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'Yıkıcı' - İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, Arjantin'e karşı yaşanan yıkıcı Dünya Kupası yarı final yenilgisine tepki gösterirken neredeyse teselli edilemez bir haldeydi
Bellingham, maçın sonlarında yaşanan tersine dönüşün şokunu yaşadı
Arjantin’in maçın son anlarında galibiyeti kopardığı 2-1’lik yenilginin ardından, Bellingham, İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkma şansını elinden alan bu mağlubiyeti kabullenmekte zorlandı. Bir önceki turda Norveç karşısında attığı muhteşem iki gol de dahil olmak üzere, turnuvayı toplamda yedi gol katkısıyla tamamlayan orta saha oyuncusu, maç sonrası görevlerini yerine getirirken duygularını gizleyemedi. Real Madrid'de zorlu bir kulüp sezonu ve Euro 2024 finalinin acısını yaşadıktan sonra, bu son başarısızlık 23 yaşındaki oyuncu için bir kırılma noktası gibi görünüyordu.
- Getty Images Sport
Bellingham'ın taraftarlara yaptığı yürek burkan özür
Yarı finalin hemen ardından konuşan Bellingham, yenilginin psikolojik yükü konusunda son derece samimi davrandı. “Bence bundan çok fazla ders çıkarabiliriz, ama bu gerçekten yürek parçalayıcı. Sonunda başaran ve zafere ulaşan bir İngiltere kadrosunun parçası olmak istiyordum. Burada durup taraftarlara yıllardır duydukları şeylerin aynısını söylemek, gerçekten yürek parçalayıcı,” diye itiraf etti orta saha oyuncusu.
Bir ulusu teselli edecek sözleri bulmakta zorlanırken yüzünde hayal kırıklığı açıkça okunuyordu. Sözlerine şöyle devam etti: "Keşke bir ya da iki galibiyet daha kazandırabilseydim, ama şu anda hayal kırıklığı yüzünden kafam biraz karışık, bu yüzden özür dilerim."
Tuchel, taktiksel çöküşün sorumluluğunu üstleniyor
Oyuncular sahada acı çekerken, teknik direktör Thomas Tuchel sonuçtan dolayı hemen kendini suçladı. İngiltere, Anthony Gordon’un golüyle öne geçmişti, ancak defansif bir dizilişe geçme kararı Arjantin’in ivmeyi ele geçirmesine yol açtı. Tuchel, taktiksel değişikliğin başarısız olduğunu kabul ederek, takımının beşli savunmaya geçtikten sonra pasifleştiğini belirtti.
"Boşluklar çok fazla açılmıştı, bu yüzden beşli savunmaya geçmeye karar verdik. Arjantin daha riskli, daha ritmik oynadı ve belki de artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını hissederek oynadı; bu da onları rahatlattı ve bizi geriye itti," diye açıkladı Tuchel. "Çünkü biz de birdenbire kaybedecek çok şeyimiz varmış gibi oynadık. Elbette sorumluluk teknik direktöre aittir ve işler yolunda gitmezse bunun yanlış olduğunu söylemek kolaydır."
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Üç Aslanlar için bundan sonra ne olacak?
Oyuncu değişiklikleri nedeniyle gelen tepkilere rağmen, Tuchel’in milli takımdaki geleceği güvende görünüyor. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Genel Müdürü Mark Bullingham’ın, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörüne tam destek verdiği bildiriliyor; Alman teknik adamın, 2028’de İngiltere’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na kadar görevinde kalması bekleniyor. Tuchel de istifa etme niyetinde olmadığını doğrulayarak, “Sözleşmemiz, ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası’na kadar devam edecek” dedi.
İngiltere şimdi Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı gibi boş bir umudun peşinde. Bronz madalya, 60 yıldır elde ettikleri en iyi sonuç olsa da, Bellingham ve takım arkadaşları için pek bir teselli olmayacaktır. Şu an için odak noktası, turnuvadan elenmenin yürek burkan niteliği ve iki yıl sonra kıtasal turnuvaya ev sahipliği yapmadan önce önlerinde uzanan uzun iyileşme süreci üzerinde.
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