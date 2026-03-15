Chelsea v Newcastle United - Premier League
"Yetersiz ama yozlaşmamış" - Paul Tierney'nin Chelsea'nin takım toplantısına katılması, Premier Lig hakemleri için "çok kötü bir izlenim" olarak nitelendirildi

Eski hakem Mark Clattenburg, Stamford Bridge'de oynanan Newcastle United ile Chelsea arasındaki Premier Lig karşılaşmasında, maç hakemi Paul Tierney'in Chelsea'nin maç öncesi toplanma çemberinin içine girmesini sert bir şekilde eleştirdi. Newcastle'ın 1-0 galibiyetinin ardından Clattenburg, bu tuhaf anı "korkunç bir görüntü" olarak nitelendirerek, Tierney'in sergilediği kibirli tavrın konuk takımı haklı olarak öfkelendirdiğini vurguladı.

    Eski Premier Lig hakemi Clattenburg,Daily Mail gazetesindeki köşe yazısında maç hakemi Tierney’in davranışlarını eleştirdi. Maç öncesi yaşanan sahneler karşısında şaşkınlığını dile getiren Clattenburg, “Paul Tierney’in Chelsea oyuncularınıntoplandığı grubun ortasında durup televizyon kamerasının merceğine doğrudan bakması, sadece son derece tuhaf olmakla kalmadı, aynı zamanda bir hakem için de çok kötü bir görüntü oluşturdu” dedi.

    Clattenburg, hakemin bu durumu tamamen önlemek için bolca fırsatı olduğunu belirtti. "Tierney'in Chelsea oyuncularını geçmek için birçok fırsatı vardı ama o bunun olmasına izin verdi," diyen Clattenburg, "Vücut diline bakılırsa, bundan zevk alıyor gibi görünüyordu," diye ekledi. Eski hakem, bir hakemin normal başlangıç pozisyonunun orta daireden oldukça uzakta olması gerektiğini vurguladı.

    Newcastle'ın hayal kırıklığı ve kamuoyu algısı

    Rakip takım üzerindeki psikolojik etki, Clattenburg için önemli bir tartışma konusuydu; o, deplasman takımının mağdur hissetmeye her türlü hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu durumun yarattığı dinamik ve gerilimi değerlendirirken şöyle yazdı: "Newcastle oyuncusu olsaydım, onu Chelsea’nin takım toplantısının içinde görünce üzülür ve öfkelenirdim."

    Faul şüphesi olmasa da, bu görüntünün büyük bir incelemeye yol açacağını vurguladı. Clattenburg, "Bu ülkedeki hakemler yetersiz olabilir ama yozlaşmış değiller. Ancak bunun olmasına izin vermek, istenmeyen suçlamalara yol açabilir" diye savundu. Ayrıca, Cole Palmer'ın "bu olay yaşanırken Tierney'e doğru eğilip neredeyse ona sarılması" durumunda, yetkililerin bunun yarattığı algının son derece farkında olması gerektiğini vurguladı.

    Maçta, Nick Woltemade’in müdahalesinin ardından Cole Palmer’ın penaltı talebinin reddedilmesi de dahil olmak üzere birçok tartışmalı olay yaşandı. Clattenburg bu itirazı tamamen reddetti ve olay hakkındaki kesin görüşünü açıkça dile getirdi: “Nick Woltemade’in Palmer’a yaptığı o müdahale için Chelsea’ye penaltı verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bence Palmer dalış yaptığı için sarı kart görmeliydi." Clattenburg, Liam Rosenior'un daha sonra yaptığı şikayetlerin, "kazanamadıkları bir maç öncesinde, tüm utanç verici takım toplantısı olayından dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi hakemin üzerine atan bir teknik direktörün klasik bir örneği" olduğunu öne sürdü.

    Tierney 'çok kibirli'

    Sonuç olarak, eski hakem, temel maç yönetimi becerileri uygulanmış olsaydı tüm bu durumun kolayca önlenebileceğine inanıyor. Clattenburg basit bir çözüme işaret etti: "Tierney, sadece kenara çekilerek ya da Chelsea oyuncularının kendisini kuşatmaya başladığını görür görmez onları iterek tüm bunları önleyebilirdi. Ancak o, her ikisini de yapacak kadar kibirliydi."

