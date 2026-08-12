Parker, Manchester United kadrosunu yeniden kurarken Old Trafford'daki savunma seçenekleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Shaw, geçen sezon ligdeki 38 maçın tamamına ilk kez başladı; ancak 2014'te 30 milyon £ karşılığında takıma katılmasından bu yana ilk kez bunu başarmasına rağmen performansları hâlâ ikna edici bulunmuyor.

Betarades.gr'ye göre Parker, kulübün etkili katkı verebilecek hareketli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Plan onu kanat oyuncusu olarak kullanmaksa, o zaman kulübün kesinlikle yeni bir sol beke ihtiyacı var çünkü Luke Shaw yeterince iyi değil" diyen Parker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten, çevik olan ve aynı zamanda düzgün savunma yapabilen hareketli bir beke ihtiyaçları var; ayrıca sahanın iki yönünde de görev yapabilecek bir oyuncuya."