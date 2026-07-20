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‘Yıkılmış ve öfkeli’ - Kylian Mbappé, Real Madrid’de Cristiano Ronaldo’nun izinden gitmeye can atarken, bir başka Fransız oyuncu ise Jose Mourinho ile olan ilgi çekici bağlantı hakkında değerlendirmede bulunuyor
Mbappé henüz Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanamadı
FIFA’nın Kuzey Amerika’da düzenlenen en önemli turnuvasının son aşamalarına girerken, Mbappé, parlak kariyerinde ikinci dünya şampiyonluğunu ve ilk Ballon d’Or ödülünü kazanmak için ciddi bir aday olarak görünüyordu. Ancak bu hayaller, yarı final aşamasında İspanya karşısında suya düştü.
Real Madrid’in 2025-26 sezonunda hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli kupaları kaçırmasıyla Mbappé, yıldızlarla dolu Altın Top sıralamasında üst sıralara tırmanmak için uluslararası bir zafer kazanmaya ihtiyaç duyuyordu. Görünüşe göre bu ödülü en az 12 ay daha kaçıracak gibi görünüyor.
2027 yılı, kanıtlanmış bir şampiyon olan Jose Mourinho’nun Santiago Bernabéu’da teknik direktörlük görevini devralmasıyla birlikte, Mbappé’nin parlak madalya koleksiyonunun tamamlandığı yıl olabilir. Mbappé, “Özel Adam”ın, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısızlık serisini sona erdirmesine yardımcı olmasını umuyor; zira eski takımı Paris Saint-Germain’in arka arkaya kazandığı zaferler, bu alandaki hayal kırıklığını daha da artırmış durumda.
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Mbappe, Avrupa kupası kazanma arzusunu gidermek için ne kadar çaresiz?
Mbappé’nin gelecek sezon kıtasal başarı arzusunu gidermek için ne kadar istekli olacağı sorulduğunda, Betinia ile işbirliği içinde konuşan vatandaşı Aliadiere, GOAL’a şunları söyledi: “%100. Bence bu arzu içinden gelecektir; yıkılmış olacaktır çünkü kariyerinde bir adım atarsın, goller atarsın, tüm bunları yaparsın ve her şey hallolur, para kazanılır, ama bunun bir anlamı olmasını istersin.
“Madrid’e transfer olup orada bir tanrı gibi olmak ve bir kupa kazanmak, Cristiano Ronaldo’nun yaptığı gibi Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istersiniz. Bu yüzden çok üzülecek, öfkelenecek ve şöyle diyecek: ‘Madrid’de oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum ve umarım bu yıl harika bir sezon geçiririz, La Liga’yı kazanırız ve Şampiyonlar Ligi’nde zirvede bitiririz; çünkü bu, Real Madrid’in her zaman güçlü olduğu bir turnuva olduğu aşikar.’
“Eminim ki o sezona ateşli bir başlangıç yapmak ve Madrid’i zafere taşımak için çok heyecanlı olacaktır.”
Madrid’de Mbappé ve Mourinho’nun buluşması heyecan vaat ediyor
Portekizli teknik direktör Mourinho, La Liga devi Real Madrid’in başına ikinci kez geçmeye hazırlanırken, İspanya’nın başkentinde her halükarda heyecan dolu anlar yaşanacağı kesin gibi görünüyor. Mourinho, Mbappé, Vinicius Júnior ve Jude Bellingham gibi güçlü karakterlere ve kişiliklere sahip oyuncularla çalışacak.
Bu spor dizisinin nasıl bir hal alacağı sorulduğunda, eski Arsenal “Invincible” oyuncusu Aliadiere şunları ekledi: “Kylian’ı şahsen tanımıyorum, sadece herkesin gördüklerini görüyorum. Ancak onu analiz ettiğim kadarıyla, ne kadar iyi olduğunu biliyor.
“Futbolda çok şey başardı ve biraz kibirli bir tarafı var. Biraz egosu var, Jose Mourinho’nun da öyle. Yani durum her iki yönde de gelişebilir. İşler iyi başlarsa, takımlar kazanırsa, her şey yolunda giderse, muhteşem bir sezon olabilir. Eğer öyle olmazsa, kötü bir başlangıç yaparsa ve sonuçlar gelmezse, evet, bu biraz felakete dönüşebilir.
“Mourinho’nun Manchester United’daki dönemini hatırlıyorum; Paul Pogba ile başa çıkamamıştı ve o dönemde Paul Pogba Avrupa’nın en büyük isimlerinden biriydi, ama işler bir türlü yolunda gitmiyordu. Bu yüzden, bu ikilinin hemen aralarındaki sorunları çözüp, iyi geçinmeleri, işleri yoluna koymaları ve takımı coşturmaları gerektiğine eminim. Aksi takdirde, bu bir felakete dönüşebilir.”
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Mbappé, Fransa formasıyla Dünya Kupası gol rekoruna imza attı
Real Madrid, 2026-27 La Liga şampiyonluk yarışında El Clásico rakibi Barcelona’yı geride bırakmayı hedeflerken, 16. Avrupa Kupası’nı kazanmak için PSG’yi durdurması gerekiyor. Mbappé, bu iki hedefte de öncü bir rol üstlenecek.
103 maçta Blancos formasıyla 86 gol atan Mbappé, Fransa milli takımıyla daha fazla kupa kazanamamanın yarattığı bariz hayal kırıklığına rağmen, Dünya Kupası'ndaki başarılarından moral bulmuş durumda. Bu turnuvada Lionel Messi'yi geride bırakarak tarih yazan Mbappé, aynı sayıda maçta toplam 22 gol atarak ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
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