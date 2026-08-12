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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

'Yeterince iyi değil' - Paul Parker, yeni sezon başlamadan önce Michael Carrick'in Manchester United yıldızının yerine geçmesini istiyor

P. Parker
L. Shaw
M. Carrick
M. United
Premier Lig

  • Parker mevcut seçenekleri eleştirdi

    Parker, Manchester United kadrosunu yeniden kurarken Old Trafford'daki savunma seçenekleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Shaw, geçen sezon ligdeki 38 maçın tamamına ilk kez başladı; ancak 2014'te 30 milyon £ karşılığında takıma katılmasından bu yana ilk kez bunu başarmasına rağmen performansları hâlâ ikna edici bulunmuyor.

    Betarades.gr'ye göre Parker, kulübün etkili katkı verebilecek hareketli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Plan onu kanat oyuncusu olarak kullanmaksa, o zaman kulübün kesinlikle yeni bir sol beke ihtiyacı var çünkü Luke Shaw yeterince iyi değil" diyen Parker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten, çevik olan ve aynı zamanda düzgün savunma yapabilen hareketli bir beke ihtiyaçları var; ayrıca sahanın iki yönünde de görev yapabilecek bir oyuncuya."

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  • Luke Shaw of Manchester United Getty Images

    Yerine birinin getirilmesi yönündeki çağrılar

    Manchester United, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasını araştırıyor. Newcastle United'ın gelecek vadeden oyuncusu Lewis Hall ile Arsenal'ın yeteneği Myles Lewis-Skelly, Old Trafford'a transferle ilişkilendirildi.

    Ancak Hall'ü transfer etmek, yaklaşık 60 milyon sterlinlik değeri ve Newcastle'ın satışa yanaşmaması nedeniyle zor olabilir. Bu engellere rağmen Parker, Carrick için mevcut ilk 11 oyuncusunun yerine birini koymanın mutlak bir gereklilik olduğunu düşünüyor. Shaw hakkındaki sert değerlendirmesinde sözünü sakınmadı.

    "Luke Shaw koşamıyor ve savunma da yapamıyor, hücum da edemiyor, o zaman ona ne için ihtiyacınız var? Dalot da oynadığında her zaman sorun olacaktır, özellikle de onu sol bekte oynatırlarsa," diye açıkladı Parker, Betarades.gr'ye.

  • Altyapı alternatifi

    Manchester United, yerine bir oyuncu bulmak için transfer piyasasına açılmazsa Parker'a göre çözüm zaten antrenman sahasında olabilir. Parker, Shaw yerine genç Harry Amass'a A takımda gerçek bir fırsat verilmesini güçlü şekilde savundu.

    Parker, "Harry Amass'ı Sheffield Wednesday formasıyla birkaç maçta izledim ve sakatlığına kadar Wednesday taraftarlarının hepsi ondan övgüyle bahsediyordu" diye ekledi. "Ondan gerçekten övgüyle bahsediyorlardı, yani belki de ona fırsat verme zamanı gelmiştir? Kulüp, onun gibi genç oyuncuları takıma kazandırma konusunda daha iyi olmalı ve onlara düzenli süre vermeli. Benim fikrime göre onun birkaç maçtan fazlasına, bir sürekliliğe ihtiyacı var."

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  • michael-carrick(C)Getty Images

    Sırada ne var?

    Transfer döneminin sonu yaklaşırken Manchester United'ın kritik kararlar alması gerekiyor. Carrick'in, Hall için resmî bir teklif yapıp yapmamayı ya da kadroyu güçlendirmek için alternatif savunma hedeflerini değerlendirmeyi gözden geçirmesi gerekiyor. Yeni sezon ufukta görünürken kulübün, yaklaşan rekabetçi sınamalara tamamen hazır olabilmek için savunma hattına yönelik stratejisini netleştirmesi gerekiyor.

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