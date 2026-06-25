Clarke, C Grubu’ndaki ağır yenilginin ardından İskoçya’nın şanslarına ilişkin değerlendirmesinde hiç çekinmedi. Defans hataları, Selecao tarafından acımasızca cezalandırıldı; Vinicius Junior iki gol atarken, Matheus Cunha da fileleri havalandırarak Güney Amerika devinin grup birinciliğini garantiledi. Bu sonuçla İskoçya, üç puan ve aleyhine işleyen gol farkıyla üçüncü sırada kaldı.

Maçtan sonra konuşan morali bozuk Clarke, şunları söyledi: "Brezilya gibi bir takıma maçta bizim verdiğimiz gibi fırsatlar verirseniz, cezalandırılmayı beklemeniz gerekir. Ve aynen öyle oldu. Sanırım eve döneceğiz. Onların sahanın hücum bölgesinde ne kadar tehlikeli olduklarını biliyorduk ve ilk iki golü, muhtemelen üçüncü golü de onlara biz verdik. Yani golleri onlara biz verdik, ancak bunun karşılığında onlar da birkaç fırsatı kaçırdı ve Angus [Gunn] birkaç iyi kurtarış yapmak zorunda kaldı. Bir iki fırsat yarattık, ama gerçekten net bir pozisyon yoktu."