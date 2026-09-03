Arsenal, yaz transfer dönemini verimli geçirdi; kadrosunu güçlendirmek için Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Ancak kulüp, Arteta'nın istediği elit hücum oyuncusunu transfer etmekte zorlandı. Hücumdaki eksikleri, mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgide ortaya çıktı ve bu da fark yaratacak bir oyuncu arayışını tetikledi.

Yoğun çabalara rağmen Arsenal, transfer piyasasında defalarca geri çevrildi. Real Madrid'in Vinicius Jr'ı, İspanya'da yeni bir sözleşme lehine teklifi reddetti; Julian Alvarez ise Arsenal'in Atletico Madrid ile ısrarlı görüşmelerine rağmen Barcelona'yı bekledi.

Ancak en can yakıcı kaçan fırsat Morgan Rogers oldu. Başlangıçta öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenen 24 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in elinden kaçtı. İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasının ardından Chelsea devreye girerek hücum oyuncusunu dudak uçuklatan 117 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı.



