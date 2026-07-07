"Yetersiz kaldık" - Christian Pulisic’in sönük geçen Dünya Kupası’ndan Mauricio Pochettino’nun karşılanamayan beklentilerine: ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya karşı aldığı yenilginin kazananları ve kaybedenleri

Neredeyse bir hafta boyunca, ABD Erkek Milli Takımı, geçen Çarşamba günü Bosna-Hersek’e karşı kazanılan maçta tartışmalı bir kırmızı kart gören Folarin Balogun’un durumuyla meşgul oldu. Tartışmalar, ilk kararın adil olup olmadığı konusundan, otomatik olarak verilen bir maçlık cezasının askıya alınmasına kadar uzanırken, Beyaz Saray da bu süreç üzerinde bir miktar etkiye sahip olduğunu iddia etti.

Ne yazık ki Balogun sahaya çıktıysa da takım arkadaşlarının çok azı aynı performansı gösteremedi ve ABD Erkek Milli Takımı, Belçika’ya 4-1 yenilerek Dünya Kupası serüvenine son verdi.

Maçın ardından Mauricio Pochettino, “Bugün yeterince iyi değildik,” dedi. “Başka bir bahane aramamıza gerek yok; bence bugün bir kez olsun yeterince iyi değildik. Beklenen performansı gösteremedik ve kalitemizi ortaya koyamadık.”

Pochettino, Balogun’un kadroda yer almasının ve Başkan Donald Trump’ın konuyla ilgili yorumlarının sonucun üzerinde bir etkisi olmadığını defalarca vurguladı. Ancak bu, gerçekliği değiştirmez. Tüm ulusun hayal gücünü ele geçiren ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası rüyası sona erdi.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık, ama bugün en iyi günümüz değildi," dedi Tyler Adams, mağlubiyetin ardından FOX'a.

Turnuvanın uzun bir bölümünde Pochettino’nun takımı, kupaya gerçekten ulaşabilecek gibi görünüyordu. Ancak Dünya Kupası hazırlık sürecinde başından beri var olan eksiklikler – özellikle savunmada – en kötü anda yeniden ortaya çıktı. ABD dört büyük hata yaptı, Belçika ise her birini cezalandırdı; maçın skoru kolaylıkla daha da farklı olabilirdi.

"Belçika bizden daha iyiydi, hepsi bu. Bu çok açıktı," dedi Pochettino.

Amerikalılar, 2002'den beri ulaşamadıkları çeyrek final aşamasına bir kez daha ulaşamayınca, ülkenin en yetenekli nesillerinden birinin neden bir sonraki adımı atamadığına dair sorular kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.

"Bu, bir üst tura çıkma ve gerçekten özel bir şey başarma fırsatı yakaladığımız bir andı. Başaramadık," dedi Adams gazetecilere.

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