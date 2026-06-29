"Yeter artık" - Kai Havertz, Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Gary Lineker'in "en zayıf Almanya takımlarından biri" iddiasına sert tepki gösterdi

Almanya milli takımı için beklentiler her zaman çok yüksektir, ancak Lineker, takımın şu anki durumunu değerlendirirken hiç çekinmedi. L’Equipe’ye verdiği son röportajda, eski İngiltere forveti, bu kadronun şimdiye kadar gördüğü “en zayıf” Almanya takımlarından biri olduğunu düşündüğünü belirtti. Lineker daha da ileri giderek, Almanya’nın 16 turunda Fransa ile eşleşmesi halinde Les Bleus’un “hiç sorun yaşamadan” çeyrek finale yükseleceğini öne sürdü.

Bu yorumlar, dört kez dünya şampiyonu olan takım için hassas bir dönemde geldi. E Grubu’nu birinci sırada tamamlamasına rağmen, takım grup son maçında Ekvador’a karşı aldığı şok edici 2-1 yenilginin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Defans hatalarıyla karakterize edilen bu performans, yorumcuların Nagelsmann’ın oyuncularının turnuvanın kritik aşamaları için gerekli taktik disipline sahip olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.