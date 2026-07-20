FIFA’nın Kuzey Amerika’da düzenlenen en önemli turnuvasının son aşamalarına girerken, Mbappé, parlak kariyerinde ikinci dünya şampiyonluğunu ve ilk Ballon d’Or ödülünü kazanmak için ciddi bir aday olarak görünüyordu. Ancak bu hayaller, yarı final aşamasında İspanya karşısında suya düştü.

Real Madrid’in 2025-26 sezonunda hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli kupaları kaçırmasıyla Mbappé, yıldızlarla dolu Altın Top sıralamasında üst sıralara tırmanmak için uluslararası bir zafer kazanmaya ihtiyaç duyuyordu. Görünüşe göre bu ödülü en az 12 ay daha kaçıracak gibi görünüyor.

2027 yılı, kanıtlanmış bir şampiyon olan Jose Mourinho’nun Santiago Bernabéu’da teknik direktörlük görevini devralmasıyla birlikte, Mbappé’nin parlak madalya koleksiyonunun tamamlandığı yıl olabilir. Mbappé, “Özel Adam”ın, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısızlık serisini sona erdirmesine yardımcı olmasını umuyor; zira eski takımı Paris Saint-Germain’in arka arkaya kazandığı zaferler, bu alandaki hayal kırıklığını daha da artırmış durumda.