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Yeterince iyi değil! Manchester City, orta saha oyuncusunun Hansi Flick ile şartlarda anlaşmasına rağmen Rodri için Barcelona'nın transfer teklifini REDDETMEYE hazırlanıyor
City, 65 milyon avroluk bonservis bedelinde geri adım atmıyor
SPORT'un haberine göre Man City, oyuncunun Blaugrana ile kişisel şartlarda anlaşmış olmasına rağmen Barcelona'nın Rodri için yaptığı ilk teklifi reddetmeye hazırlanıyor. Barca, kulüpler arası görüşmelere başladı ve anlaşmayı tamamlama konusunda hâlâ oldukça kendinden emin, ancak Premier League devi şu ana kadar teklif edilenden çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.
Katalonya'dan gelen ilk teklifin 45 milyon € sabit ücret ve performansa bağlı ek 15 milyon € bonus içerdiği belirtiliyor. Ancak City, bonservis beklentisini net şekilde 65 milyon € olarak belirledi. Manchester ekibi, ayrılmak isteyen oyuncuların önünde nadiren durdu, ancak 30 yaşındaki futbolcunun kendi belirledikleri değerin altında bir bedelle ayrılmasına izin vermek istemiyor.
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Flick’in müdahalesi yarışı değiştiriyor
Barcelona'nın orta saha oyuncusu için yaptığı hamle, Hansi Flick'in doğrudan devreye girmesinin ardından hızla ivme kazandı. Bildirildiğine göre Alman teknik direktör, perşembe günü Rodri ile telefonda görüştü ve bu görüşme oyuncuya Camp Nou'daki projeye kesin onay verme konusunda ilham verdi. Bu gelişme, Real Madrid'in transfer bedeli konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilgisinin soğumaya başladığı bir dönemde yaşandı.
Madrid'in ilgisinin ilk düşünüldüğü kadar ciddi olmadığı ortaya çıktı. SPORT'a göre teklifleri yalnızca 40 milyon € seviyesindeydi. Rodri'nin cephesi bu düşük teklifi, başkent ekibinin gerçek bir bağlılık göstermemesi olarak yorumladı. Bunun sonucunda oyuncu odağını tamamen Barcelona'ya çevirdi.
Menajer, Katalan tercihini doğruladı
Orta sahanın temsilcisi, oyuncusunun Barcelona'ya gitme isteği konusunda açık sözlü davrandı ve bu kararın Bernabeu'daki yetkililere zaten iletildiğini doğruladı. Katalonya tercihinin profesyonel hedefler ve saygıyla ilgili olduğu görülüyor; menajer, oyuncunun yüksek profilli transfer sürecine dahil olan tüm taraflara karşı açık olmak istediğini vurguladı.
İspanyol radyo istasyonu El Larguero'ya konuşan Rodri'nin menajeri Pablo Barquero, "Madrid'e saygımdan dolayı, çünkü çok klas davrandılar, Rodri onlara kararının Barca'ya katılmak olduğunu bildirdi" dedi. Bu açıklama, İspanya'nın başkentine olası bir transferin kapısını fiilen kapatırken; Deco ve Barcelona yönetiminin önüne, anlaşmayı elden kaçırıp rakiplerin yeniden devreye girmesine izin vermemek için City'nin mali taleplerini karşılama görevini koyuyor.
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Finansal strateji ve kadroda yer
Barcelona, sözleşmesinin bitimine yalnızca 11 ay kalan bir oyuncu için toplamda 60 milyon euroya ulaşan bir paketin makul olduğuna inanıyor. Kulüp, hızlı bir anlaşmanın herkes için faydalı olduğuna City'yi ikna edecek bir strateji üzerinde çalışıyor. Yeni bir orta saha lideri transfer etme konusundaki aciliyet, kalıcı bir sakatlık nedeniyle ameliyat olması gerekebilecek Frenkie de Jong'un etrafındaki süregelen fiziksel sorunlar sebebiyle arttı.
Transferin yüksek mali yükünü ve oyuncunun maaşını karşılayabilmek için Barcelona, maaş bütçesinde önemli ölçüde yer açtı. Yüksek maaşlı isimlerin ayrılığı, ses getirecek bir transfer hamlesi için gerekli esnekliği sağladı. Şimdi tüm gözler, Dünya Kupası kazanan oyuncuyu evine getirmek için Barcelona'nın 50 milyon euroluk sınırı ile City'nin 65 milyon euroluk talebi arasındaki farkı kapatma girişiminde iki kulüp arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda.
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