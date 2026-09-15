Manchester United efsanesi Scholes, kulübün şu anki bir numarası Lammens hakkında ayıltıcı bir gerçeklik kontrolü yaptı. 24 yaşındaki Belçikalı, geçen yaz Royal Antwerp'ten 21,7 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla Old Trafford'a geldi ve o günden bu yana Altay Bayındır'ı geride bırakarak ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Scholes, şampiyonluğu kazanma hedefi olan herhangi bir takım için kalede dünya çapında bir isme sahip olmanın tarihsel gerekliliğine dikkat çekerek endişelerini dile getirdi. Scholes, The Good, The Bad and The Football podcast'inde, "Üst düzey bir kalecisi olmadan Premier League'i kazanan hangi takımı gördünüz?" diye sordu. "Lammens belki odur, bilmiyorum, bence bu konuda karar vermek için hâlâ erken ve sonra savunma dörtlüsünden başlayarak takımı kurarsınız."



