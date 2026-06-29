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"Yeter artık" - Kai Havertz, Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Gary Lineker'in "en zayıf Almanya takımlarından biri" iddiasına sert tepki gösterdi
Lineker’in değerlendirmesi tartışma yarattı
Almanya milli takımı için beklentiler her zaman çok yüksektir, ancak Lineker, takımın şu anki durumunu değerlendirirken hiç çekinmedi. L’Equipe’ye verdiği son röportajda, eski İngiltere forveti, bu kadronun şimdiye kadar gördüğü “en zayıf” Almanya takımlarından biri olduğunu düşündüğünü belirtti. Lineker daha da ileri giderek, Almanya’nın 16 turunda Fransa ile eşleşmesi halinde Les Bleus’un “hiç sorun yaşamadan” çeyrek finale yükseleceğini öne sürdü.
Bu yorumlar, dört kez dünya şampiyonu olan takım için hassas bir dönemde geldi. E Grubu’nu birinci sırada tamamlamasına rağmen, takım grup son maçında Ekvador’a karşı aldığı şok edici 2-1 yenilginin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Defans hatalarıyla karakterize edilen bu performans, yorumcuların Nagelsmann’ın oyuncularının turnuvanın kritik aşamaları için gerekli taktik disipline sahip olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Havertz, Nagelsmann’ın kadrosunu savundu
Paraguay ile oynanacak 32'li tur maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Havertz, dışarıdan gelen sesleri hemen önemsemediğini belirtti. 27 yaşındaki oyuncu, “Herkesin kendi görüşüne hakkı var. Ben kendim bile fark etmedim,” dedi. “Elbette böyle bir turnuva sırasında pek çok kişi sizin hakkınızda konuşmaya başlar. Ama kadrodaki hiç kimsenin buna fazla önem verdiğini sanmıyorum.”
Arsenal'in forveti, takımın kendi taraftarlarından ve ülkesindeki medyadan gelen eleştirilerle başa çıkma konusunda zaten deneyimli olduğunu belirtti. "Kendi ülkemizde zaten yeterince 'uzman' var – eğer diğer ülkelerdeki insanlar da buna başlarsa, bir noktada artık yeter deriz," diye ekleyen Havertz, sözlerini şöyle vurguladı: "Dışarıdan bizi eleştirmek her zaman kolaydır. Ama ben gerçekten hiç umursamıyorum."
Efsanevi isimler baskıyı artırıyor
Sadece Lineker gibi uluslararası yorumcular eleştirmiyor. Almanya’nın efsane oyuncusu Toni Kroos da takımın eksiklikleri, özellikle de maçlar fiziksel bir hal aldığında “azimli” bir tutum sergileyememesi konusunda açıkça görüşlerini dile getirdi. Ekvador mağlubiyetinin ardından Kroos, takımın “fiziksel bir takım” olmadığını ve hücumda işler yolunda gitmediğinde zorlu maçlardan galibiyet koparma becerisinden yoksun olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Yaratıcı oyuncular Jamal Musiala ve Florian Wirtz’in gösterdiği istikrarsızlık da gündeme oturdu. Curacao’yu 7-1’lik skorla ezip geçerken göz kamaştırsalar da, Ekvador’un agresif yaklaşımı karşısında etkisiz hale getirildiler. Formdaki bu dalgalanmalar, mevcut takımın omurgasında önceki nesillerde görülen zihinsel dayanıklılık ve dirençten yoksun olduğuna inanan Lineker gibi eleştirmenlere malzeme sağladı.
- Getty Images Sport
Dikkatler Paraguay maçına çevrildi
Almanya’nın öncelikli hedefi, şüphecileri susturmak ve son 16 turunda 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti ile olası bir devler karşılaşmasına zemin hazırlamak için Paraguay karşısında galibiyet elde etmektir. Uzmanlar, Almanya’nın şampiyonluk adayı olup olmadığı konusunda tartışmaya devam ederken, oyuncular sahadaki performanslarıyla konuşmaya kararlı görünüyor. Son dönemdeki aksiliklere rağmen beklentiler hâlâ yüksek olsa da, Havertz ve takım arkadaşları, şu anda medyada dolaşan “en zayıf takım” söylemine ancak turnuvada ileriye gitmekle gerçek anlamda son verebileceklerini biliyorlar.