SPORT'un haberine göre Man City, oyuncunun Blaugrana ile kişisel şartlarda anlaşmış olmasına rağmen Barcelona'nın Rodri için yaptığı ilk teklifi reddetmeye hazırlanıyor. Barca, kulüpler arası görüşmelere başladı ve anlaşmayı tamamlama konusunda hâlâ oldukça kendinden emin, ancak Premier League devi şu ana kadar teklif edilenden çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Katalonya'dan gelen ilk teklifin 45 milyon € sabit ücret ve performansa bağlı ek 15 milyon € bonus içerdiği belirtiliyor. Ancak City, bonservis beklentisini net şekilde 65 milyon € olarak belirledi. Manchester ekibi, ayrılmak isteyen oyuncuların önünde nadiren durdu, ancak 30 yaşındaki futbolcunun kendi belirledikleri değerin altında bir bedelle ayrılmasına izin vermek istemiyor.