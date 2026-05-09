"Yeterli olduğunu söyledi" - Arne Slot, Liverpool teknik direktörünün taraftarların öfkeli tepkisini "anladığını" belirterek Rio Ngumoha'yı neden oyundan aldığını açıkladı

İkinci yarının ortasında 17 yaşındaki Ngumoha'nın yerine Alexander Isak'ı oyuna sokma kararı, Liverpool taraftarlarından büyük bir yuhalama ile karşılandı. Ev sahibi takımın en büyük ilham kaynağı olan Ngumoha, Ryan Gravenberch'in açılış golüne asist yapmıştı; ancak Slot, bu değişikliğin taktiksel bir tercihden ziyade bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Slot, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyuncu sakat değil; yere düştüğü birkaç dakika önce kramp girmişti" dedi. "Sonra onunla konuştum ve o da artık yeter dedi, bu yüzden onu oyundan aldım. İyi oynayan ve asist yapan bir oyuncuyu oyundan almak, insanların beklemediği bir şey olduğu için tamamen mantıklıdır. Benim niyetim bu değildi."