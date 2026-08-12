Manchester United, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında arayışlarını sürdürüyor. Newcastle United'ın gelecek vadeden oyuncusu Lewis Hall ile Arsenal'in yeteneği Myles Lewis-Skelly, Old Trafford'a transferle ilişkilendirildi.

Ancak Hall'ün yaklaşık 60 milyon sterlinlik değeri ve Newcastle'ın satışa yanaşmaması nedeniyle bu transferi gerçekleştirmek zor olabilir. Bu engellere rağmen Parker, mevcut ilk 11 oyuncusunun yerine birini koymanın Carrick için mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor. Shaw hakkındaki sert değerlendirmesinde ise sözünü sakınmadı.

"Luke Shaw koşamıyor ve ne savunma yapabiliyor ne de hücum edebiliyor, o zaman ona ne için ihtiyacınız var? Dalot da oynadığında her zaman bir sorun olacak, özellikle de onu sol bekte oynatırlarsa," diye açıkladı Parker.