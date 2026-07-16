'Yıkıcı' - İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, Arjantin'e karşı yaşanan yıkıcı Dünya Kupası yarı final yenilgisine tepki gösterirken neredeyse teselli edilemez bir haldeydi

Yarı finalin hemen ardından konuşan Bellingham, yenilginin psikolojik yükü konusunda son derece samimi davrandı. “Bence bundan çok fazla ders çıkarabiliriz, ama bu gerçekten yürek parçalayıcı. Sonunda başaran ve zafere ulaşan bir İngiltere kadrosunun parçası olmak istiyordum. Burada durup taraftarlara yıllardır duydukları şeylerin aynısını söylemek, gerçekten yürek parçalayıcı,” diye itiraf etti orta saha oyuncusu.

Bir ulusu teselli edecek sözleri bulmakta zorlanırken yüzünde hayal kırıklığı açıkça okunuyordu. Sözlerine şöyle devam etti: "Keşke bir ya da iki galibiyet daha kazandırabilseydim, ama şu anda hayal kırıklığı yüzünden kafam biraz karışık, bu yüzden özür dilerim."







