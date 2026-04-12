Yıkılmış bir halde olan Jamie Vardy ve eşi Rebekah, League One’a düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Leicester oyuncularının son mağlubiyetin ardından yuhalanmasını izliyor

Saha içindeki performanslar beklentilerin altında kalırken, kulübün durumu saha dışı sorunlar nedeniyle önemli ölçüde daha da kötüleşti. Leicester, EFL mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 6 puanlık puan düşürme cezasına karşı yaptığı itirazı kısa süre önce kaybetti; bu ceza, ligde kalma umutları açısından felaket sonuçlar doğurdu. Bu ceza, kulübün sıralamada 17. sıradan 20. sıraya düşmesine neden oldu, ancak devam eden kötü performansları onları daha da dibe sürükledi. Şu anda sıralamada sondan ikinci sırada yer alıyorlar ve üçüncü ligde oynama tehdidi korkutucu bir gerçeklik haline gelirken, sıralamada sadece ağır cezalar alan Sheffield Wednesday onların altında bulunuyor.