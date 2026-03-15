Eski Premier Lig hakemi Clattenburg,Daily Mail gazetesindeki köşe yazısında maç hakemi Tierney’in davranışlarını eleştirdi. Maç öncesi yaşanan sahneler karşısında şaşkınlığını dile getiren Clattenburg, “Paul Tierney’in Chelsea oyuncularınıntoplandığı grubun ortasında durup televizyon kamerasının merceğine doğrudan bakması, sadece son derece tuhaf olmakla kalmadı, aynı zamanda bir hakem için de çok kötü bir görüntü oluşturdu” dedi.

Clattenburg, hakemin bu durumu tamamen önlemek için bolca fırsatı olduğunu belirtti. "Tierney'in Chelsea oyuncularını geçmek için birçok fırsatı vardı ama o bunun olmasına izin verdi," diyen Clattenburg, "Vücut diline bakılırsa, bundan zevk alıyor gibi görünüyordu," diye ekledi. Eski hakem, bir hakemin normal başlangıç pozisyonunun orta daireden oldukça uzakta olması gerektiğini vurguladı.