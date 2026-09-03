Getty Images Sport
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'Yıkıldı!' - Ian Wright, Chelsea yıldızını transfer edemeyen Mikel Arteta'nın Arsenal'in yaz transferinden memnun OLMAYACAĞINI öne sürdü
Elit düzey gol gücünden yoksun kalmak
Arsenal, yaz transfer dönemini verimli geçirdi; kadrosunu güçlendirmek için Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Ancak kulüp, Arteta'nın istediği elit hücum oyuncusunu transfer etmekte zorlandı. Hücumdaki eksikleri, mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgide ortaya çıktı ve bu da fark yaratacak bir oyuncu arayışını tetikledi.
Yoğun çabalara rağmen Arsenal, transfer piyasasında defalarca geri çevrildi. Real Madrid'in Vinicius Jr'ı, İspanya'da yeni bir sözleşme lehine teklifi reddetti; Julian Alvarez ise Arsenal'in Atletico Madrid ile ısrarlı görüşmelerine rağmen Barcelona'yı bekledi.
Ancak en can yakıcı kaçan fırsat Morgan Rogers oldu. Başlangıçta öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenen 24 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in elinden kaçtı. İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasının ardından Chelsea devreye girerek hücum oyuncusunu dudak uçuklatan 117 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı.
- Getty Images Sport
Wright, transfer dönemiyle ilgili endişelerini dile getirdi
Stick to Football podcastinde konuşan Wright, Arsenal'ın üst düzey bir hücum oyuncusunu kadrosuna katamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Wright, özellikle PSG karşısında Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından takviyeye ihtiyaç duyulduğunu açıkça belirlemesinden sonra Arteta'nın da aynı frustrasyonu paylaşacağını söyledi.
"Bu felaket bir transfer dönemi değil ama ben Mikel'in yerinde olsam, sadece o forveti alamadığımız bir transfer dönemini daha geride bıraktığımız için bu dönemin gidişatından memnun olmazdım" diyen Wright, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mikel, bizi o seviyeye taşıyacak oyuncuları almaktan bahsetti, bunu Paris'ten sonra da yine söyledi; onları açacak o oyuncuya sahip değildik. Mikel'in istediği oyuncu buydu. Sonuna kadar Vini'nin peşinden gittiler ve Morgan Rogers'ı beklemede bıraktılar."
Eski Arsenal forveti ayrıca, Arsenal'ın Vinicius Jr için kamuoyuna açık şekilde yürüttüğü girişimlerin Rogers'ı uzaklaştırmış olabileceğini öne sürdü. Wright'a göre Chelsea'ye transfer olan oyuncu, kulüp kendisine öncelik verseydi Emirates Stadyumu'na gitmekten memnuniyet duyardı.
"Arsenal'da Vini için ilerleyiş biçimleriyle ilgili bir şeyler oldu" diye ekledi Wright. "Bir oyuncu olarak bir takımın onun peşinden gittiğini görürsen, 'Benimle ilgilendiklerini sanıyordum?' diye düşünürsün. Chelsea de 'Madem bunu ödemeyeceksiniz, biz öderiz' diye düşündü. Çok üzgünüm, onun gelmesini çok isterdim."
Fark yaratan bir oyuncuyu kadroya katamamanın bedeli
Eski bir diğer yorumcu Gary Neville, Arsenal'ın zaten yeterli hücum gücüne sahip olduğunu savunurken, Wright ise Rogers'ın Arteta'nın tam da istediği oyuncu profili olduğu konusunda ısrarcı kaldı. Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in yeniden sahalara dönmesine rağmen, bitiricilikteki eksiklik pahalıya mal olabilir.
"Bence Rogers'a ihtiyacımız vardı," diye devam etti Wright. "Bu tarz oyunculara sahip olduğumuzu söylüyorsunuz ama Mikel'in istediği de buydu. Bu, o oyuncuya ihtiyaç duyduğumuz bir pozisyon. Uzun zaman önce onunla bağlantı kurulmuştu ve gelmeyi çok isterdi, bunu hissedebiliyorum."
Arsenal'ın Rogers, Alvarez ya da Vinicius Jr için anlaşmaları sonuçlandıramaması, takımı mevcut hücum hattına büyük ölçüde bağımlı bırakıyor. Artık baskı, zaten yurt içinde başarı elde etmiş bir kadrodan daha da fazlasını çıkarması için Arteta'nın üzerinde olacak.
- Getty Images Sport
Merakla beklenen bir Londra derbisi futbolseverleri bekliyor
Transfer piyasasındaki aksiliklere rağmen Arsenal, yeni iç saha sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı. Arteta'nın ekibi, ilk iki maçını kalesinde tek bir gol görmeden art arda kazandı.
Kadro derinlikleri ve hücum seçenekleriyle ilgili asıl sınav ise çok yakında ortaya çıkacak; Arsenal ile Chelsea bu pazar karşı karşıya gelecek. Yüksek tansiyonlu Londra derbisi, Arsenal'a pencerenin daha önceki bölümünde kaçırdığı 117 milyon sterlinlik forveti yakından görme fırsatı verecek.
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