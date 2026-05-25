"Yeter de artar bile!" - Nottingham Forest'ın yıldızı, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda sessizliğini bozarken, Thomas Tuchel ile "kırgın" olduğunu ima etti
Tuchel için muhteşem form yetmedi
Mükemmel bir sezonda toplam 25 gol ve asist kaydetmesine rağmen, Gibbs-White, Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladığında kadro dışında kaldı. Nottingham Forest'ın oyun kurucusu bu habere en iyi şekilde yanıt verdi ve Bournemouth ile 1-1 berabere kaldıkları maçta muhteşem bir serbest vuruş golü atarak sezon gol sayısını 18'e çıkardı.
Maçın ardından orta saha oyuncusu, Alman teknik direktörün Perşembe akşamı kendisini telefonla arayarak haberi bizzat ilettiğini açıkladı. Gibbs-White'ın kadroya alınmaması, Tuchel'in kendi taktiksel profiline uygun oyuncuları tercih etmek için köklü süperstarları kadro dışı bırakması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalması nedeniyle, birkaç önemli karardan biriydi.
Gibbs-White, 'görüşler' konusunda sessizliğini bozdu
Kararlı bir tavır sergileyen Gibbs-White şöyle konuştu: “Kadroda yer almak için fazlasıyla yeterli performansı sergilediğimi ben de biliyorum. Birinin gözünde kötü bir izlenim bırakmışım. Kariyerim boyunca pek çok kişinin gözünde kötü bir izlenim bıraktım, bu yüzden bu durumdan da kesinlikle toparlanacağım. İyi bir konuşma yaptık. Beni arayıp durumu bildirdiği için ona [Tuchel] saygı duyuyorum. Söylediklerine katılıyorum. Sezonun artık geride kalmasına sevindim, yaz aylarına odaklanacağım.”
26 yaşındaki oyuncunun hayal kırıklığını, öğleden sonrasını İngiltere milli takım teknik direktörüne yönelik aşağılayıcı tezahüratlarla geçiren City Ground taraftarları da paylaştı. Gibbs-White, golünün ardından sırtındaki ismi göstererek parmaklarını kalabalığa doğru sallayarak bir mesaj gönderdi. Bu, katkısının farklı bir sonucu hak ettiğine inanan bir oyuncunun niyetini açıkça ortaya koyan bir hareketti.
Yıldız gücünden çok taktiksel denge
Tuchel, tartışmalı kadro seçim sürecini defalarca savundu ve birçok yıldız oyuncunun kadroya girememesinin temel nedeninin pozisyon dengesi olduğunu vurguladı. İngiltere milli takım teknik direktörü, kararlarını önceki şöhret veya bireysel istatistiklerden ziyade oyuncuların hırsı ve heyecanına dayandırdığını belirtti. Bu felsefe, Phil Foden ve Cole Palmer gibi tanınmış isimlerin de bu yaz Gibbs-White ile birlikte kadro dışı kalmasına neden oldu.
Alman teknik adam, gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu, bahsettiğiniz diğer oyuncuların bir hata yaptığı anlamına mı geliyor? Hayır. Bazıları için bu sadece pozisyonla ilgili bir durum. Biz dengeli bir kadro kurmaya çalıştık ve beş tane 10 numara getirip onları pozisyonlarının dışında oynatmak istemedik. Çünkü bu kime fayda sağlardı? Oyuncuya mı, yoksa kendimize mi? Sanmıyorum.”
Transfer söylentileri, Forest'ın geleceğini belirsizliğe sürüklüyor
Gibbs-White hayal kırıklığıyla başa çıkmaya çalışırken, Forest'taki takım arkadaşı Elliot Anderson ise yaygın transfer spekülasyonlarının odağında yer alıyor. Anderson, Tuchel'in planlarında kilit bir isim olarak öne çıktı ve İngiltere'nin Hırvatistan'la oynayacağı turnuva açılış maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ancak Forest'taki geleceği belirsizliğini koruyor; 100 milyon sterlinlik fiyat etiketi, Manchester City ve Manchester United'ın ilgisini azaltmaya yetmiyor.
Forest teknik direktörü Vítor Pereira, sezonun bitiminden sonra değerli oyuncularını çevreleyen transfer spekülasyonlarına değinerek şunları söyledi: “Bana dünyanın en iyi kulüplerine layık olup olmadığını sorarsanız, evet layık. Çok kaliteli bir oyuncu, yetenekli, ama o bizim oyuncumuz ve ondan çok memnunum. Piyasa piyasadır, piyasayı tahmin edemem. Aynı oyuncuları tutmak ve kadro dengesini sağlamak için iki veya üç oyuncu daha transfer etmek istediğimizi biliyorum. Sonunda ne olacağını göreceğiz.”