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'Yeterince iyi değil' - Paul Parker, Michael Carrick'in yeni sezon başlamadan önce Manchester United yıldızının yerine oyuncu almasını istiyor
Parker, mevcut seçenekleri eleştiriyor
Parker, Manchester United kadrosunu yeniden kurarken Old Trafford'daki savunma seçenekleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Shaw, geçen sezon ligdeki 38 maçın tamamına ilk kez 2014'te £30 milyon karşılığında takıma katıldığından bu yana çıktı, ancak performansları hâlâ ikna edici değil.
Betarades.gr'ye göre Parker, kulübün etkili katkı verebilecek hareketli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Plan onu kanat oyuncusu olarak kullanmaksa, o zaman kulübün kesinlikle yeni bir sol beke ihtiyacı var çünkü Luke Shaw yeterince iyi değil," dedi Parker. "Gerçekten, çevik, düzgün savunma yapabilen ve sahanın her iki yönünde de iş yapabilecek hareketli bir beke ihtiyaçları var."
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Yerine birinin getirilmesi yönündeki çağrılar
Manchester United, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında arayışlarını sürdürüyor. Newcastle United'ın gelecek vadeden oyuncusu Lewis Hall ile Arsenal'in yeteneği Myles Lewis-Skelly, Old Trafford'a transferle ilişkilendirildi.
Ancak Hall'ün yaklaşık 60 milyon sterlinlik değeri ve Newcastle'ın satışa yanaşmaması nedeniyle bu transferi gerçekleştirmek zor olabilir. Bu engellere rağmen Parker, mevcut ilk 11 oyuncusunun yerine birini koymanın Carrick için mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor. Shaw hakkındaki sert değerlendirmesinde ise sözünü sakınmadı.
"Luke Shaw koşamıyor ve ne savunma yapabiliyor ne de hücum edebiliyor, o zaman ona ne için ihtiyacınız var? Dalot da oynadığında her zaman bir sorun olacak, özellikle de onu sol bekte oynatırlarsa," diye açıkladı Parker.
Altyapı akademisi alternatifi
Manchester United, yerine bir oyuncu bulmak için transfer piyasasına girmezse, Parker çözümün zaten antrenman sahasında olabileceğine inanıyor. Parker, Shaw yerine genç Harry Amass'a A takımda gerçek bir fırsat verilmesini güçlü şekilde savundu.
Parker, "Harry Amass'ı Sheffield Wednesday formasıyla birkaç maçta izledim ve sakatlığına kadar Wednesday taraftarlarının hepsi ondan övgüyle bahsediyordu" diye ekledi. "Gerçekten övgüyle bahsediyorlardı, bu yüzden belki de artık ona fırsat vermenin zamanı gelmiştir? Kulüp, onun gibi genç oyuncuları takıma kazandırma konusunda daha iyi olmalı ve onlara süre vermeli. Bana göre onun birkaç maç değil, istikrarlı bir maç serisine ihtiyacı var."
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Sırada ne var?
Transfer döneminin son günü yaklaşırken Manchester United'ı kritik kararlar bekliyor. Carrick'in, Hall için resmî bir teklif yapıp yapmamayı ya da kadroyu güçlendirmek için alternatif savunma hedeflerine yönelmeyi değerlendirmesi gerekiyor. Yeni sezon ufukta görünürken kulübün, yaklaşan rekabetçi sınamalara tam anlamıyla hazır olabilmek için savunma hattına ilişkin stratejisini netleştirmesi gerekiyor.
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