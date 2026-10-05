Tek taraflı bir maç oldu. Barcelona, yalnızca İspanya'nın değil, geçilmesi gereken takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafta sonunda Katalan ekibi, Arianna Caruso'nun formasını giydiği Real Madrid'e karşı El Clasico'yu farklı kazandı; Madrid temsilcisi Spotify Stadium'dan darmadağın ayrıldı. Nihai skor yoruma yer bırakmadı: 7-0; maç fiilen daha ilk yarıda bitti. Alexia Putellas ve Mapi Leon yaz aylarında London City Lionesses'e gitmiş olsa da Barcelona hem eğlendiriyor hem de keyif alıyor. Liga F'te bir maç için rekor olan 40.533 seyircinin sevinci için.
Yıkıcı Barcelona, El Clasico’da Real Madrid’i 7-0 yendi. Claudia Pina’dan resital: bir devrede dört gol
Claudia Pina, dünyanın en iyi forveti
Maçın yıldızı, söylemeye bile gerek yok, tek devrede dört gol atan Claudia Pina oldu. Roma'ya karşı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-0'lık galibiyette duble yapan Hansen ise diğer golü kaydetti. İkinci yarıda Pajor ve Schertenleib de gol sevinci yaşadı. Barça bir kez daha her açıdan üstün olduğunu gösterdi: baskıda, oyunda, tempoda. Real Madrid, işlerin farklı gidebileceğine inanmak için geçerli nedenlerle gelmişti: Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere şampiyonu Manchester City'ye karşı başa baş oynamıştı ve yaz aylarında yaşanan dönüşüm daha dengeli bir Clásico'nun habercisiydi. Ancak Barcelona, yarım saat içinde maçı bir şölene çevirdi.
Tam anlamıyla üstünlük
Böylece Barcelona puanını 18’e yükseltti; altıda altı yaptı ve Madrid CFF ile Real Madrid’in 5 puan önüne geçti. Avrupa’da ise Barcelona, iki maçta iki galibiyet alarak puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda: İlk maçta Paris FC’yi 5-2 yenmiş, geçen hafta da deplasmanda Roma’yı 6-0 mağlup etmişti.
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