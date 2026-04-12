Yıkılmış bir halde olan Jamie Vardy ve eşi Rebekah, League One’a düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Leicester oyuncularının son mağlubiyetin ardından yuhalanmasını izliyor
King Power efsanesinin kabus gibi dönüşü
Yaklaşık on yıl önce, Vardy’nin forma giydiği Leicester’ın tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanması, futbol dünyasını hayran bırakmıştı. Ancak Cumartesi günü King Power Stadyumu’ndaki atmosfer kutlama havasından çok gergin bir havaya büründü; kulübün günümüzdeki krizi kritik bir noktaya ulaşırken, ev sahibi tribünleri endişeli yüzlerle doldu. Eşi Rebekah ile birlikte maçı izleyen Vardy, kimse kadar endişeli görünmüyordu. 2025 yılında Serie A ekibi Cremonese'ye katılmadan önce Foxes formasıyla 500 maçta 200 gol atan eski İngiltere milli oyuncusu, eski takımının konuk takıma yenildiğini izlerken yüzünde hiçbir ifade yoktu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlardan yuhalama sesleri
Sonucun ironisi, Leicester taraftarlarının gözünden kaçmadı. 2016’da “Tilki”lerin şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olan aynı Galler ekibine karşı 4-0’lık ezici bir galibiyet elde edilmişti; ancak bu son karşılaşma, East Midlands ekibinin ne kadar gerilediğini gözler önüne serdi. Portsmouth ve Oxford United’ın başka maçlarda galibiyet almasıyla Leicester, şu anda Championship’te 23. sırada bulunuyor. Tribünlerden gelen tepki anında ve acımasızdı; maçın bitiş düdüğü yuhalama sesleriyle karşılandı.
Puan kesintisi, durumu daha da kötüleştiriyor
Saha içindeki performanslar beklentilerin altında kalırken, kulübün durumu saha dışı sorunlar nedeniyle önemli ölçüde daha da kötüleşti. Leicester, EFL mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 6 puanlık puan düşürme cezasına karşı yaptığı itirazı kısa süre önce kaybetti; bu ceza, ligde kalma umutları açısından felaket sonuçlar doğurdu. Bu ceza, kulübün sıralamada 17. sıradan 20. sıraya düşmesine neden oldu, ancak devam eden kötü performansları onları daha da dibe sürükledi. Şu anda sıralamada sondan ikinci sırada yer alıyorlar ve üçüncü ligde oynama tehdidi korkutucu bir gerçeklik haline gelirken, sıralamada sadece ağır cezalar alan Sheffield Wednesday onların altında bulunuyor.
Ufukta küme düşme maçı var
Sadece üç sezon içinde ikinci kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takım için artık hata yapma lüksü kalmadı. Dikkatler şimdi, kulübün tüm geleceğinin omuzlarında yattığı, önümüzdeki hafta sonu Portsmouth ile oynanacak devasa mücadelede. Her iki takım da hayatta kalmak için çaresiz bir mücadele verirken, mantık basit: Önümüzdeki Cumartesi günkü maçın kaybedeni, gelecek sezon neredeyse kesin olarak League One'da oynayacak.