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"Yetersiz kaldık" - Christian Pulisic’in sönük geçen Dünya Kupası’ndan Mauricio Pochettino’nun karşılanamayan beklentilerine: ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya karşı aldığı yenilginin kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
FEATURES
Analysis
ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic sessiz kaldı, Mauricio Pochettino beklentileri karşılayamadı ve ABD Milli Takımı’nın rüya gibi serüveni, Belçika karşısında acı bir gerçeklikle sona erdi.

Neredeyse bir hafta boyunca, ABD Erkek Milli Takımı, geçen Çarşamba günü Bosna-Hersek’e karşı kazanılan maçta tartışmalı bir kırmızı kart gören Folarin Balogun’un durumuyla meşgul oldu. Tartışmalar, ilk kararın adil olup olmadığı konusundan, otomatik olarak verilen bir maçlık cezasının askıya alınmasına kadar uzanırken, Beyaz Saray da bu süreç üzerinde bir miktar etkiye sahip olduğunu iddia etti.

Ne yazık ki Balogun sahaya çıktıysa da takım arkadaşlarının çok azı aynı performansı gösteremedi ve ABD Erkek Milli Takımı, Belçika’ya 4-1 yenilerek Dünya Kupası serüvenine son verdi.

Maçın ardından Mauricio Pochettino, “Bugün yeterince iyi değildik,” dedi. “Başka bir bahane aramamıza gerek yok; bence bugün bir kez olsun yeterince iyi değildik. Beklenen performansı gösteremedik ve kalitemizi ortaya koyamadık.”

Pochettino, Balogun’un kadroda yer almasının ve Başkan Donald Trump’ın konuyla ilgili yorumlarının sonucun üzerinde bir etkisi olmadığını defalarca vurguladı. Ancak bu, gerçekliği değiştirmez. Tüm ulusun hayal gücünü ele geçiren ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası rüyası sona erdi.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık, ama bugün en iyi günümüz değildi," dedi Tyler Adams, mağlubiyetin ardından FOX'a.

Turnuvanın uzun bir bölümünde Pochettino’nun takımı, kupaya gerçekten ulaşabilecek gibi görünüyordu. Ancak Dünya Kupası hazırlık sürecinde başından beri var olan eksiklikler – özellikle savunmada – en kötü anda yeniden ortaya çıktı. ABD dört büyük hata yaptı, Belçika ise her birini cezalandırdı; maçın skoru kolaylıkla daha da farklı olabilirdi.

"Belçika bizden daha iyiydi, hepsi bu. Bu çok açıktı," dedi Pochettino.

Amerikalılar, 2002'den beri ulaşamadıkları çeyrek final aşamasına bir kez daha ulaşamayınca, ülkenin en yetenekli nesillerinden birinin neden bir sonraki adımı atamadığına dair sorular kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.

"Bu, bir üst tura çıkma ve gerçekten özel bir şey başarma fırsatı yakaladığımız bir andı. Başaramadık," dedi Adams gazetecilere.

GOAL, Seattle’daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Christian Pulisic

    Pulisic, neredeyse on yıldır ABD futbolunun simgesi konumunda ve bunun haklı nedenleri var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve kazandığı diğer birçok kupa ile açık ara Amerika’nın bugüne kadar yetiştirdiği en iyi kulüp oyuncusu. Yine de milli takımda, Landon Donovan ve Clint Dempsey gibi efsanelerin arasına adını yazdırabileceği o kusursuz Dünya Kupası performansını hâlâ bekliyor.

    Bu fırsat için artık 2030 yılına kadar beklemesi gerekebilir. Belçika maçında Pulisic adeta görünmezdi; 59 dakika boyunca hiç şut çekmedi, hiç gol fırsatı yaratmadı ve rakip ceza sahasında sadece bir kez topa dokundu. Evet, ikinci yarının başında aldığı bir darbe nedeniyle oyundan erken çıktı, ancak bu performans büyük ölçüde turnuva genelindeki durumunu yansıtıyordu.

    Paraguay maçındaki asistinin ve Avustralya ile Bosna-Hersek maçlarındaki birkaç parıltılı anın dışında, bu yaz ABD Milli Takımı’nın en iyi beş oyuncusu arasında bile yer almadığını söylemek mümkün. Bu durum, forvet için zorlu geçen 2026 yılının devamı niteliğinde. Ayrıca, ABD’nin Gold Cup’ta takım kimliğini oluşturmaya çalıştığı geçen yaz ara verme kararının, diğer oyuncuların Pochettino’nun sistemine daha iyi uyum sağladığı bir turnuvada onun geride kalmasına neden olup olmadığı konusunda haklı sorular ortaya atıyor.

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    KAZANAN: Rudi Garcia

    Rudi Garcia, FIFA’nın Balogun’un kırmızı kartını askıya alma kararına duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, Belçika’nın bu karara karşı sadece kendi maçı için değil, futbolun geleceği için de mücadele ettiğini söyledi.

    Belçika, Pazartesi günü FIFA'nın verdiği itiraz hakkını nihayetinde kaybetmiş olabilir, ancak Garcia işi kendi eline aldı.

    Garcia, Kırmızı Şeytanlar’ın Seattle’da yenilmesine izin vermedi ve Kevin De Bruyne ile Jeremy Doku gibi iki yıldızı yedek bırakmak gibi cesur bir karar aldı. Bu karar, ilk yarıda Belçika’ya daha çok kontratak ağırlıklı bir oyun tarzı kazandırmak ve son 45 dakikada De Bruyne, Doku ve Romelu Lukaku gibi en iyi üç hücum oyuncusunu oyuna sokmak amacıyla alındı.

    Plan mükemmel işledi. Belçika, Balogun’u hızlı oyuncularla bire bir markaj altına alarak etkisiz hale getirdi ve ABD takımı hücumda aşırı riske girdiğinde konuk takım Amerikalıları cezalandırdı. Pochettino bu turnuvanın en tanınmış teknik direktörü olabilir, ancak şüphesiz ki Pazartesi günü Garcia, taktiksel açıdan ondan bir adım önde oldu.


  • KAZANAN: Malik Tillman

    Belçika'nın açılış golünün bu kadar kolay atılması, sahadaki bazı Amerikalı oyuncuların moralini bozmuş gibi görünüyordu, ancak Tillman onlardan biri olmayı reddetti.

    Tillman, ilk turnuvasına katılmasına rağmen, deneyimli bir Dünya Kupası ustası gibi Belçika'nın sağlam orta sahasını aşmayı başardı ve bir serbest vuruşta yine sihirli bir an yaşattı. Evet, topun hafifçe yön değiştirmesi ona biraz şans getirdi, ancak vuruşunun isabeti ve hızı muhteşemdi.

    Buna ek olarak, sahanın diğer ucunda da sağlam bir performans sergiledi ve ABD takımı için ihtiyaç duyulan agresifliği gösterdi. Pazartesi günü ABD Milli Takımı için tek parlak nokta oydu.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Sergino Dest

    Dest, ABD’nin Dünya Kupası serüveni boyunca en iyi oyuncularından biri oldu. Ne yazık ki Amerikalılar için Pazartesi günü, onun milli takımdaki en zorlu maçlarından biri oldu.

    Kanat bekinin de en iyi şekilde ifade ettiği gibi, o serbest kaldığında en iyi performansını sergiliyor; savunmadaki eksikliklerini top sürme yeteneği ve hızıyla telafi ediyor. Ancak Belçika, Dest’in savunmadaki zayıflıklarını sonuna kadar kullandı. İkinci golde kesinlikle hatalıydı ve ilk golde de yardımcı olamadı.

    PSV'nin yıldızı bir yandan baskı altındayken, bir yandan da bunu hücumda telafi etmeye fazla odaklanmış görünüyordu; topu pervasızca ileriye sürüyor ve kimseye fayda sağlamayan noktalara gönderiyordu. Aksi takdirde Amerika'nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri olan bir oyuncu için gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir geceydi.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Matt Freese

    Freese, ilk yarıda maçın en önemli kurtarışını yaparak, devre arasına kadar kontrolü ele geçirme tehdidinde bulunan Belçika karşısında ABD’nin umudunu canlı tuttu. Ancak ikinci yarıda her şey alt üst oldu.

    ABD, maçta kalmak için hâlâ mücadele ederken, Freese ceza sahası kenarında topu aldı ve Belçika'nın baskısı altında, topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak yerine topu elinde tutmaya çalıştı. Bu karar, feci şekilde geri tepti. Kale önünde topu kaybetti ve Hans Vanaken'e kolay bir gol fırsatı verdi; ABD Milli Takımı ise en kötü zamanda, moralini çökerten üçüncü golü yedi.

    Mauricio Pochettino döneminde büyük ölçüde netleşmiş gibi görünen ve Freese’in 1 numara olarak öne çıktığı bu pozisyon için, bir sonraki döngüye girerken tartışmalar yeniden alevlenecek. Gerçek şu ki, ABD Milli Takımı, milli takımda neredeyse yirmi yıl boyunca süperstar seviyesinde performanslar sergileyen Tim Howard’ın gerçek bir halefini hâlâ bulamadı.

    Kaleci pozisyonu, son iki yıldır ABD’nin en büyük sorunlarından biri olmuştur. Avrupa’da açık ara öne çıkan bir isim yoktu ve MLS’de oynayan seçenekler arasında Freese tartışmasız en güçlü adayı oluşturuyordu. Bazıları, son Dünya Kupası’nda parlak anlar yaşayan Matt Turner’ın daha uzun süre değerlendirilmeyi hak ettiğini savunacaktır; ancak son dönemdeki USMNT performansları inişli çıkışlıydı – ve bu her zaman tamamen onun suçu değildi.

    Cevabın hâlâ bu grup içinde mi olduğu, yoksa mevcut kadro dışındaki daha genç bir oyuncudan mı geleceği henüz belli değil. Ancak ABD Milli Takımı bir adım daha ileriye gitmek istiyorsa, bu pozisyonu çözmesi gerekiyor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Mauricio Pochettino

    Pochettino, sahip olduğu itibar ve elindeki kadrolardan en iyi verimi alma becerisi nedeniyle büyük bir ücret karşılığında göreve getirildi. Göreve başladığı ilk hafta, bu ABD Milli Takımı kadrosunu ne kadar ileriye götürebileceği sorulduğunda, kendinden emin bir şekilde en azından çeyrek finallere ulaşacaklarını belirtti.


    O halde, kendi beklentileri ve standartlarına göre bu sonuç yeterince iyi değildi.


    ABD, Katar’da son 16 turunda elenmiş ve Seattle’da coşkulu bir seyirci kitlesinin önünde, kendi evinde de aynı aşamada turnuvadan ayrılmıştı. Evet, Amerikalılar bu süreçte uzun zamandır beklenen bir eleme turu galibiyeti elde etmişti, ancak bu kısmen 48 takımlı genişletilmiş Dünya Kupası’nda ilave bir turun eklenmesinden kaynaklanıyordu.

    ABD, Pazartesi günü gerçek bir mücadele sergileseydi, iyimserlik için daha fazla neden olurdu. Bunun yerine, hiçbir zaman tam anlamıyla sahada varlık gösteremediler ve zaman zaman hazırlıksız göründüler. Bu, ilk iki maçta kendinden emin bir şekilde oynayan proaktif takım da değildi, ne de Bosna-Hersek karşısında direnç gösteren takımdı. Bu, spot ışıkları en parlakken teslim olan bir gruptu.

    Bu, muhtemelen ABD Milli Takımı’nın modern Dünya Kupası eleme maçlarındaki en kötü performanslarından biriydi. Adil olsun ya da olmasın, bunun sorumluluğu teknik direktöre düşüyor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere her zaman ilgi çekici bir futbolcu olmuştur: Zihniyet olarak bir 10 numara, ancak 6 fit 4 inç boyuyla adeta bir santrfor gibi şekillenmiş. Zaman zaman bu iki kimlik arasında sıkışmış gibi görünmüş, yaratıcı mı yoksa golcü mü olarak daha iyi değerlendirileceği konusunda kararsız kalmıştır. Bu gerilim, Atalanta’da ayaklarını yere sağlam basmadan önce AC Milan’da geçirdiği zorlu dönemi şekillendirmiştir.

    Pazartesi günü ABD karşısında, 25 yaşında olmasına rağmen neden hâlâ bu kadar beğenildiğini gösterdi. Evet, ilk golü ABD milli takımının hatalı bir pas dizisinin ardından basit bir dokunuşla geldi, ancak ikinci golü tam bir güç gösterisiydi; Tim Ream’i geride bırakarak kafa vuruşuyla skoru belirledi. Bunlar turnuvadaki ilk iki golüydü ve Belçika için daha iyi bir zamanda gelemezdi.