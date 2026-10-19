‘Yıkılmış’: Ian Wright’tan, Mikel Arteta’nın acımasız oyuncu değişikliğinin ardından Arsenal yıldızı Eberechi Eze’ye ürpertici uyarı

Eze, Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunda Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu. Ancak takımın bu başarılarına rağmen bireysel performansı son aylarda beklentilerin altında kaldı.

Wright, oyun kurucunun yaşadığı sıkıntılarda sahadaki taktiksel konumunun payı olabileceğini açıkladı. Eski Palace yıldızı merkezde oynadığında en iyi performansını sergiliyor, ancak Arteta onu ağırlıklı olarak kanatta kullandı.

Wright, "Eze hareketliliğiyle öne çıkan bir oyuncu, içeri kat etmeyi seviyor ama bu bölgelerde takımda yer bulması çok zor olacak," dedi. "Görünüşe göre sol kanatta oynayacak ama çevresinde ona destek olacak oyunculara ihtiyacı var.

"Daha merkezde oynamak istiyor ve solda yalnız kalmış gibi görünüyor. Bu konumda onun başlıca becerilerinden yararlanılmıyor. Ama ben onun yerinde olsam yine de denerdim. Görünüşe göre [Viktor] Gyokeres ve [Noni] Madueke gibi o da ilk takımın ana oyuncularından biri olmayacak. Bu yüzden en azından ciddi biçimde denemeli."