Yeterli değil mi?! Eski Three Lions kaptanı John Terry, Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunu değerlendirirken İngiltere’ye 11 oyuncuyu kadroda tuttukları söylendi

Tuchel kadrosunu açıkladığında, özellikle Phil Foden ve Cole Palmer gibi önemli isimlerin kadroya alınmaması konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Terry, Dan Burn ve Nico O'Reilly gibi turnuvaya ilk kez katılan oyuncuların da yer aldığı mevcut kadrodaki potansiyel deneyim eksikliğine dikkat çekti ve az sayıdaki bir oyuncu grubuna bu kadar ağırlık verilmesinin takıma pahalıya mal olup olmayacağını sorguladı.

"Öncelikle, onu (Tuchel) gerçekten çok seviyorum," dedi Terry. "Elbette, Chelsea'deyken yaptığı işleri gördük... Bize Şampiyonlar Ligi'nde de başarı getirdi. Onun hakkında sevdiğim şey, bu büyük kararları almaktan korkmaması ve bence bunu kadrosunda da gördük. Şimdi, bu Dünya Kupası için kadroya almadığı oyuncular konusunda aslında aynı fikirde değilim."