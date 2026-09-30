Kulüplerin üst düzey yöneticilerine hitap eden Ceferin, Infantino'yla alay etmek için Kral Çıplak masalını kullandı. FIFA'nın son dönemdeki şeffaflık iddialarını sert şekilde reddeden Ceferin, kulağa hoş gelen sözlerin rahatsız edici gerçeği gizleyemeyeceğinde ısrar etti.

"Belki de bu hikâyenin çıkarılacak dersi, kullanışlı sözlerin rahatsız edici gerçeği değiştiremeyeceğidir" diyen Ceferin'in sözlerini The Athletic aktardı. "Dünya futbolu son dönemde kulağa çok hoş gelen bazı sözler duydu: gelişim, demokratikleşme, istişare. Aslında bu kelimeler, tam tersini tarif etmek için kullanıldı.

"Futbolun geleceğinin bir kısmını satmak, siz buna gelişim dediğiniz için gelişim hâline gelmez. Ulusal federasyonların önüne emrivaki koymak, çek ne kadar büyük olursa olsun, siz buna demokratikleşme dediğiniz için demokratikleşme hâline gelmez. Ve gizlilik de, siz ona istişare dediğiniz için istişareye dönüşmez."