AFP
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‘Yıkılmış’: Ian Wright’tan, Mikel Arteta’nın acımasız oyuncu değişikliğinin ardından Arsenal yıldızı Eberechi Eze’ye ürpertici uyarı
City Ground'da oyundan alındı
Eze, Arsenal'ın Forest deplasmanındaki galibiyetinde devre arasında oyundan alınarak hayal kırıklığı yaşadı. Orta saha oyuncusu, bu sezon Premier League'de ilk kez City Ground'da ilk 11'de sahaya çıktı.
Ancak teknik direktör Arteta, 60 milyon sterlinlik transferi devre arasında oyundan çıkarmayı tercih etti. Yerine giren Noni Madueke, 80. dakikada galibiyet golünü atarak hemen etkisini gösterdi ve takımına üç puanı getirdi.
Arsenal efsanesi Wright, erken oyundan alınmasının eski Crystal Palace oyun kurucusunu derinden etkileyeceğini düşünüyor. Wright, İngiltere millî takım oyuncusunun sezonun geri kalanında Arteta'nın ilk 11'inde düzenli bir yer edinmekte zorlanabileceği endişesini dile getirdi.
- Getty Images Sport
Wright'tan çok sert değerlendirme
Eski Arsenal forveti Wright, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Eze'nin erken oyundan alınmasını ve takımdaki mevcut konumunu açık sözlülükle değerlendirdi. Orta saha oyuncusunun oyundan alınmasını beklediğini, ancak bunun devre arasında gerçekleşeceğini düşünmediğini itiraf etti.
Wright, "Şu anda onun için çok zor. İlk yarıya bakınca oyundan alınacağını düşünmeye başladık. Ama devre arasında olacağını düşünmemiştim. Yıkılmış olmalı," dedi.
Yeni bir rolde zorlanıyor
Eze, Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunda Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu. Ancak takımın bu başarılarına rağmen bireysel performansı son aylarda beklentilerin altında kaldı.
Wright, oyun kurucunun yaşadığı sıkıntılarda sahadaki taktiksel konumunun payı olabileceğini açıkladı. Eski Palace yıldızı merkezde oynadığında en iyi performansını sergiliyor, ancak Arteta onu ağırlıklı olarak kanatta kullandı.
Wright, "Eze hareketliliğiyle öne çıkan bir oyuncu, içeri kat etmeyi seviyor ama bu bölgelerde takımda yer bulması çok zor olacak," dedi. "Görünüşe göre sol kanatta oynayacak ama çevresinde ona destek olacak oyunculara ihtiyacı var.
"Daha merkezde oynamak istiyor ve solda yalnız kalmış gibi görünüyor. Bu konumda onun başlıca becerilerinden yararlanılmıyor. Ama ben onun yerinde olsam yine de denerdim. Görünüşe göre [Viktor] Gyokeres ve [Noni] Madueke gibi o da ilk takımın ana oyuncularından biri olmayacak. Bu yüzden en azından ciddi biçimde denemeli."
- Getty Images Sport
Önemli maçlar yaklaşıyor
Arsenal, önemli bir maça hazırlanırken artık dikkatini Avrupa’ya çevirmeli. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik mücadelede Alman devi Bayern Münih’i ağırlayacak.
Forest ise haftanın ilerleyen günlerinde sahasındaki yenilginin ardından toparlanmaya çalışacak. Cuma akşamı Ipswich Town’a konuk olarak lig mücadelesine dönecek.
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