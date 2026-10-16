La Gazzetta dello Sport'a konuşan La Gazzetta dello Sport, daha geniş çaplı krizi kabul etmesine rağmen İtalya'nın kaliteli oyunculardan yoksun olduğu görüşünü reddetti. Benitez, “İtalya zorlanıyor; katılamadığı üç Dünya Kupası da bunu gösteriyor. Ancak ele alınması gereken farklı sorunlar var” dedi. Benitez'e göre yapısal sorunlar, üst düzey oyuncu eksikliğinden ziyade kulüplerde ve altyapı sistemlerinde yatıyor.

“Bir tarafta kulüpler, onların kararları ve yatırımları var. Diğer tarafta ise millî takım, altyapı sistemi ve eksik olduğunu düşünmediğim mevcut yetenekler var” diye konuştu.