; kendi bariz hatalarına rağmen. Bu, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında yaşananın aynısıydı.

    Mourinho, Inter maçına da yanlış başladı; orta sahada Arnold'un yanında Valverde'ye güvendi ve bu, İtalyan ekibine büyük bir üstünlük sağladı, ancak Inter oyuncularının saf hataları yüzünden bu üstünlüğü kendi eliyle kaybetti.

    İlk gol, Inter Milan savunmacısı Aurel Bisseck'in saf bir hatasından geldi; tehlikeli bir bölgede topu kaybetti, Brahim Diaz durumu değerlendirerek Kylian Mbappe'ye ilk golü hazırladı.

    Ardından kaleci Josep Martinez daha da saf bir hata yaptı; Federico Valverde'yi çalımlamaya çalıştı, ancak topu Real Madrid oyuncusunun önünde kaybetti ve top doğrudan filelere giderek ikinci golü getirdi.

    Inter'in ikinci yarıda bir gol atıp beraberliğe yaklaştığı doğru, ancak tıpkı Rayo Vallecano'da olduğu gibi, kendi kendini düşürdüğü mağlubiyetten dönmeyi başaramadı.

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