AFP
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Yeterince iyi değil mi?! Paul Scholes, Senne Lammens'in Manchester United'daki uzun vadeli geleceğini sorguladı ve "harika kaleci" uyarısında bulundu
Scholes, Lammens'in şampiyonluk iddiasından şüphe ediyor
Manchester United efsanesi Scholes, kulübün şu anki bir numarası Lammens hakkında ayıltıcı bir gerçeklik kontrolü yaptı. 24 yaşındaki Belçikalı, geçen yaz Royal Antwerp'ten 21,7 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla Old Trafford'a geldi ve o günden bu yana Altay Bayındır'ı geride bırakarak ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Scholes, şampiyonluğu kazanma hedefi olan herhangi bir takım için kalede dünya çapında bir isme sahip olmanın tarihsel gerekliliğine dikkat çekerek endişelerini dile getirdi. Scholes, The Good, The Bad and The Football podcast'inde, "Üst düzey bir kalecisi olmadan Premier League'i kazanan hangi takımı gördünüz?" diye sordu. "Lammens belki odur, bilmiyorum, bence bu konuda karar vermek için hâlâ erken ve sonra savunma dörtlüsünden başlayarak takımı kurarsınız."
- Getty Images Sport
Carrick yönetiminde geriden oyun kurma
Scholes'un eleştirisi, Manchester United'ın Michael Carrick yönetiminde kimliğini yeniden inşa etmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Scholes, United'ın mevcut gidişatıyla rakiplerinin son sezonlarda attığı savunma temelleri arasında paralellik kurarken, güvenilir bir kalecinin her başarılı projenin vazgeçilmez başlangıç noktası olduğunu vurguladı.
Scholes bu noktayı daha da açarak, Lammens gerekli seviyeye ulaşamazsa Carrick'in bir yükseltme aramak zorunda kalabileceğini söyledi. Şunları ekledi: "Arsenal üç ya da dört yıl önce bu şekilde başladı, savunma anlamında kesinlikle müthiştiler. Üst düzey bir kaleciye ihtiyacınız var.
"Liverpool'un Alisson'lı kadrosunu düşünün, Arsenal'de Raya'yı, Man United'da Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar'ı. Hepsinin harika, harika kalecileri vardı. İşe arkadan başlarsınız, tabii ki öyle yaparsınız. Michael'ın sadece sabırlı olup bunu beklemesi mi gerekiyor, bilmiyorum."
Lammens'in Old Trafford mirası için hırsı
Lammens ise Manchester'da uzun vadeli bir kalıcı isim olma ve zamanla kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncularının yanına adını yazdırma arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Kaleci, İngiliz medyasının değişken doğasının ve United formasının beraberinde getirdiği yüksek beklentilerin son derece farkında.
Premier League'de oynamanın doğasını geçen yıl değerlendiren Lammens şunları söyledi: "İngiltere böyledir. İşler kötü giderse sizi yerin dibine sokabilirler ama işler iyi giderse göklere çıkarırlar.
"Bunu biraz temkinli karşılıyorum, çünkü Schmeichel ile aynı cümlede anılmak için kendimi daha çok kez kanıtlamam gerekecek. Ama bunu gerçekten çok güzel bir iltifat olarak gördüm. Burada 10 yıl oynamayı ve önemli olmayı umuyorum; böylece Schmeichel ve Van der Sar gibi ben de arkamda bir miras bırakabilirim."
- Getty Images Sport
Performans mercek altında
Bu yorumların zamanlaması, Lammens'in Erling Haaland'ın fileleri bulmasını engelleyemediği can sıkıcı Manchester derbisinin ardından geldi. Yenilgi takım olarak yaşanan bir başarısızlık olsa da, Scholes'un kaleci pozisyonuna odaklanması, böylesine yüksek riskli karşılaşmalarda gerçekten elit bir kalecinin fark yaratmış olabileceğine inandığını gösteriyor.
Sezon ilerledikçe, Lammens'in yaptığı her kurtarış ve her hata, Scholes'un "karar vermek için henüz erken" değerlendirmesi üzerinden analiz edilecek. Dünyanın en zorlu liginde hâlâ kendini bulmaya çalışan genç bir kaleci olarak, şüphecileri susturmak için bir Schmeichel ya da bir Van der Sar'ın istikrarını ve maç kazandıran yeteneğini ortaya koymak zorunda.
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