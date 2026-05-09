Getty Images Sport
Çeviri:
"Yeterli olduğunu söyledi" - Arne Slot, Liverpool teknik direktörünün taraftarların öfkeli tepkisini "anladığını" belirterek Rio Ngumoha'yı neden oyundan aldığını açıkladı
Slot, Ngumoha'nın sağlık durumuyla ilgili endişeleri açıklığa kavuşturdu
İkinci yarının ortasında 17 yaşındaki Ngumoha'nın yerine Alexander Isak'ı oyuna sokma kararı, Liverpool taraftarlarından büyük bir yuhalama ile karşılandı. Ev sahibi takımın en büyük ilham kaynağı olan Ngumoha, Ryan Gravenberch'in açılış golüne asist yapmıştı; ancak Slot, bu değişikliğin taktiksel bir tercihden ziyade bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
Slot, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyuncu sakat değil; yere düştüğü birkaç dakika önce kramp girmişti" dedi. "Sonra onunla konuştum ve o da artık yeter dedi, bu yüzden onu oyundan aldım. İyi oynayan ve asist yapan bir oyuncuyu oyundan almak, insanların beklemediği bir şey olduğu için tamamen mantıklıdır. Benim niyetim bu değildi."
- AFP
Anfield'daki hayal kırıklığı ve taraftarların beklentileri
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için gerekli galibiyeti alamayınca, Anfield'daki gergin atmosfer öğleden sonra boyunca devam etti. Slot, genç oyuncunun sahadan çıktığı sırada fiziksel durumundan haberdar olmayan taraftarların bu oyuncu değişikliğini nasıl algılayacağının tam olarak farkında olduğunu itiraf etti.
Hollandalı teknik adam, "O iyi bir oyuncu ama henüz %50-60 performansla oynayıp fark yaratabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum" diye ekledi. "Belki taraftarlar, %50 ya da sprint yapıp hareketlerini gerçekleştirecek kadar formda olmadığı herhangi bir yüzdeyle bu seviyede oynayabileceğini düşünüyor olabilir. Eğer [kramp girdiğini] bilmiyorsanız, 'neden onu oyundan alıyor?' diye düşünürsünüz. O zaman bu tepkiyi anlıyorum. Numarası ekrana geldiği anda böyle bir tepki olacağını biliyordum. Ancak bu, devam edemeyeceğini söyleyen bir oyuncuyu takımda tutmak için bir neden değil."
Sonuçtan duyulan hayal kırıklığı
Maçın bitiş düdüğü, şu anda ligin alt sıralarında zor günler geçiren Chelsea karşısında puan kaybeden Kırmızılar'a yönelik yeni bir yuhalama dalgasını beraberinde getirdi. Slot, taraftarların hayal kırıklığını paylaşarak, Blues karşısında evinde alınan beraberliğin, Liverpool gibi tarihi beklentileri olan bir kulübün standartlarına uygun bir sonuç olmadığını kabul etti.
Slot, maç sonrası tepkilerle ilgili olarak, "Maçtan sonra bu tepkiler mantıklı çünkü bu kulübün Chelsea karşısında 1-1'lik bir sonuçtan memnun olması gerektiğini düşünmüyorum" dedi. "Her zaman galibiyeti hedefliyoruz ve kazanamazsak hayal kırıklığına uğruyoruz, özellikle de çok fazla galibiyet alamadığımız ya da insanların bizden beklediği kadar galibiyet alamadığımız bir sezonda. Bu sadece hayal kırıklığını artırıyor ve bu muhtemelen ikinci yarıda ortaya çıktı, ancak oyuncular ve ben de taraftarlarla aynı hayal kırıklığını yaşıyorduk."
- AFP
Villa maçı öncesinde sakatlık haberleri
Ngumoha'nın durumuna ek olarak, Liverpool, maçın sonlarında topallayarak sahadan çıkan Ibrahima Konate'nin sağlık durumunu da endişeyle bekliyor. Daha olumlu bir gelişme olarak ise, kadro yavaş yavaş tam kadroya dönüyor; önümüzdeki Aston Villa deplasmanı öncesinde birçok önemli oyuncunun iyileşme süreci son aşamalarına ulaştı.
Konate ve genel sakatlık listesi hakkında konuşan Slot, şunları söyledi: "Saha dışına topallayarak çıktığı için bekleyip görmek zorundayız. Bana kramp olduğunu söyledi ama umalım da değerlendirmesi doğru olsun. Yarın nasıl hissettiğini ve durumun nasıl gelişeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor. Mo [Salah] ve Ali de dönüşe yakın. Flo [Wirtz]'un ise yaşadıklarından sonra nasıl iyileştiğini bekleyip görmemiz gerekiyor."