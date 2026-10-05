Yıkıcı Barcelona, El Clasico’da Real Madrid’i 7-0 yendi. Claudia Pina’dan resital: bir devrede dört gol

Tek taraflı bir maç oldu. Barcelona, yalnızca İspanya'nın değil, geçilmesi gereken takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafta sonunda Katalan ekibi, Arianna Caruso'nun formasını giydiği Real Madrid'e karşı El Clasico'yu farklı kazandı; Madrid temsilcisi Spotify Stadium'dan darmadağın ayrıldı. Nihai skor yoruma yer bırakmadı: 7-0; maç fiilen daha ilk yarıda bitti. Alexia Putellas ve Mapi Leon yaz aylarında London City Lionesses'e gitmiş olsa da Barcelona hem eğlendiriyor hem de keyif alıyor. Liga F'te bir maç için rekor olan 40.533 seyircinin sevinci için.