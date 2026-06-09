The FA
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Yeterli değil mi?! Eski Three Lions kaptanı John Terry, Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunu değerlendirirken İngiltere’ye 11 oyuncuyu kadroda tuttukları söylendi
Terry, kadro derinliğini sorguluyor
Eski İngiltere kaptanı Terry, Üç Aslanlar'ın teknik direktörünün bir dizi önemli ismi kadroya almaması üzerine, Tuchel'in Dünya Kupası kadro seçimine sert eleştiriler yöneltti. Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze ve Noni Madueke'den oluşan dört Arsenal oyuncusuna ek izin verilmesinin ardından, 26 kişilik kadro kesinleşti ve takım artık ABD'de toplanmış durumda.
Ancak Sports Uncensored programında konuşan Terry, İngiltere'nin bu yaz başarılı olmak istiyorsa 26 kişilik kadrodan en az 11 oyuncunun kadroda yer almaması gerektiğini öne sürdü.
Terry, "Bence en iyi oyuncularınızın kadroda olması gerekiyor" dedi. "Bu Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorsak, oynayabilecek sadece 13, 14 veya 15 oyuncu var. Kadronun geri kalanına baktığımda, oynayacak olan oyuncuları zorlayacaklarından emin değilim."
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Geride kalan büyük isimler
Tuchel kadrosunu açıkladığında, özellikle Phil Foden ve Cole Palmer gibi önemli isimlerin kadroya alınmaması konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Terry, Dan Burn ve Nico O'Reilly gibi turnuvaya ilk kez katılan oyuncuların da yer aldığı mevcut kadrodaki potansiyel deneyim eksikliğine dikkat çekti ve az sayıdaki bir oyuncu grubuna bu kadar ağırlık verilmesinin takıma pahalıya mal olup olmayacağını sorguladı.
"Öncelikle, onu (Tuchel) gerçekten çok seviyorum," dedi Terry. "Elbette, Chelsea'deyken yaptığı işleri gördük... Bize Şampiyonlar Ligi'nde de başarı getirdi. Onun hakkında sevdiğim şey, bu büyük kararları almaktan korkmaması ve bence bunu kadrosunda da gördük. Şimdi, bu Dünya Kupası için kadroya almadığı oyuncular konusunda aslında aynı fikirde değilim."
Maguire ve Shaw arasındaki tartışma
Terry, savunmanın kilit isimleri Harry Maguire ve Luke Shaw'ın kadroda yer almaması konusunda özellikle sert çıktı. O'Reilly'nin gelecek vaat eden bir oyuncu olmasına rağmen, büyük bir uluslararası turnuvanın getirdiği baskıyla başa çıkabilmesi için Shaw gibi deneyimli bir oyuncunun rehberliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
"Maguire bunlardan biri, ilki. Shaw sol bekte. O'Reilly'nin sol bekte oynayacağını düşünüyoruz," diye açıkladı Terry. "Bence onun gibi birinin, ona yardım edecek, onu sakinleştirecek ve biraz tavsiye verecek Shaw gibi birine ihtiyacı var, çünkü o, yaklaşan Dünya Kupaları'nda bizim geleceğimiz. Cole Palmer da bir sonraki büyük karar. Aslında bence sahada üç veya dört büyük kararda yanlış yaptı. Bence bu Dünya Kupaları'nda ne kadar ilerlerseniz, en iyi oyuncularınıza o kadar çok ihtiyacınız olur."
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L Grubu'ndaki zorlu maçlar bizi bekliyor
Tuchel'in takımı, Çarşamba günü Kosta Rika ile oynayacağı maçla turnuva hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Hırvatistan ile oynayacakları zorlu L Grubu açılış maçı için yola çıkacak. Üç Aslanlar, son 32'ye kalmayı hedefleyerek daha sonra Gana ve Panama ile karşılaşacak.