AFP
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'Yeter deme zamanı' - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ayrılmasını sert bir çıkışla talep etti
Futbolun iç savaşı tırmanıyor
Ceferin, Kopenhag’daki Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) genel kurulunda yaptığı sert konuşmanın ardından Infantino’yu görevden uzaklaştırma kampanyasını yoğunlaştırdı. İki lider arasındaki ilişki, geçen ay FIFA’nın son derece tartışmalı bir teklifi nedeniyle çöktü.
İddialara göre Infantino, Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarındaki hisselerin bir bölümünü özel yatırımcılara satmayı planladı. Bu ifşa, küresel futbolda hemen sert bir iç savaş başlattı. Asya ve Kuzey Amerika’daki konfederasyonların desteğini alan UEFA, liderlikte derhal değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bu arada Afrika ve Güney Amerika’daki yönetim organları Infantino’nun yanında net şekilde saf tuttu.
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FIFA'nın çıplak imparatoru
Kulüplerin üst düzey yöneticilerine hitap eden Ceferin, Infantino'yla alay etmek için Kral Çıplak masalını kullandı. FIFA'nın son dönemdeki şeffaflık iddialarını sert şekilde reddeden Ceferin, kulağa hoş gelen sözlerin rahatsız edici gerçeği gizleyemeyeceğinde ısrar etti.
"Belki de bu hikâyenin çıkarılacak dersi, kullanışlı sözlerin rahatsız edici gerçeği değiştiremeyeceğidir" diyen Ceferin'in sözlerini The Athletic aktardı. "Dünya futbolu son dönemde kulağa çok hoş gelen bazı sözler duydu: gelişim, demokratikleşme, istişare. Aslında bu kelimeler, tam tersini tarif etmek için kullanıldı.
"Futbolun geleceğinin bir kısmını satmak, siz buna gelişim dediğiniz için gelişim hâline gelmez. Ulusal federasyonların önüne emrivaki koymak, çek ne kadar büyük olursa olsun, siz buna demokratikleşme dediğiniz için demokratikleşme hâline gelmez. Ve gizlilik de, siz ona istişare dediğiniz için istişareye dönüşmez."
Mahkeme mücadeleleri ve siyasi ödüller
Yatırım planının yankıları şimdiden mahkemelere taşındı. UEFA, FIFA, Infantino ve önerilen yatırımcılara karşı yasal işlem başlatırken, FIFA da UEFA'yı liderine karşı süregelen bir karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Ceferin ayrıca, geçen yıl Infantino'nun Donald Trump'a tartışmalı bir FIFA Barış Ödülü verme kararını da kınadı ve bu ödülün yönetim kurulunun katkısı olmadan oluşturulduğunu belirtti.
"Ardından aynı siyasi lider, dünyadaki en büyük turnuva sırasında sahadaki bir karardan şikâyet etmek için arıyor" diye ekledi. "Kurallar bir şey söylüyor, telefon çalıyor, karar değişiyor. Yönetim kurulunun yeter artık demesi için bunun kulübünüzde kaç kez yaşanması gerekirdi?
"Dostlarım, bence artık yeter demenin zamanı geldi. Futbolun imparatorlara ihtiyacı yok ve saray mensuplarına da bu oyunda yer yok. Bu oyunu yöneten bizler gelir geçeriz. Biz sahip değil, emanetçiyiz. Futbol satılık değil. Bugün değil. Yarın değil. Asla."
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FIFA başkanlığı yarışı
Şiddetli tepkilere rağmen Infantino, FIFA başkanı olarak dördüncü dört yıllık dönemini güvence altına alma konusunda kararlılığını koruyor. Şu anda, gelecek mart ayında Fas'ta yapılacak kurumun kongresinde yeniden seçime girmesi planlanıyor.
Mevcut durumda Infantino, en üst görev için rakipsiz şekilde aday olacak. UEFA ve uluslararası müttefikleri, sandıkta ona meydan okuyacak uygun bir aday bulmak için çaresizce arayışını sürdürüyor.
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