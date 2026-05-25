Mükemmel bir sezonda toplam 25 gol ve asist kaydetmesine rağmen, Gibbs-White, Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladığında kadro dışında kaldı. Nottingham Forest'ın oyun kurucusu bu habere en iyi şekilde yanıt verdi ve Bournemouth ile 1-1 berabere kaldıkları maçta muhteşem bir serbest vuruş golü atarak sezon gol sayısını 18'e çıkardı.

Maçın ardından orta saha oyuncusu, Alman teknik direktörün Perşembe akşamı kendisini telefonla arayarak haberi bizzat ilettiğini açıkladı. Gibbs-White'ın kadroya alınmaması, Tuchel'in kendi taktiksel profiline uygun oyuncuları tercih etmek için köklü süperstarları kadro dışı bırakması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalması nedeniyle, birkaç önemli karardan biriydi.







