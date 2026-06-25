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"Yeterli değil" - Andy Robertson ve Steve Clarke, Brezilya’ya karşı yaşanan ağır yenilginin ardından İskoçya’nın “eve döneceğini” kabul ederken, Tartan Army’yi Dünya Kupası’nda belirsizlik içinde bıraktı
Clarke, Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini kabul etti
Clarke, C Grubu’ndaki ağır yenilginin ardından İskoçya’nın şanslarına ilişkin değerlendirmesinde hiç çekinmedi. Defans hataları, Selecao tarafından acımasızca cezalandırıldı; Vinicius Junior iki gol atarken, Matheus Cunha da fileleri havalandırarak Güney Amerika devinin grup birinciliğini garantiledi. Bu sonuçla İskoçya, üç puan ve aleyhine işleyen gol farkıyla üçüncü sırada kaldı.
Maçtan sonra konuşan morali bozuk Clarke, şunları söyledi: "Brezilya gibi bir takıma maçta bizim verdiğimiz gibi fırsatlar verirseniz, cezalandırılmayı beklemeniz gerekir. Ve aynen öyle oldu. Sanırım eve döneceğiz. Onların sahanın hücum bölgesinde ne kadar tehlikeli olduklarını biliyorduk ve ilk iki golü, muhtemelen üçüncü golü de onlara biz verdik. Yani golleri onlara biz verdik, ancak bunun karşılığında onlar da birkaç fırsatı kaçırdı ve Angus [Gunn] birkaç iyi kurtarış yapmak zorunda kaldı. Bir iki fırsat yarattık, ama gerçekten net bir pozisyon yoktu."
- Getty Images Sport
Robertson'ın karamsar öngörüsü
Kaptan Andy Robertson, İskoçya’nın en iyi üçüncü sıradaki takımlardan biri olma ihtimali konusunda da aynı derecede karamsardı. Grup aşamasının başlarında Haiti’yi 1-0 yenmiş olsalar da, Brezilya’ya karşı alınan ağır yenilgi gol farklarını ciddi şekilde bozdu; takım kampına yakın kaynaklara göre bu durum, İskoçya’yı bu Dünya Kupası’nda bir nevi futbol cehennemine sürükledi.
“Bunun yeterli olduğunu sanmıyorum,” diye konuştu kaptan. “Yeterince çaba göstermediğimizi düşünüyorum. Zaman gösterecek. Belki yanıldığımız ortaya çıkar. Belki bir şansımız daha olur. Önümüzdeki birkaç gün çok zor ve uzun geçecek. Kendimizi bu duruma biz soktuk. Bununla başa çıkmak zorundayız.”
Seçkin rakipler karşısında ortaya çıkan teknik eksiklik
Bu yenilgi, iki ülke arasındaki kalite farkının ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. İskoçya her ne kadar sıkı mücadele etse de, kararlı Brezilya savunmasını aşacak yaratıcı bir kıvılcımdan yoksundu. John McGinn, Haiti’ye attığı golün ardından turnuvada şu ana kadar gol atan tek İskoç oyuncu olmaya devam ederken, takım Fas ve Brezilya karşısında pek bir hücum tehdidi oluşturmakta zorlandı.
Clarke, oyuncuları adına hayal kırıklığına uğradığını itiraf ederken, çıkarılması gereken derslere de dikkat çekti: “Onlar adına hayal kırıklığına uğradım çünkü ulaşabilecekleri seviyeye ulaşamadılar. Sanırım bunu hepimiz biliyoruz. Son birkaç yıldır bu takımı izleyen herkes, ulaşabileceğimiz seviyeye ulaşamadığımızı bilir. Bence hem Fas hem de Brezilya’nın fiziksel gücü, kuvveti ve tekniğini gördüğünüzde, bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini anlayabilirsiniz. Dünya sahnesinde boy gösterebilecek genç oyuncular yetiştirme konusunda daha iyi olmaya çalışmalıyız.”
- Getty Images Sport
ABD’de belirsizlik içinde uzun bir bekleyiş
Kaderleri artık kendi ellerinde olmayan Tartan Army, şimdi diğer grup maçlarının sonuçlanmasını beklemek zorunda. İstatistiklere göre, diğer maçların sonuçlarının ardından tur atlama şansları keskin bir düşüş gösterdi; bu durum, deplasmana gelen taraftarların Amerika macerasının erken bir şekilde sona erip ermediğini merak etmelerine neden oldu.
ABD'deki taraftarlara bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda Clarke şöyle dedi: "Bunun baş antrenör olarak benim görevim olup olmadığından emin değilim. Taraftarlar harika, gerçekten muhteşem davrandılar. Unutmayın ki bu oyuncu grubu bu taraftarları Amerika'ya getirdi, bu oyuncu grubu turnuvaya katılmaya hak kazandı. İşte bu yüzden İskoç gazeteciler burada. Aksi takdirde, her zaman kanepede oturup İskoçya’sız Dünya Kupası’nı izliyor olurduk. Dolayısıyla taraftarlar, bu oyuncu grubunun kendileri için yaptıklarının değerini biliyorlar. Harika zaman geçirdiler, ülkelerinin harika elçileriydiler, ancak o oyuncu grubu olmasaydı burada olamazlardı ve bence bu çok önemli bir nokta.”