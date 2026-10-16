AFP
Çeviri:
“Yetenek eksik değil ama...” Rafa Benitez, İtalyan futbolunu zorlayan taktik sorunları analiz ediyor
İtalyan futbolunun mevcut savunma krizi
Şampiyonlar Ligi serüvenlerine kötü bir başlangıç yapan Serie A kulüpleri, sekiz maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. İlk haftada Como, Leipzig'i yenerek İtalyan takımlarının tek galibiyetini elde ederken Roma, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Inter ve Napoli ise sırasıyla Real Madrid ve Arsenal'e yenildi. İkinci haftada dört takımın da mağlup olmasıyla tablo daha da kötüleşti. Inter, Club Brugge'e yenildi; Roma, Real Madrid'e mağlup oldu; Napoli, Villarreal'e, Como ise Feyenoord'a yenildi. Bu kötü gidişat, temel bir soruna işaret ediyor.
- AFP
Taktiksel sorunlara rağmen üst düzey yetenek hâlâ mevcut
La Gazzetta dello Sport'a konuşan La Gazzetta dello Sport, daha geniş çaplı krizi kabul etmesine rağmen İtalya'nın kaliteli oyunculardan yoksun olduğu görüşünü reddetti. Benitez, “İtalya zorlanıyor; katılamadığı üç Dünya Kupası da bunu gösteriyor. Ancak ele alınması gereken farklı sorunlar var” dedi. Benitez'e göre yapısal sorunlar, üst düzey oyuncu eksikliğinden ziyade kulüplerde ve altyapı sistemlerinde yatıyor.
“Bir tarafta kulüpler, onların kararları ve yatırımları var. Diğer tarafta ise millî takım, altyapı sistemi ve eksik olduğunu düşünmediğim mevcut yetenekler var” diye konuştu.
Tarihî savunma yeteneğini kaybetmek
İspanyol teknik direktör, ardından taktiksel zaaflar konusunda Massimiliano Allegri ve Fabio Capello ile aynı görüşte olduğunu belirtti. Benitez, “Allegri'nin söylediği, sanırım Capello'nun da dile getirdiği bir şey üzerine düşündüm ve onlara katılıyorum” dedi. “İtalya, uzun süre baskın olan futbol kültürünün ayırt edici özelliklerinden biri olan savunma yapma becerisini kaybetti. Üstelik savunmada üst düzey oyuncuları da var: Donnarumma belki de dünyanın en iyi kalecisi, Calafiori Arsenal'de ilk 11 oyuncusu, Bastoni Inter'in temel taşlarından biri ve Dimarco ileri çıktığında rakiplere zor anlar yaşatabilen bir kanat beki.”
- Getty Images Sport
İtalyan kulüplerini şimdi ne bekliyor?
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turu, İtalyan takımlarına yanıt vermek için kritik bir fırsat sunuyor. Napoli, Bodo/Glimt ile; Roma, Slovan Bratislava ile; Como, Manchester United ile; Inter ise Shakhtar ile karşılaşacak. Benitez, kulüplerin toparlanmak için savunmada açık veren adam adama markaj sistemlerinden uzaklaşıp “genç oyunculara ve dengeli bir oyun anlayışına odaklanması” gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun